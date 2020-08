Programme Réfection et construction des infrastructures municipales - Le gouvernement du Québec octroie plus de 2,1 M$ pour une nouvelle caserne à Saint-Félix-de-Valois





SAINT-FÉLIX-DE-VALOIS, QC, le 13 août 2020 /CNW Telbec/ - La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, et la ministre du Tourisme et députée de Berthier, Mme Caroline Proulx, sont fières d'annoncer qu'une aide financière de 2?155?200 $ est accordée à la Municipalité de Saint-Félix-de-Valois pour la construction d'une nouvelle caserne de pompiers.

Le nouveau bâtiment aura une superficie d'environ 1?115 m2 répartie sur deux étages. Il comprendra notamment une aire de garage avec six portes, cinq bureaux administratifs ainsi que des espaces communs. Par conséquent, la nouvelle caserne répondra aux normes actuelles en matière de sécurité contre les incendies.

Citations :

« Pour notre gouvernement, il est primordial d'offrir des services publics de qualité et sécuritaires aux Québécoises et aux Québécois dans toutes les régions. Je suis très heureuse de cette annonce qui sera bénéfique pour toute la population et pour toutes les familles de Saint-Félix-de-Valois. C'est là un très beau projet d'infrastructure auquel nous sommes fiers de contribuer! »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« La protection de nos familles en cas d'incendie est essentielle. Les dimensions de la caserne de pompiers actuelle de Saint-Félix-de-Valois sont insuffisantes et les installations ne répondent plus aux normes en vigueur. Je suis donc très fière que nous agissions, aujourd'hui, pour mieux outiller nos pompiers et les soutenir dans le cadre de leur travail. Les mesures de prévention et de planification pour la lutte contre les incendies passent notamment par la construction de nouvelles infrastructures performantes, comme celle qui sera érigée dans la municipalité. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et députée de Berthier

« Cet investissement confirme l'action de notre gouvernement pour soutenir la modernisation des infrastructures municipales désuètes. La nouvelle caserne assurera une amélioration notable de l'efficacité du service ainsi que de la sécurité de nos pompières et pompiers. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable de la région de Lanaudière

« La municipalité de Saint-Félix-de-Valois est très heureuse de cette collaboration avec le gouvernement du Québec pour la construction de notre caserne. Mûrement réfléchi, cet investissement permet une mise aux normes essentielle qui sera bénéfique pour de nombreuses années. »

Audrey Boisjoly, mairesse de Saint-Félix-de-Valois

Faits saillants :

L'aide financière provient du Programme Réfection et construction des infrastructures municipales, qui est issu du Plan québécois des infrastructures 2020-2030 (PQI).

Le PQI 2020-2030 prévoit des investissements de près de 7,5 G$ dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).

