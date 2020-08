Deuxième Récolte et l'Association canadienne de la distribution de fruits et légumes recevront 22 millions de dollars pour l'achat de surplus alimentaires et leur redistribution auprès de groupes communautaires canadiens





TORONTO, 13 août 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Deuxième Récolte et l'Association canadienne de la distribution de fruits et légumes (ACDFL) recevront 22 millions de dollars pour se procurer et redistribuer des denrées périssables dans les communautés canadiennes, dont 10 % ou plus seront acheminées dans les communautés nordiques.



Dans le but d'éviter le gaspillage alimentaire en cette période de pandémie, les surplus de denrées seront distribués à des organismes caritatifs locaux et à des organisations à but non lucratif dans tout le pays, tels que des refuges, des groupes communautaires et des programmes alimentaires, lesquels offrent de la nourriture aux Canadiens dans le besoin. Les denrées alimentaires, notamment des fruits et légumes, des oeufs, de la viande et des fruits de mer, seront offerts dès cette semaine sur l'application mobile BouffeRécup.ca , ainsi que sur la plateforme numérique créée par Deuxième Récolte qui permet d'orienter les groupes communautaires vers des ressources alimentaires.

« La pandémie de COVID-19 a perturbé les systèmes nationaux de production et de distribution alimentaire. Les agriculteurs et les producteurs canadiens doivent composer avec des excédents de nourriture sans précédent en raison de la fermeture, et ce, pendant des mois, de nombreux restaurants et services alimentaires, a précisé Lori Nikkel, Directrice générale de Deuxième Récolte. En même temps, un nombre inégalé de Canadiens font face à l'insécurité alimentaire, et pour la première fois, se demandent d'où proviendra leur prochain repas ».

Cette initiative n'aurait pas pu être menée à bien sans la généreuse contribution de 50 millions de dollars du gouvernement du Canada, versée à diverses organisations de récupération alimentaire par le biais du Programme de récupération d'aliments excédentaires.

« Les agriculteurs, les éleveurs et les pêcheurs canadiens font des efforts pour produire des aliments parmi les meilleurs au monde, pas pour les laisser périr », a commenté Ron Lemaire, président de l'ACDFL. La demande de services alimentaires a bondi en raison de la pandémie de COVID-19 et de nombreuses communautés sont touchées. Nous ne pouvons pas nous permettre de laisser aller au déchet des aliments sains et de bonne qualité produits localement, alors qu'il y a tant de personnes qui se demandent comment ils arriveront à nourrir leur famille ».

« Tout le monde en sort gagnant. Nous ne nous contentons pas d'aider les producteurs qui ne peuvent pas vendre leurs produits aux restaurants; nous venons également en aide aux Canadiens qui ont dû faire appel aux banques alimentaires. Ces huit partenariats impressionnants conclus entre des entreprises alimentaires et des organisations sans but lucratif ciblent les importants excédents de produits alimentaires qui doivent être écoulés d'urgence, ce qui fait une différence tant au niveau du producteur que de la banque alimentaire, d'un océan à l'autre, » a ajouté Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire.

Première organisation de récupération alimentaire au Canada, Deuxième Récolte peut compter sur des ressources et des réseaux nationaux pour récupérer les denrées périssables de la chaîne d'approvisionnement alimentaire et les acheminer aux organismes caritatifs et à but non lucratif, qui veillent à leur tour à les distribuer au sein de leurs communautés, à ceux qui manquent de nourriture ou qui souffrent d'insécurité alimentaire.

Les groupes communautaires de tous genres confrontés à une demande accrue de services et de soutien alimentaires sont invités à visiter BouffeRecup.ca et à y remplir une simple demande visant à les mettre en relation avec des donateurs potentiels de denrées alimentaires dans leurs communautés.

Nous encourageons également les organisations ayant un surplus alimentaire à visiter BouffeRecup.ca et à entrer en contact avec des groupes communautaires locaux dans le besoin, afin d'éviter le gaspillage inutile en cette période de crise. Ensemble, nous pouvons faire en sorte qu'aucun Canadien ne soit laissé pour compte.





À propos de Deuxième Récolte

Deuxième Récolte est la plus grande organisation de récupération alimentaire au Canada et un organe mondial de réflexion dans ce domaine. Intervenant à tous les stades de la chaîne d'approvisionnement alimentaire, de la ferme au commerce de détail, Deuxième Récolte récupère les surplus de nourriture pour éviter leur rejet dans les décharges et ses conséquences environnementales. Depuis 1985, Deuxième Récolte a redistribué plus de 70 millions de kilos de nourriture et prévenu l'émission dans l'atmosphère de 262 millions de livres de gaz à effet de serre (119 000 tonnes). Avec le soutien de centaines d'entreprises, de fondations et des communautés, Second Harvest récupère et livre suffisamment de nourriture pour offrir plus de 50 000 repas par jour dans un réseau en expansion constitué de plus de 1 500 organismes sociaux répartis dans l'ensemble du pays. Deuxième Récolte a également créé BouffeRécup.ca, une application et une plateforme en ligne gratuite qui relie les entreprises ayant des surplus de nourriture invendus à des organisations locales afin de protéger l'environnement et procurer une sécurité alimentaire. En réponse à la pandémie mondiale, Deuxième Récolte a pris la direction de la Food Rescue Canadian Alliance (FRCA), une alliance réunissant les secteurs public, privé et à but non lucratif pour assurer la distribution alimentaire aux personnes les plus vulnérables de nos communautés, d'un océan à l'autre. Pour en savoir plus, visitez le site www.SecondHarvest.ca.

À propos de l'Association canadienne de la distribution de fruits et légumes (ACDFL)

L'Association canadienne de la distribution de fruits et légumes (ACDFL), dont le siège social se trouve à Ottawa, en Ontario, est un organisme à but non lucratif qui représente des membres aux horizons divers provenant de tous les segments de la chaîne d'approvisionnement dans le secteur des fruits et légumes frais au Canada et qui est responsable de 90 % des ventes de fruits et légumes au pays. L'ACDFL a la chance de représenter un secteur qui est à la fois un moteur économique important pour les communautés et un facteur d'amélioration de la santé et de la productivité de la population canadienne. Pour plus d'informations sur l'ACDFL, veuillez visiter www.acdfl.ca .

Pour plus d'informations, veuillez communiquer avec : Marie-José Mastromonaco Allan Gordon Deuxième Récolte / BouffeRécup.ca ACDFL, responsable des communications Directrice des opérations (Québec) agordon@cpma.ca mariejosem@secondharvest.ca 613 878-3312 514 952-2071

Communiqué envoyé le 13 août 2020 à 10:20 et diffusé par :