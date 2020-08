Le recours aux vétérans offre la possibilité de pallier la pénurie de main-d'oeuvre en cybersécurité au Canada





EY et WithYouWithMe offrent des emplois de qualité aux vétérans au sein du gouvernement du Canada





MONTRÉAL, le 13 août 2020 /CNW/ - EY Canada collabore avec WithYouWithMe (WYWM), les Forces armées canadiennes et Services partagés Canada (SPC) pour pallier la pénurie de main-d'oeuvre en cybersécurité en offrant un programme de perfectionnement aux vétérans des Forces armées canadiennes pour qu'ils participent à des projets du gouvernement du Canada. La demande pour des effectifs en cybersécurité s'intensifie, 66 % des leaders en sécurité informatique signalant une augmentation du nombre de cyberattaques au cours des 12 derniers moins, selon le Sondage mondial d'EY sur la sécurité de l'information de 2020.

Le programme WYWM offrira aux vétérans une formation pour des postes axés sur la technologie qui miseront sur leurs compétences existantes, leur potentiel et les données des tests d'aptitude. Ensuite, par l'intermédiaire du contrat pour le Cyber Workforce Enablement Program conclu avec SPC, EY Canada travaillera avec les ministères pour déterminer les exigences en cybersécurité et en technologie des postes en cybersécurité et placer les diplômés du programme qui possèdent des compétences complémentaires.

« Les secteurs public et privé doivent sortir des sentiers battus pour mobiliser les membres de la collectivité afin de mettre sur pied une main-d'oeuvre durable en cybersécurité. Regarder au-delà de l'expérience d'un candidat pour voir les compétences et le potentiel transférables peut aider à pallier la pénurie de main-d'oeuvre, déclare Jamie O'Hare, associé délégué, groupe Cybersécurité d'EY Canada. C'est exactement ce que nous faisons avec Services partagés Canada. Les membres du personnel militaire sont formés sur terre, dans les airs et sur mer et, simplement en ajoutant une dimension numérique, nous pouvons tirer parti de l'expertise et des compétences qu'ils possèdent déjà. »

La force d'une organisation repose sur une main-d'oeuvre diversifiée sachant mettre à profit différents points de vue et idées. Résilience, aptitudes en défense et gestion des projets et du changement sont au nombre des compétences que possèdent les vétérans qui s'intègrent bien à des emplois en cybersécurité. De plus, ces personnes possèdent déjà l'attestation de sécurité exigée pour travailler pour le gouvernement du Canada, ce qui constitue un obstacle de moins à l'accès.

« Nous sommes fiers de travailler avec nos collègues du Groupe de transition des Forces armées canadiennes et nos partenaires du secteur sur le projet, déclare Paul Glover, président de Services partagés Canada. Le Cyber Workforce Enablement Program contribuera à répondre au besoin de professionnels en cybersécurité qualifiés tout en aidant les vétérans à trouver un emploi de qualité après la fin de leur carrière en uniforme. »

