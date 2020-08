Marathon Capital conseille Tokyo Gas dans le cadre de son acquisition du projet solaire de 500 MWca de Hecate Energy





CHICAGO, 13 août 2020 /PRNewswire/ -- Marathon Capital, LLC (« Marathon ») est ravie d'annoncer que Tokyo Gas America Ltd., filiale en pleine propriété de Tokyo Gas Co., Ltd. (« Tokyo Gas ») avait procédé à l'acquisition du projet solaire Aktina (« Aktina ») de Hecate Energy LLC (« Hecate »). Aktina est un projet solaire de 500 MWca/631 MWcc situé dans le comté de Wharton, au Texas.

Marathon Capital a agi en tant que conseiller financier côté achat exclusif auprès de Tokyo Gas dans le cadre de la transaction, et a fourni un soutien global de diligence raisonnable, des conseils favorisant l'acquisition, ainsi qu'une évaluation du projet. Aktina est situé près du centre de distribution à forte demande de Houston, et sa construction débutera au T3 2020. L'électricité produite sera commercialisée sur le marché de gros ERCOT.

Grâce à l'acquisition d'Aktina, la capacité totale d'énergies renouvelables que possède Tokyo Gas, ou que la société s'apprête à acquérir sous contrat au Japon et à travers le monde, dépassera 1 200 MWcc. Tokyo Gas s'engage à atteindre la neutralité carbone d'ici 2050 et à faire croître sa capacité d'électricité renouvelable au Japon et sur les marchés mondiaux de 5 GW d'ici 2030 dans le cadre de sa vision « Compass 2030 ».

« Cela a été formidable de travailler aux côtés de l'équipe de Marathon Capital. Ses observations et ses recommandations se sont révélées essentielles dans le cadre de notre première acquisition d'un projet solaire aux États-Unis. J'apprécie grandement sa connaissance approfondie de l'univers des énergies renouvelables, ainsi que sa capacité à comprendre nos objectifs et son enthousiasme pour atteindre ensemble notre objectif stratégique. » ? Ken Kiriishi, vice-président principal de Tokyo Gas America

« Cela a été un privilège de travailler aux côtés de l'équipe de Tokyo Gas dans le cadre de cette transaction. Le projet Aktina fait partie des plus grands projets solaires aux États-Unis, et consolide la position de Tokyo Gas dans le secteur des énergies renouvelables aux États-Unis. Nous sommes ravis de participer à cette étape majeure pour Tokyo Gas, à l'heure où la société poursuit son expansion sur le marché américain. » ? Matt Bigham, associé chez Marathon Capital

À propos de Marathon Capital

Marathon Capital est un cabinet leader dans les domaines du conseil financier et de la banque d'investissement, qui s'engage à favoriser un avenir plus durable. Nous fournissons des services de fusion-acquisition, de levée de capitaux, de financement de projets ainsi que des services de conseil en équité fiscale aux sociétés, investisseurs et développeurs d'infrastructures leaders mondiaux qui se focalisent sur les énergies propres, la durabilité, la décarbonation et l'efficience des ressources. ( www.marathoncapital.com )

CONTACT : Andrea Rosko, arosko@marathoncapital.com

