Nouvelle initiative visant à soutenir des solutions novatrices locales pour favoriser la reprise sécuritaire dans les collectivités

HALIFAX, NS, le 13 août 2020 /CNW/ - Les collectivités saines sont des lieux où les Canadiens ont les mêmes possibilités d'être actifs, engagés et connectés. Dans le cadre de cette pandémie exceptionnelle, les Canadiens découvrent de nouveaux moyens de préserver la sécurité et la santé des habitants et de soutenir la reprise économique.

Le député Andy Fillmore, secrétaire parlementaire de la ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, a encouragé aujourd'hui les administrations locales et les dirigeants locaux à examiner quels types de projets locaux à petite échelle pourraient rapidement aider les Canadiens à s'adapter aux nouveaux défis découlant de la pandémie.

Ses commentaires faisaient suite à l'annonce faite le 13 août 2020 par l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, au sujet du lancement de la nouvelle Initiative canadienne pour des collectivités en santé, qui vise à aider les administrations locales, les municipalités et les partenaires communautaires à s'adapter aux défis économiques, sociaux et sanitaires locaux.

Au cours des deux prochaines années, l'Initiative canadienne pour des collectivités en santé fournira jusqu'à 31 millions de dollars de financement fédéral pour soutenir des solutions communautaires qui répondent aux besoins immédiats et continus occasionnés par la pandémie, et ce, en fonction de trois thèmes principaux : la création d'espaces publics sûrs et dynamiques, les solutions numériques et l'amélioration des mécanismes qui favorisent la mobilité. L'objectif est de financer des projets qui aident rapidement les collectivités à s'adapter à la nouvelle réalité de la COVID-19.

Les projets potentiels pourraient inclure l'espacement des places assises sur nos rues principales, le réaménagement d'un terrain de jeux pour permettre une distance physique adéquate, l'aménagement de voies multifonctionnelles qui permettraient aux vélos, aux scooters et aux appareils de mobilité personnelle de partager l'espace avec les piétons et les voitures, ou la création d'applications numériques qui offriraient aux résidents un accès à distance aux services municipaux. Les possibilités sont aussi variées que l'esprit, l'imagination et les besoins uniques des collectivités du Canada en cette période exceptionnelle.

En tirant parti de l'excellent travail que font déjà les organisations à but non lucratif dans tout le Canada pour aider les collectivités à s'adapter à la COVID-19, le financement dans le cadre de l'Initiative sera fourni à une organisation non gouvernementale à but non lucratif, ou à un groupe d'organisations, sélectionné dans le cadre d'un processus d'appel de propositions ouvert. Le bénéficiaire ou le groupe de bénéficiaires travaillera directement avec les municipalités, les administrations locales, les communautés autochtones et les partenaires communautaires à but non lucratif pour trouver et financer des solutions locales qui peuvent être mises en place rapidement pour améliorer la qualité de vie des Canadiens.

On communiquera bientôt des renseignements additionnels sur le processus de présentation des demandes.

Citations

« Les collectivités sont les mieux placées pour savoir quels types de projets pourraient avoir le plus d'impact pour leurs résidents et leur économie locale afin de relever les défis uniques liés à la COVID-19. Dans le cadre de l'Initiative canadienne pour des collectivités en santé, nous allons appuyer la mise en oeuvre de solutions proposées par les collectivités qui permettront aux Canadiens de reprendre leurs activités sociales et économiques quotidiennes en toute sécurité. »

Andy Fillmore, secrétaire parlementaire de la ministre de l'Infrastructure et des Collectivités et député d'Halifax

Faits en bref

Le financement de l'Initiative canadienne pour des collectivités en santé provient de la réaffectation de fonds existants du Défi des villes intelligentes et il vise à aider les collectivités à surmonter les difficultés immédiates et les problèmes à long terme découlant de la COVID-19. Environ 31 millions de dollars, sur les 170 millions de dollars qui restaient au budget de ce programme, ont été réaffectés vers l'initiative. Alors que nous mettrons en oeuvre la nouvelle initiative, nous continuerons de collaborer étroitement avec tous les gagnants de la première ronde du Défi des villes intelligentes tandis que leurs propositions passeront du concept à la réalité.

À l'image du Défi des villes intelligentes, qui permet aux collectivités de trouver des approches innovantes pour améliorer la vie de leurs habitants grâce aux données et aux technologies connectées, l'Initiative canadienne pour des collectivités en santé est conçue de manière à stimuler l'innovation et l'amélioration de la qualité de vie des gens à l'échelle des collectivités.

L'Initiative canadienne pour des collectivités en santé Canada créera des possibilités de projets communautaires grâce au financement qui sera accordé à une ou plusieurs organisations non gouvernementales à but non lucratif. Les organisations aux capacités et à la portée déjà établies pourront participer à un appel de demandes ouvert. On commencera à solliciter des propositions de projets uniquement une fois qu'on aura sélectionné l'organisation ou les organisations et qu'on aura établi le programme de financement de l'Initiative canadienne pour des collectivités en santé. On communiquera bientôt des renseignements additionnels sur le processus de présentation des demandes. Les municipalités, les administrations locales, les communautés autochtones et les partenaires communautaires à but non lucratif pourront demander un financement à l'organisation sélectionnée ou aux organisations sélectionnées.

et par d'autres ordres de gouvernement en appuyant des projets qui entraînent des avantages clairs pour les collectivités locales, mais dont les possibilités de financement sont limitées dans le cadre d'autres programmes. Pour appuyer les collectivités du Canada pendant la pandémie de COVID-19, on a ajouté le nouveau volet Résilience à la COVID-19 au programme d'infrastructure Investir dans le Canada , de plus de 33 milliards de dollars, pour contribuer à financer les infrastructures pouvant résister aux pandémies. On a également adapté les volets existants du programme afin d'inclure davantage de catégories de projets admissibles, et on a simplifié certaines exigences administratives pour accélérer les approbations.

Liens connexes

