Le Canada et l'Île-du-Prince-Édouard travaillent ensemble pour se munir d'un nouveau réseau solaire





SLEMON PARK, PE, le 13 août 2020 /CNW/ - La santé et le bien-être des Canadiens sont les principales priorités des gouvernements du Canada et de l'Île-du-Prince-Édouard. La pandémie de COVID-19 n'a pas seulement affecté la santé personnelle des Canadiens, elle a un effet marqué sur l'économie.

C'est pourquoi les gouvernements prennent des mesures décisives pour soutenir les familles, les entreprises et les collectivités, et continuent de regarder vers l'avenir pour voir ce qu'on peut faire de plus.

Aujourd'hui, l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Seamus O'Regan, ministre des Ressources naturelles du Canada, Bobby Morrissey, député d'Egmont, et l'honorable Steven Myers, ministre des Transports, de l'Infrastructure et de l'Énergie de l'Île-du-Prince-Édouard, ont annoncé l'octroi d'un financement pour la construction d'un nouveau réseau solaire et d'une installation d'entreposage à l'Île-du-Prince-Édouard.

Le projet de miniréseau de Slemon Park, un réseau de panneaux solaires de 100 acres et de 10 mégawatts, devrait augmenter l'utilisation d'énergie renouvelable à l'Île-du-Prince-Édouard de 3,5 pour cent, ce qui marque un pas important vers l'autonomie énergétique de la province.

Le gouvernement du Canada investit un total de 12,3 millions de dollars dans ce projet dans le cadre du volet Infrastructures vertes (VIV) et du Programme des réseaux intelligents, qui font tous deux partie du plan d'infrastructure Investir dans le Canada du gouvernement fédéral. Le gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard investit 12,7 millions de dollars dans ce projet.

Citations

« Les gens de l'Île-du-Prince-Édouard ouvrent la voie à l'autosuffisance énergétique, et le projet de miniréseau de Slemon Park est un autre pas important pour bâtir des collectivités fortes et durables. Grâce à ce partenariat, les résidents, les commerces et les industries de Slemon Park bénéficieront d'une source d'énergie propre continue. Le plan d'infrastructure du Canada permet d'investir dans des milliers de projets, de créer des emplois partout au pays et de bâtir des collectivités plus fortes. »

L'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Le député Bobby Morrissey est un puissant défenseur de l'énergie propre à l'Île-du-Prince-Édouard. Ce miniréseau intelligent à Slemon Park réduira les coûts en électricité pour les familles de l'île. »

L'honorable Seamus O'Regan, ministre des Ressources naturelles du Canada

« Le projet de miniréseau de Slemon Park touche trois domaines essentiels de la stratégie énergétique provinciale : l'efficacité, la conservation et les énergies renouvelables. Ce projet permettra de réduire les émissions de gaz à effet de serre et notre dépendance à l'importation d'énergie. Il s'agit d'une étape positive dans la progression de l'Île-du-Prince-Édouard vers l'autonomie énergétique. »

L'honorable Steven Myers, ministre des Transports, de l'Infrastructure et de l'Énergie de l'Île-du-Prince-Édouard

Faits en bref

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . De ce montant, 26,9 milliards de dollars appuient des projets d'infrastructures vertes dans les collectivités canadiennes.

Le gouvernement du Canada a investi plus de 332 millions de dollars dans plus de 120 projets d'infrastructure partout à l'Île-du-Prince-Édouard dans le cadre du plan Investir dans le Canada .

a investi plus de 332 millions de dollars dans plus de 120 projets d'infrastructure partout à l'Île-du-Prince-Édouard dans le cadre du plan . Pour appuyer les Canadiens et les collectivités pendant la pandémie de la COVID-19, un nouveau volet a été ajouté au programme d'infrastructure Investir dans le Canada , qui représente plus de 33 milliards de dollars, pour contribuer à financer des infrastructures pouvant résister aux pandémies. Les volets existants du programme ont également été adaptés en vue d'inclure davantage de catégories de projet admissibles.

, qui représente plus de 33 milliards de dollars, pour contribuer à financer des infrastructures pouvant résister aux pandémies. Les volets existants du programme ont également été adaptés en vue d'inclure davantage de catégories de projet admissibles. Le volet Résilience à la COVID-19 aidera les autres paliers de gouvernement dont les finances ont été considérablement touchées par la pandémie en permettant d'augmenter la part fédérale des coûts des projets d'infrastructure publique.

Liens connexes

Investir dans la résilience des collectivités face à la COVID-19 :

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/covid-19-resilience-fra.html

Ressources du gouvernement du Canada - Maladie à Coronavirus (COVID 19) :

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-19.html

Carte des projets du plan Investir dans le Canada :

https://www.infrastructure.gc.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

Investissements fédéraux dans les infrastructures à l'Île-du-Prince-Édouard :

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/prog-proj-pe-fra.html

Investir dans le Canada : le plan d'infrastructure à long terme du Canada :

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/icp-publication-pic-fra.html

Programme de réseaux intelligents de Ressources naturelles Canada :

https://www.rncan.gc.ca/changements-climatiques/programmes-dinfrastructures-vertes/programme-reseaux-intelligents

Suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram

Site Web : Infrastructure Canada

Suivez-nous sur Twitter

Site Web : Ressources naturelles Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Communiqué envoyé le 13 août 2020 à 10:58 et diffusé par :