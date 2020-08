Raymond James renforce son offre dans le secteur immobilier canadien : Brad Sturges se joint à l'Équipe de recherche canadienne





TORONTO, le 13 août 2020 /CNW/ - Raymond James Ltée, la filiale canadienne de la firme nord-américaine de courtage en valeurs mobilières Raymond James Financial Inc., a annoncé aujourd'hui que Brad Sturges, CFA, se joindra à son Équipe canadienne de la recherche sur les actions le lundi 17 août, à titre de directeur général, analyste, Recherche sur les actions, et s'occupera du secteur canadien des fiducies de placement immobilier (FPI) et des sociétés d'exploitation immobilière.

« Brad possède une vaste expérience en recherches côté vente en plus d'entretenir de solides relations avec des clients institutionnels et des émetteurs en immobilier, déclare Daryl Swetlishoff, chef de la recherche chez Raymond James Ltée. Les clients institutionnels et les clients de détail bénéficieront tous de son expérience éprouvée et de ses compétences en matière de sélection de titres et d'estimation des bénéfices. »

Brad est titulaire d'un baccalauréat en administration des affaires avec spécialisation de l'Université Wilfrid Laurier, à Waterloo, et détient le titre d'analyste financier agréé (CFA). Il possède 15 ans d'expérience dans la recherche sur les actions, tant auprès de firmes de courtage indépendantes que de firmes détenues par une banque.

« La réputation de la Division des marchés des capitaux de Raymond James, son Groupe gestion privée important et en pleine croissance ainsi que sa plateforme nord-américaine sont les points qui m'ont incité à me joindre à la firme, a affirmé Brad. En ces temps critiques, les investisseurs des FPI regardent de plus en plus au-delà des frontières pour atteindre leurs objectifs de placement. Je suis enthousiaste à l'idée de m'associer à la pratique solide et bien établie de Raymond James dans le domaine de l'immobilier et des FPI aux États-Unis. »

Raymond James, l'une des principales firmes de courtage en valeurs mobilières indépendantes en Amérique du Nord, propose une gamme complète de produits et services de placement professionnels, y compris : services aux clients privés, services de planification financière et successorale, gestion de portefeuille, assurance, analyse de titres, services bancaires d'investissement, et ventes et négociations institutionnelles. Grâce à son réseau d'environ 8 200 conseillers en placement au Canada, aux États-Unis et dans les principaux centres internationaux, Raymond James gère plus de 877 milliards de dollars américains en actifs clients. La firme compte également plus de 76 analystes de recherche s'occupant de plus de 1 100 entreprises au Canada, aux États-Unis et à l'étranger.

