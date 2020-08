Le gouvernement du Canada investit pour distribuer des aliments excédentaires nutritifs aux Canadiens vulnérables





SAINT-HYACINTHE, QC, le 13 août 2020 /CNW Telbec/ - L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, se trouvait aujourd'hui au siège social du Groupe Nutri, à Saint-Hyacinthe (Québec), pour annoncer les détails du premier programme jamais lancé par le gouvernement fédéral pour fournir des millions de livres d'aliments excédentaires de qualité et nutritifs aux populations les plus vulnérables du Canada.

Le Programme de récupération d'aliments excédentaires est une initiative fédérale novatrice de 50 millions de dollars qui doit réorienter un grand volume de produits excédentaires hautement périssables qui doivent être écoulés d'urgence (fruits, légumes, viande, poisson et fruits de mer). Ces excédents ont été créés parce que la pandémie de COVID-19 a entraîné la fermeture d'une grande partie de l'industrie de la restauration et de l'hôtellerie, privant de nombreux producteurs du principal marché pour leurs produits alimentaires.

Dans le cadre du Programme, des contributions ont été accordées à huit organisations qui utilisent des réseaux et des organismes existants de redistribution et de récupération d'aliments qu'ils transportent dans chaque région du pays. Les partenaires, dont font partie d'éminents organismes sans but lucratif comme Banques alimentaires Canada et Second Harvest ainsi que la Tablée des Chefs, redistribueront des produits comme des pommes de terre, du doré jaune, du poulet, du dindon, des oeufs et bien d'autres. Grâce au Programme, quelque 12 millions de kilogrammes d'aliments excédentaires au total, qui auraient autrement été gaspillés, seront redistribués à plus de familles en situation d'insécurité alimentaire.

Depuis plus de 30 ans, le Groupe Nutri et ses producteurs partenaires fournissent aux consommateurs canadiens des oeufs de grande qualité produits de manière durable, tout en aidant les producteurs à bâtir des entreprises et des collectivités rurales plus fortes. Par l'entremise du Programme de récupération d'aliments excédentaires, le Groupe Nutri fournira plus d'un million de douzaines d'oeufs au prix coûtant à Banques alimentaires Canada et à Second Harvest pour veiller à ce que les Canadiens continuent de recevoir des aliments frais et nutritifs pendant la pandémie. Les oeufs seront redistribués à de nombreuses banques alimentaires et organisations alimentaires locales à l'échelle du Canada, notamment dans le réseau de Moisson Québec.

Les profondes perturbations imputables à la COVID-19 qui ont secoué l'industrie canadienne de la restauration et de l'hôtellerie ont laissé des surplus d'aliments sur les bras de nombreux producteurs qui n'avaient aucun moyen de les faire parvenir dans les assiettes des Canadiens. Les huit partenariats qui ont été annoncés aujourd'hui, auxquels participent plus de 100 organismes différents, aideront les producteurs agricoles à satisfaire aux besoins des Canadiens vulnérables et à recouvrer le coût des efforts qu'ils ont déployés.

Le financement fourni dans le cadre du Programme fait en sorte que les producteurs et les transformateurs d'aliments comme le Groupe Nutri reçoivent une rémunération équitable pour leur travail au coût de production, tout en nouant des liens avec les fournisseurs d'aliments communautaires et en participant aux efforts qui sont déployés pour réduire le gaspillage alimentaire.

Citations

« Tout le monde en sort gagnant. Nous ne nous contentons pas d'aider les producteurs qui ne peuvent pas vendre leurs produits aux restaurants; nous venons également en aide aux Canadiens qui ont dû faire appel aux banques alimentaires. Ces huit partenariats impressionnants conclus entre des entreprises alimentaires et des organisations sans but lucratif ciblent les importants excédents de produits alimentaires qui doivent être écoulés d'urgence, ce qui fait une différence tant au niveau du producteur que de la banque alimentaire, d'un océan à l'autre. »

- L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Les femmes et les hommes du secteur canadien du poisson et des fruits de mer travaillent sans relâche tout au long de cette pandémie, pour maintenir la stabilité de notre économie et la solidité de notre chaîne d'approvisionnement alimentaire. Ce programme contribuera à garantir qu'aucun de leurs efforts ne soit en vain, car nous redirigerons les surplus de poissons et de fruits de mer vers les Canadiens qui en ont le plus besoin. En travaillant avec les différents secteurs pour établir des partenariats, nous créons un système mutuellement bénéfique qui répond à deux besoins urgents à la fois ».

- L'honorable Bernadette Jordan, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« Nous sommes très reconnaissants de cet investissement du gouvernement fédéral. Cela permettra de mettre à profit l'expertise approfondie de la chaîne d'approvisionnement et les connaissances du réseau de banques alimentaires de manière à aider le plus efficacement possible les Canadiens en situation d'insécurité alimentaire. Nous sommes reconnaissants de pouvoir établir des partenariats plus étroits au sein du système agroalimentaire et d'aider à faire en sorte que les aliments disponibles et très nutritifs nourrissent des gens dans le besoin et permettent une gestion responsable des ressources. »

- Chris Hatch, chef de la direction, Banques alimentaires Canada

« La pandémie est la cause de difficultés sans précédent dans l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement alimentaire, ainsi que pour les Canadiens qui ont du mal à avoir accès à des aliments. Le financement accordé dans le cadre du Programme de récupération d'aliments excédentaires aura des effets favorables sur les plans environnemental, économique et social en réacheminant des aliments excédentaires sains vers les collectivités au lieu de les enfouir dans des décharges. En tant qu'rganisation investie de la double mission "pas de gaspillage, pas de faim", Second Harvest est fière de participer à cette intervention intégrée pour satisfaire aux besoins du secteur agroalimentaire et des Canadiens vulnérables. »

- Lori Nikkel, PDG, Second Harvest

« En tant qu'entreprise détenue par des producteurs et présente à travers le pays, nous avons à coeur de rendre disponible pour l'ensemble des familles canadiennes des oeufs dont la production respecte les plus hauts standards de qualité et le bien-être animal. Le Groupe Nutri se sent interpellé dans le présent contexte où davantage de familles ont recours aux banques alimentaires et où ces organismes peinent à répondre à la demande. Alors que s'amorce le déploiement de ce programme d'aide, nous tenons à saluer les mesures prises par le gouvernement fédéral, qui propose des solutions porteuses pour répondre aux besoins exprimés par les familles vulnérables et résoudre différents enjeux soulevés au sein de notre industrie avicole. »

- Serge Lefebvre, président du Groupe Nutri et producteur d'oeufs en Montérégie (Québec)

Les faits en bref

Depuis plus de 30 ans, le Groupe Nutri fournit aux consommateurs de la région des oeufs de grande qualité produits de manière durable, tout en aidant les producteurs agricoles à bâtir des entreprises et des collectivités rurales plus fortes.

Le Groupe Nutri comprend des établissements de classement de plusieurs provinces, notamment Star Egg en Saskatchewan , Country Side Farm au Manitoba , Ontario Pride Egg en Ontario , Maritime Pride Egg en Nouvelle-Écosse, Nutri-OEuf, Ovale et les OEufs Richard au Québec.

, Country Side Farm au , Ontario Pride Egg en , Maritime Pride Egg en Nouvelle-Écosse, Nutri-OEuf, Ovale et les OEufs Richard au Québec. Second Harvest est un organisme de bienfaisance enregistré qui s'est fixé pour objectif de récupérer et de livrer des aliments excédentaires frais et sains afin de nourrir les gens de partout au Canada qui souffrent de la faim. Second Harvest, qui dispose d'un réseau de plus de 1 750 partenaires sans but lucratif et qui a des antécédents dans la récupération et la logistique alimentaires, est bien placé pour acheter, transformer et distribuer des aliments excédentaires dans tout le Canada .

qui souffrent de la faim. Second Harvest, qui dispose d'un réseau de plus de 1 750 partenaires sans but lucratif et qui a des antécédents dans la récupération et la logistique alimentaires, est bien placé pour acheter, transformer et distribuer des aliments excédentaires dans tout le . Banques alimentaires Canada est un organisme national sans but lucratif qui travaille en étroite collaboration avec un réseau d'associations provinciales, de banques alimentaires affiliées et d'agences alimentaires. Grâce à ses efforts en matière de coordination, plus de 3 000 banques alimentaires et organismes communautaires distribuent des aliments aux populations vulnérables du Canada , et 1,1 million de personnes ont été servies en 2019.

est un organisme national sans but lucratif qui travaille en étroite collaboration avec un réseau d'associations provinciales, de banques alimentaires affiliées et d'agences alimentaires. Grâce à ses efforts en matière de coordination, plus de 3 000 banques alimentaires et organismes communautaires distribuent des aliments aux populations vulnérables du , et 1,1 million de personnes ont été servies en 2019. Selon Statistique Canada, un Canadien sur sept a déclaré vivre dans un ménage touché par l'insécurité alimentaire pendant une période d'un mois pendant la pandémie de COVID-19.

En 2019, les banques alimentaires ont en moyenne reçu 1,1 million de visites et servi 5,6 millions de repas chaque mois.

Cette annonce prend appui sur les mesures que nous avons instaurées pour préserver la force de la main-d'oeuvre agricole du Canada , notamment :

, notamment : Cent millions de dollars pour les banques alimentaires et les organismes alimentaires locaux afin d'aider les Canadiens qui vivent dans l'insécurité alimentaire : ces fonds viennent en aide à environ 2 millions de Canadiens par l'entremise de 1 800 organismes alimentaires communautaires différents.



Un financement de plus de 77 millions de dollars pour le Fonds d'urgence pour la transformation (FUT), dont les objectifs consistent notamment à aider les entreprises à mettre en oeuvre des changements pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs et de leur famille.



Un montant de 25 millions de dollars dans le cadre du programme Nutrition Nord pour assurer la sécurité alimentaire des Canadiens les plus vulnérables.



Des dérogations à l'interdiction de voyager pour tous les travailleurs étrangers temporaires, notamment les travailleurs agricoles saisonniers et les travailleurs de l'industrie du poisson et des fruits de mer.



Un fonds de 50 millions de dollars pour le Programme d'aide pour l'isolement obligatoire des travailleurs étrangers temporaires afin d'aider les industries de l'élevage, de la pêche et de la production et transformation alimentaires à couvrir les coûts supplémentaires associés à la période d'isolement obligatoire de 14 jours qui est imposée aux travailleurs étrangers temporaires à leur entrée au Canada en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine.

Programme de récupération d'aliments excédentaires

Le Programme de récupération d'aliments excédentaires est une initiative de 50 millions de dollars qui aidera le système alimentaire et les transformateurs, les producteurs et les distributeurs d'aliments au Canada à veiller à ce que tous les Canadiens aient accès aux aliments dont ils ont besoin.

Le financement sera utilisé pour aider dans la gestion et l'acheminement des surplus existants vers les organisations de lutte contre l'insécurité alimentaire et ainsi éviter que ces produits excédentaires ne soient gaspillés.



La COVID-19 et les aliments excédentaires

Les répercussions de la COVID-19 ont entraîné des perturbations dans certains secteurs de la filière alimentaire canadienne, car elles ont provoqué la quasi-fermeture de l'industrie de la restauration et de l'hôtellerie au Canada et aux États-Unis. Certains producteurs canadiens se retrouvent avec des excédents d'aliments de qualité, et on ne s'attend pas à ce que la demande accrue provenant des épiceries suffise à écouler les stocks avant qu'ils ne se gâtent.

La pandémie a aussi entraîné une hausse de la demande auprès des banques alimentaires et des autres organisations qui assurent la sécurité alimentaire dans les collectivités de l'ensemble du Canada.

Le Programme de récupération d'aliments excédentaires permettra de réduire ces fluctuations en offrant du financement nouveau pour revaloriser et réacheminer les aliments excédentaires vers les Canadiens vulnérables.

Le Programme

Dans le cadre de consultations continues avec l'industrie et les intervenants gouvernementaux, le Programme a été conçu pour gérer un volume élevé de produits excédentaires hautement périssables provenant des industries de l'horticulture, de la viande, du poisson et des fruits de mer, dont la récupération est urgente.

Le Programme permettra de répondre aux besoins en aliments des populations vulnérables au Canada, de maintenir les relations positives avec les fournisseurs d'aliments des collectivités et d'appuyer les efforts pour réduire le gaspillage alimentaire.

Le Programme de récupération d'aliments excédentaires a accordé des contributions à des organisations, comme des groupes sectoriels, des transformateurs, des distributeurs et des organismes de sécurité alimentaire ainsi qu'à des administrations et à des organismes régionaux et municipaux qui doivent :

faire l'acquisition de la plus grande quantité de produits excédentaires et la transporter (et déterminer la quantité devant être transportée);

adopter l'approche la plus rentable (pour l'acquisition d'aliments/l'acquisition de produits à un coût égal ou inférieur au coût de production, ou au moyen de dons selon le cas);

adopter l'approche la plus rentable pour la transformation (ne transformer que si les produits ne pourraient pas être distribués autrement) et la moins chère;

être les plus efficaces, depuis l'achat en gros jusqu'aux organismes de services alimentaires (utilisation rapide des surplus);

veiller à ce que les aliments parviennent aux collectivités les plus vulnérables et éloignées, en particulier aux collectivités nordiques (cibler jusqu'à 10 % de tous les aliments visés par le programme);

avoir déjà établi des partenariats dans la chaîne d'approvisionnement, notamment avec des organismes de services alimentaires.

Projets approuvés dans le cadre du Programme de récupération d'aliments excédentaires

Font partie des projets approuvés dans le cadre du Programme :

Second Harvest - 11 007 095 $

Second Harvest récupérera de nombreux produits excédentaires et acheminera ces aliments en l'état et après transformation aux populations vulnérables de tout le Canada. La distribution se fera au moyen de la plateforme en ligne et de l'application mobile FoodRescue.ca afin de déterminer quand et à quel endroit d'origine les aliments excédentaires particuliers sont achetés, et de veiller à ce que le taux de distribution ne dépasse pas la capacité de manutention et d'entreposage de chaque organisme de bienfaisance alimentaire. La portée du projet englobe l'achat, la transformation ultérieure, l'entreposage et la distribution des aliments excédentaires aux partenaires caritatifs régionaux de tout le Canada.

Les Fermes Dani - 1 430 000 $

Les Fermes Dani distribueront leurs surplus de pommes de terre aux collectivités autochtones de tout leur réseau de distribution. La portée du projet englobe l'emballage, le transport, l'entreposage et la distribution des surplus de pommes de terre à des collectivités du Nouveau-Brunswick et de tout le Canada.

L'Association canadienne de la distribution des fruits et légumes, en partenariat avec son réseau d'organismes de bienfaisance - 11 429 926 $

L'Association canadienne de la distribution de fruits et légumes récupérera de nombreux produits excédentaires et acheminera ces aliments en l'état et après transformation aux populations vulnérables de tout le Canada par l'entremise de son réseau d'organismes de bienfaisance et d'entreprises de distribution et de transport. La portée du projet englobe l'achat, la transformation ultérieure, l'entreposage et la distribution des surplus aux organismes de bienfaisance partenaires régionaux de tout le Canada.

Green Seafoods Ltd., en partenariat avec Feed Nova Scotia - 55 230 $

Green Seafoods Ltd. achètera 24 000 livres de moules bleues cuites emballées sous vide et congelées. Les moules seront distribuées aux populations vulnérables par l'entremise du réseau de distribution existant de Feed Nova Scotia.

Banques alimentaires Canada - 11 358 529 $

Banques alimentaires Canada récupérera de nombreux produits excédentaires et acheminera ces aliments en l'état et après transformation aux populations vulnérables de tout le Canada par son réseau de plus de 3 000 banques alimentaires et organismes communautaires locaux. La portée du projet englobe l'achat, la transformation ultérieure, l'entreposage et la distribution des aliments excédentaires aux organismes de bienfaisance partenaires régionaux de tout le Canada.

Première nation crie de Fisher River - 10 845 048 $

La Nation crie de Fisher River récupérera jusqu'à 2,9 millions de livres de poissons d'eau douce (doré jaune) pêchés dans les lacs du Canada. En collaboration avec l'Office de commercialisation du poisson d'eau douce, la prise excédentaire sera distribuée à plus de 75 collectivités autochtones du Manitoba, de la Saskatchewan et du Nord.

Clearwater Seafood, en partenariat avec les collectivités Mi'kmaq à Membertou - 1 491 072 $

Clearwater achètera 150 000 livres de produits de la mer excédentaires pour distribution dans les collectivités autochtones de la Nouvelle-Écosse et du Canada. Le projet comprend la prise, la transformation, l'entreposage et la distribution de poissons et de fruits de mer aux collectivités autochtones.

La Tablée des Chefs - 1 522 900 $

La Tablée des Chefs récupérera plus de 350 000 kg de produits excédentaires qui seront transformés en repas par le réseau des chefs des Cuisines Solidaires au Québec et dans les grandes villes canadiennes, en l'occurrence Calgary, Toronto, Ottawa, Vancouver et Winnipeg. Les aliments seront redistribués aux populations vulnérables par l'entremise des Banques Alimentaires du Québec, de Second Harvest et d'autres organismes qui nourrissent des milliers de personnes dans le besoin.

La Politique alimentaire pour le Canada

Le Programme de récupération d'aliments excédentaires est une mesure d'urgence que le gouvernement a créée en réponse à la crise de la COVID-19; il répond également aux objectifs énoncés dans la Politique alimentaire pour le Canada.

La Politique alimentaire pour le Canada vise à créer un système alimentaire canadien plus sain et plus durable, qui prend appui sur le programme ambitieux que le gouvernement fédéral a mis en place pour favoriser la croissance des producteurs agricoles et des entreprises alimentaires du Canada.

L'industrie canadienne de l'alimentation, à laquelle on doit un emploi sur huit au pays, est un puissant moteur de l'économie, surtout dans les collectivités rurales.

La pandémie de COVID-19 a exercé une énorme pression sur notre système alimentaire. Aujourd'hui plus que jamais, de nombreux Canadiens vulnérables n'ont pas un accès fiable à des quantités suffisantes de nourriture.

De plus, on estime qu'avant la pandémie, plus de 11 millions de tonnes métriques de nourriture d'une valeur de près de 50 milliards de dollars étaient gaspillées chaque année. Les pressions exercées par la pandémie ont aggravé cette situation.

