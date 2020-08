Annonce de la consultation publique sur le Programme particulier d'urbanisme (PPU) des Faubourgs





MONTRÉAL, le 13 août 2020 /CNW Telbec/ - L'Office de consultation publique de Montréal annonce aujourd'hui la démarche de la consultation publique sur le Programme particulier d'urbanisme (PPU) des Faubourgs dans l'est de l'arrondissement de Ville-Marie. Le comité exécutif de la Ville nous avait confié le mandat de cette consultation plus tôt cette année, mais le contexte de la pandémie en avait retardé l'annonce.

D'une superficie de 263 hectares, le territoire visé par le PPU est situé entre la rue Saint-Hubert à l'ouest, la rue Sherbrooke au nord et la rue Fullum à l'est. Il s'étend jusqu'au fleuve et comprend également les abords de la rue Notre-Dame, jusqu'à la rue du Havre. Au nord du territoire, on trouve le quartier Centre-Sud. Le sud du territoire représente la plus grande zone à requalifier du centre-ville, en raison notamment de la transformation du site de Radio-Canada et du départ de la brasserie Molson.

C'est à la suite d'une première consultation de l'OCPM auprès de la population que le projet de PPU des Faubourgs a été préparé par l'arrondissement de Ville-Marie. Il propose de mettre en valeur les caractéristiques des quartiers existants et de développer le secteur de requalification en complémentarité avec ceux-ci. Il comprend des interventions relatives à l'habitation, aux espaces verts, à la mobilité, au cadre bâti et à l'environnement ainsi qu'une stratégie de mise en oeuvre. Le secteur présente un potentiel de près de 7 500 logements, dont 1 500 logements sociaux, ainsi que de nouveaux équipements collectifs, des espaces commerciaux et des bureaux pouvant regrouper près de 15 000 emplois.

La consultation se fera dans un format adapté aux circonstances actuelles et permettra aux citoyens de s'informer et de donner leur opinion selon différentes modalités.

La consultation débutera par une séance d'information virtuelle, le 9 septembre à 19 h. Cette séance sera diffusée en direct sur ocpm.qc.ca/ppu-faubourgs, sur Facebook et sur Twitter/Périscope (@ocpmontreal) et sera aussi disponible en différé. On y présentera alors la démarche de la consultation ainsi que le projet de PPU à l'étude. Les citoyens et les groupes pourront ensuite faire parvenir, en ligne ou par téléphone, les questions qu'ils souhaitent poser. Ces questions recevront réponses lors d'une deuxième séance avec les représentants de la Ville, toujours diffusée en direct, qui se tiendra le 29 septembre à compter de 19 h. D'autres questions pourront alors aussi être soumises, en direct par téléphone lors de cette soirée.

À compter du 29 septembre, les citoyens et les groupes pourront donner leur opinion en ligne, par la poste ou par message téléphonique. Ils auront jusqu'au 22 octobre pour nous informer de leur souhait de présenter cette opinion devant la commission lors de séances d'audition des opinions, virtuelles et en personne, qui se tiendront à compter du 27 octobre. Ces rencontres se tiendront, bien entendu, en conformité avec toutes les consignes gouvernementales permettant les rassemblements publics et pourraient en tout temps être adaptées aux mesures sanitaires en vigueur.

Toute l'information sur cette consultation est disponible sur le site Internet de l'Office au ocpm.qc.ca/ppu-faubourgs et peut aussi se trouver aux bureaux de l'Office situés au 1550, rue Metcalfe, bureau 1414.

L'OCPM est un organisme indépendant qui réalise les mandats de consultation publique qui lui sont confiés par le conseil municipal ou le comité exécutif de la Ville de Montréal. Ces consultations publiques servent à recueillir l'opinion des citoyens, surtout sur des projets qui relèvent des compétences municipales en urbanisme et en aménagement du territoire, mais elles peuvent aussi s'étendre à tout projet soumis par le comité exécutif ou le conseil municipal. L'OCPM a été créé tout spécialement pour que certaines consultations publiques soient menées par une entité neutre. Les rapports de consultation de l'OCPM incluent toujours une analyse des préoccupations citoyennes ainsi que des recommandations spécifiques pour guider les décisions publiques. L'Office a aussi le mandat de proposer des règles afin d'assurer la mise en place de mécanismes de consultation crédibles, transparents et efficaces à Montréal.

