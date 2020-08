Le moniteur portable de distanciation sociale Safe Spacertm sera bientôt disponible et les précommandes sont désormais ouvertes





MODÈNE, Italie, 13 août 2020 /PRNewswire/ -- Safe Spacertm est un dispositif portable léger qui aide les employés et les visiteurs à respecter les distances de sécurité, ce qui permet aux usines, bureaux, musées, hôtels et autres lieux de travail et espaces publics de fonctionner en toute tranquillité d'esprit. Offrant désormais plus de flexibilité, il propose aux petites entreprises une solution simple mais efficace avec des moyens plus pratiques de le porter, de le charger et de le synchroniser, tout en offrant des options d'intégration complètes aux grandes entreprises ayant déjà leurs propres systèmes de données propriétaires.

Pouvant être attaché à une dragonne, porté sur un bracelet ou fixé à une boucle de ceinture, le Safe Spacer détecte avec précision la présence d'autres dispositifs dans un rayon de moins de 2 mètres/6 pieds* et alerte les utilisateurs au moyen d'une alarme qui peut être au choix visuelle, vibrante ou sonore. S'appuyant sur la technologie à bande ultra large (UWB), Safe Spacer offre des mesures dont la précision est dix fois supérieure à celle des applications Bluetooth et peut éventuellement stocker des données de « collision » pour surveiller le respect de la distance de sécurité et établir rapidement le suivi de contacts.

*les distances sont personnalisables

Pour aider les établissements à gérer plusieurs dispositifs à la fois, les stations d'accueil et de charge S-Charger (disponible en option) permettent d'accueillir jusqu'à 25 Safe Spacers (voire plus lorsque les stations sont connectées entre elles) et de les charger simultanément.

Chaque dispositif est doté d'une étiquette comportant un identifiant unique et d'une mémoire intégrée qui permet si on le souhaite d'associer les dispositifs aux noms des employés pour retrouver tout contact involontaire. Afin de maintenir le plus haut niveau de confidentialité, aucune donnée autre que l'identifiant et la proximité du dispositif n'est stockée.

Ces données peuvent être récupérées à partir du S-Charger pendant la recharge ou de manière sans fil via le point d'accès à bande ultra large S-Bridge (disponible en option). Ces deux unités peuvent être placées dans des endroits stratégiques pour lire les données des Safe Spacer lorsque les utilisateurs s'en approchent, ce qui permet d'éviter la formation de longues files d'attente d'employés pour télécharger les données des dispositifs.

Le S-Bridge et le S-Charger peuvent être connectés à n'importe quel ordinateur via un câble USB, tandis que le logiciel gratuit Safe Spacer permet d'extraire ces données pour les analyser. Des options supplémentaires pour synchroniser les données de plusieurs points d'accès permettent aux entreprises de compiler toutes leurs données dans le Cloud ou de les intégrer à leurs propres systèmes.

La précommande des Safe Spacer et de ses accessoires est désormais ouverte. Un guide en ligne fournit des recommandations sur les options les mieux adaptées aux établissements et leurs utilisateurs tout en permettant à ces derniers de réserver leurs unités ou de demander à être contactés.

Safe Spacer sera disponible en septembre directement auprès d'IK Multimedia :

Safe Spacer - 99,99 $/85,00 ? l'unité*

S-Charger ? 299,99 $/270,00 ? l'unité

S-Bridge - 139,99 $/120,00 ? l'unité

*Tous les prix sont affichés hors taxes. Possibilités de remises sur volume.

Pour obtenir plus d'informations, regarder la vidéo de démonstration ou passer des précommandes, rendez-vous sur www.safespacer.net

Safe Spacertm est une marque déposée d'IK Multimedia. Brevet en instance. Toutes les autres marques déposées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

