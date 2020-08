L'ARSF s'efforce d'inspirer la confiance du public à l'égard des services-conseils financiers et des services de planification financière





L'ARSF lance des consultations publiques au sujet de la règle et des lignes directrices en matière de protection du titre des professionnels des finances

TORONTO, le 13 août 2020 /CNW/ - L'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (« ARSF ») propose que des normes minimales régissent l'utilisation des titres de « conseiller financier » et de « planificateur financier » de façon à ce que les consommateurs puissent avoir confiance en la qualité des services de planification financière et des services-conseils financiers qu'ils reçoivent de ces personnes.

Le gouvernement de l'Ontario a adopté une loi qui exigera des personnes qui utilisent les titres de « planificateur financier » (PF) et de « conseiller financier » (CF) qu'elles se voient décerner un titre professionnel par un organisme d'accréditation approuvé par l'ARSF.

Selon la règle proposée de Protection du titre des professionnels des finances, l'ARSF fera appel aux cadres actuels régissant les titres et les permis pour s'assurer que la réglementation soit efficace. Comme l'établissent les documents à la source des consultations, l'ARSF traitera les demandes d'entités qui désirent être approuvées en tant qu'organisme d'accréditation qui supervisera la conduite des personnes qui portent le titre de PF ou de CF. Les titres accordés par les organismes d'accréditation devraient également être approuvés par l'ARSF.

L'ARSF a organisé des consultations d'une durée de 90 jours au sujet de la règle et des lignes directrices proposées. Vous pouvez en apprendre davantage sur l'approche, le contexte et les processus à notre page sur les lignes directrices et la règle de Protection du titre des professionnels des finances.

L'ARSF continue de collaborer avec les secteurs qu'elle réglemente afin de veiller à la sécurité financière, à l'équité et au choix pour ses membres et les consommateurs. Apprenez-en plus ici : www.fsrao.ca.

SOURCE L'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers

Communiqué envoyé le 13 août 2020 à 10:22 et diffusé par :