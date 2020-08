Groupe Nutri, fier participant du programme de récupération d'aliments excédentaires du gouvernement fédéral





Plus de 1 million de douzaines d'oeufs pour les banques alimentaires canadiennes

SAINT-HYACINTHE, QC, le 13 août 2020 /CNW Telbec/ - Le Groupe Nutri et ses producteurs partenaires sont fiers de participer au programme de récupération d'aliments excédentaires mis sur pied par le gouvernement fédéral et grâce auquel plus d'un million de douzaines d'oeufs seront distribuées aux populations vulnérables par l'intermédiaire des banques alimentaires d'un bout à l'autre du Canada.

La ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, l'honorable Marie-Claude Bibeau, en a fait l'annonce ce matin au siège social de Groupe Nutri, à Saint-Hyacinthe, en dévoilant les noms des huit organisations qui bénéficieront d'un montant de 50 millions $ pour acheter, à coût de production, des surplus chez des producteurs et transformateurs alimentaires canadiens. Les oeufs frais en coquille de Groupe Nutri et ses producteurs partenaires seront fièrement distribués par Banques alimentaires Canada et Second Harvest qui, ensemble, permettent de rejoindre 4 700 organismes communautaires et banques alimentaires à travers le Canada qui s'activent à nourrir, chaque jour, des populations vulnérables.

Depuis le début de la pandémie, le ralentissement des secteurs de l'hôtellerie et de la restauration a entraîné des excédents d'oeufs. En parallèle, la crise sanitaire a engendré une augmentation des demandes auprès des banques alimentaires partout au Canada. C'est dans ce contexte que le Groupe Nutri, un ami de longue date des banques alimentaires, s'est senti interpellé par la mission de ce programme d'aides dont les retombées sociales rejailliront sur l'ensemble du système alimentaire et des populations vulnérables.

« Nous sommes particulièrement sensibles au contexte actuel où davantage de familles ont recours aux banques alimentaires, déclare le président de Groupe Nutri, Serge Lefebvre. Cet engagement des producteurs s'inscrit pleinement dans notre volonté d'agir pour venir en aide aux populations dans le besoin en rendant accessibles des oeufs dont la production respecte les normes les plus élevées en matière de salubrité des aliments et de bien-être animal. Nous tenons à saluer la mise en oeuvre de ce programme du gouvernement fédéral, car il répond directement aux besoins exprimés par les familles vulnérables, tout en apportant une solution aux préoccupations identifiées par l'industrie avicole. »

« Tout le monde en sort gagnant. Nous ne nous contentons pas d'aider les producteurs qui ne peuvent pas vendre leurs produits aux restaurants; nous venons également en aide aux Canadiens qui ont dû faire appel aux banques alimentaires. Ces huit partenariats impressionnants conclus entre des entreprises alimentaires et des organisations sans but lucratif ciblent les importants excédents de produits alimentaires qui doivent être écoulés d'urgence, ce qui fait une différence tant au niveau du producteur que de la banque alimentaire, d'un océan à l'autre, » a ajouté Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire.

À propos de Groupe Nutri Inc.

Créé en 2005, Groupe Nutri est né de l'initiative d'un petit groupe de producteurs d'oeufs qui dès 1987, ont décidé de se regrouper pour mettre en marché leur production et celles d'autres producteurs. Aujourd'hui, le modèle « Fermiers Propriétaires » est présent de l'Atlantique au Pacifique, et regroupe des usines modernes et performantes en classification et en transformation d'oeufs ce qui lui permet de transiger annuellement plus de 2,5 milliards d'oeufs réguliers et de spécialités notamment Omégas, liberté et biologiques. Groupe Nutri compte huit partenaires d'affaires : Nutri-OEuf, Ovale, Supreme Egg Products, Ontario Pride Eggs, Maritime Pride Eggs, Countryside Farms, Vitoeuf et Star Egg.

