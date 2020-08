Corporation Ressources Pershimex annonce la clôture d'un placement privé de 800 000$ avec un engagement majeur de Palisades Goldcorp Inc.





ROUYN-NORANDA, Québec, 13 août 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Corporation Ressources Pershimex (« Pershimex » ou la « Société ») (TSX CROISSANCE : PRO) est heureuse d'annoncer la clôture d'un placement privé sans l'entremise d'un courtier, d'un montant de 800?000 $, avec un engagement majeur de Palisades Goldcorp Inc. (le « placement privé »). Chacune des 11 428 572 unités offertes au prix de 0,07 $ l'unité se compose d'une action ordinaire de la Société et d'un bon de souscription. Chaque bon de souscription confère à son porteur le droit d'acheter, pour une période de 36 mois à partir de la date de clôture, une action ordinaire de la Société au prix d'exercice de 0,14 $.



Dans le cadre du placement privé, des frais d'intermédiation de 56 000 $ ont été payés et un nombre de 800 000 bons de souscription ont été émis à un intermédiaire traitant à distance avec la Société. Chaque bon de souscription émis à l'intermédiaire lui confère le droit d'acheter, pour une période de 36 mois à partir de la date de clôture, une action ordinaire de la Société au prix d'exercice de 0,14 $.

Les titres émis lors de la clôture du placement privé sont assujettis à une période de restriction de quatre mois et un jour, se terminant le 14 décembre 2020. Le placement privé est conditionnel à l'obtention de l'approbation finale de la Bourse de croissance TSX.

A propos de Palisades Goldcorp Inc.

Palisades Goldcorp est une nouvelle banque d'affaires canadienne axée sur les ressources. L'équipe de direction de Palisades a fait ses preuves en matière de gains de revenus et est appuyée par plusieurs des financiers les plus remarquables de l'industrie. Comme les actions des sociétés juniors de ressources sont évaluées à des niveaux les plus bas depuis des générations, la direction croit que le secteur est sur le point de connaître un mouvement haussier majeur du marché. Palisades se positionne avec des participations importantes dans des entreprises et des actifs sous-évalués dans le but de générer des rendements supérieurs.

Corporation Ressources Pershimex Corporation ? Aperçu rapide

Détient 100 % des droits miniers sur la propriété Courville ;



Positionnement stratégique en Abitibi-Témiscamingue avec plus de 800 claims ;



Partenariat avec Dundee Precious Metals sur la propriété Malartic.

Ce communiqué de presse a été préparé par Robert Gagnon, géologue professionnel, président de Pershimex, une personne qualifiée en vertu du Règlement 43-101.

Pour plus d'informations, veuillez contacter :

Robert Gagnon, Président Jacques Levesque, Chef des finances Tél.: (819) 825-2303 Tél: (819) 797-4354

