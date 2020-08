Repaires jeunesse du Canada et Hyundai Canada annoncent le lancement de « Jeune leader de l'année »





Cette initiative nationale offrira une plateforme visant à favoriser le leadership des jeunes et à leur procurer un soutien

TORONTO, le 13 août 2020 /CNW/ -L'organisme Repaires jeunesse du Canada, en partenariat avec Hyundai Canada, a le plaisir d'annoncer le lancement de l'initiative « Jeune leader de l'année » soulignant le leadership et les réalisations des jeunes dans les Repaires jeunesse à travers le pays.

« Les jeunes contribuent activement à la construction de notre avenir collectif. Partout à travers le monde, de jeunes leaders font entendre leur voix à l'échelle communautaire sur des enjeux qui nous touchent tous », affirme Owen Charters, président-directeur général de Repaires jeunesse du Canada. « Nous sommes reconnaissants envers Hyundai Canada pour son aide dans la création d'une plateforme permettant aux jeunes leaders des Repaires jeunesse de représenter la jeunesse canadienne, en plus de défendre les enjeux qui comptent pour les enfants et adolescents et de redonner à leur communauté. »

À compter de septembre, les jeunes de 15 à 18 ans des Repaires jeunesse pourront proposer leur candidature à titre de « Jeune leader de l'année » en soumettant un document écrit et une vidéo présentant leurs réalisations, leur implication bénévole et leur leadership au sein de leur Repaire jeunesse, de leur école et de leur communauté. Le dépôt des candidatures se terminera en novembre, alors que six « Jeunes leaders de l'année » régionaux seront sélectionnés en février par un jury. Après avoir participé à des séances de formation sur le leadership, avoir pris la parole en public, avoir assisté à une formation sur les médias et le réseautage, les six « Jeunes leaders de l'année » régionaux seront ensuite invités à effectuer une deuxième soumission. La deuxième ronde d'évaluation permettra de sélectionner un grand gagnant à titre de « Jeune leader de l'année » de Repaires jeunesse du Canada.

En plus de suivre une formation sur le leadership, les six « Jeunes leaders de l'année » régionaux recevront chacun un ordinateur portable personnel et une bourse de 2 000 $ pour leurs études postsecondaires, tandis que le grand gagnant national du titre de « Jeune leader de l'année » recevra une bourse supplémentaire de 8 000 $. Le Repaire jeunesse de chaque gagnant recevra également un financement en soutien à leurs programmes de leadership jeunesse.

« L'avenir de nos communautés repose sur la force, la créativité et le dévouement des leaders de la prochaine génération. Il est important pour nous de les soutenir et de les aider à atteindre leurs objectifs », déclare Don Romano, président et chef de la direction de Hyundai Canada. « Nous sommes fiers de nous associer à Repaires jeunesse du Canada dans le cadre de ce programme exceptionnel visant à aider les jeunes à reconnaître et à réaliser leur potentiel en matière de leadership ».

Les « Jeunes leaders de l'année » régionaux et le « Jeune leader de l'année » national s'engagent, durant deux ans, à agir à titre d'ambassadeurs des Repaires jeunesse aux niveaux local et national, incluant des participations virtuelles et en personne à des allocutions, des entretiens avec les médias et des initiatives de réseautage.

Au sujet de Repaires jeunesse du Canada

Services communautaires. Mentorat. Programmes innovateurs. À titre de plus important organisme caritatif de services aux enfants et aux adolescents au pays, Repaires jeunesse du Canada propose des activités et services essentiels à plus de 200?000 jeunes dans 775 collectivités. Les Repaires jeunesse aident les enfants et les ados à découvrir qui ils sont, ce qu'ils peuvent faire et comment ils peuvent y arriver. Notre personnel et nos bénévoles qualifiés leur donnent les outils dont ils ont besoin pour parvenir à des résultats positifs. Expression de soi, éducation, mode de vie sain, activité physique, santé mentale, leadership?: tout y est sous un même toit! Depuis 1900, les Repaires jeunesse ouvrent leurs portes aux jeunes et aux familles, dans les petites localités comme dans les grandes villes, en campagne et dans les communautés autochtones. Répondre aux besoins de la relève, c'est notre priorité. Pour en savoir plus, visitez le? repairesjeunesse.com ?et suivez-nous sur Facebook et Instagram (@repairesjeunesse) et Twitter?(@RJeunesseCAN).

Au sujet de Hyundai Canada

Hyundai Auto Canada, fondée en 1983 et dont le siège social est situé à Markham en Ontario, est une filiale de Hyundai Motor Company de Corée. Les véhicules Hyundai sont distribués au Canada par Hyundai Auto Canada Corp. et vendus par un réseau national de plus de 220 concessionnaires qui en assurent également le service. Hyundai est également le premier constructeur à offrir un véhicule électrique zéro émission à pile à combustible de deuxième génération aux consommateurs au Canada, le NEXO. Vous retrouverez plus d'informations au sujet de Hyundai et sur ses véhicules sur www.HyundaiCanada.com.

