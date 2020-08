Marathon Capital conseille Tokyo Gas pour l'acquisition du projet d'énergie solaire de 500 MWac de Hecate Energy





CHICAGO, 13 août 2020 /CNW/ - La société Marathon Capital, LLC (« Marathon ») est ravie d'annoncer que Tokyo Gas America Ltd., une filiale en propriété exclusive de Tokyo Gas Co., Ltd. (« Tokyo Gas »), a fait l'acquisition du projet d'énergie solaire Aktina (« Aktina ») de Hecate Energy LLC (« Hecate »). Aktina est un chantier de 500 MWac/631 MWdc situé dans le comté de Wharton, au Texas.

Marathon Capital a agi à titre de conseiller financier exclusif côté acheteur pour Tokyo Gas dans le cadre de la transaction, offrant un soutien complet de contrôle diligent, des conseils pour l'enlèvement et l'évaluation du projet. Aktina se trouve à proximité du centre de chargement de Houston, très convoité, et sa construction commencera au T3 de 2020. L'énergie produite sera vendue sur le marché de gros ERCOT.

Avec l'acquisition d'Aktina, la capacité énergétique renouvelable totale que détient Tokyo Gas ou qui fait l'objet de contrats d'acquisition au Japon et ailleurs sur la planète surpassera les 1 200 MWdc. Tokyo Gas est déterminée à réduire à zéro les émissions de CO 2 dans l'horizon de 2050 et à accroître sa capacité en matière d'énergie renouvelable au sein des marchés japonais et mondiaux à 5 GW d'ici 2030, comme le prévoit sa vision « Compass 2030 ».

« Ce fut extraordinaire de travailler avec l'équipe de Marathon Capital. Son encadrement et son orientation ont été essentiels pour l'acquisition de notre premier projet solaire aux États-Unis. Je lui suis reconnaissant pour sa connaissance approfondie du secteur de l'énergie renouvelable et, de surcroît, pour sa capacité à comprendre nos cibles et la passion qu'elle a témoignée envers l'atteinte conjointe de notre objectif stratégique. » - Ken Kiriishi, vice-président directeur à Tokyo Gas America

« Ce fut un privilège de travailler avec l'équipe de Tokyo Gas dans le cadre de cette transaction. Aktina est l'un des plus vastes projets d'énergie solaire des États-Unis et il établit fermement la position de Tokyo Gas dans l'industrie de l'énergie renouvelable de ce pays. Nous sommes ravis de jouer un rôle dans cette étape clé pour Tokyo Gas, alors que la société poursuit son expansion au sein du marché américain. » - Matt Bigham, directeur à Marathon Capital

À propos de Marathon Capital

Marathon Capital est une société de premier plan offrant des conseils financiers et des services bancaires d'investissement qui rendent l'avenir plus viable. Elle propose des services indépendants en matière de fusions et d'acquisitions, de mobilisation des capitaux, de financement de projets et de services-conseils fiscaux aux plus grands investisseurs, sociétés et promoteurs d'infrastructures de la planète qui mettent l'accent sur l'énergie propre, la durabilité, la décarbonation et l'efficacité des ressources. (www.marathoncapital.com)

