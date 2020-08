Rogers service Affaires collabore avec Roambee pour assurer la surveillance des actifs en temps réel





TORONTO, 13 août 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rogers service Affaires et Roambee, une entreprise spécialiste de la visibilité logistique sur demande, ont annoncé aujourd'hui une collaboration stratégique visant à fournir aux entreprises canadiennes une surveillance en temps réel des expéditions et des actifs à l'intérieur, à l'extérieur et en déplacement. Puisque la COVID-19 continue d'avoir une incidence sur l'expédition de marchandises à l'étranger, la solution de Roambee permet aux entreprises de mieux faire connaître leurs biens et leurs actifs et d'exercer un contrôle sur leur chaîne d'approvisionnement. Cette collaboration permet aux entreprises de tirer parti des technologies de l'Internet des objets (IdO), ce qui se traduit par une chaîne d'approvisionnement et des activités connectées plus intelligentes et plus souples.



« La pandémie de COVID-19 a perturbé les chaînes d'approvisionnement partout dans le monde, créant ainsi de nouveaux défis pour de nombreuses entreprises canadiennes, affirme Dean Prevost, président, Rogers service Affaires. De concert avec Roambee, Rogers service Affaires donne aux entreprises un meilleur contrôle de leurs actifs grâce à des renseignements en temps réel. Ainsi, elles sont en mesure de régler de façon proactive les problèmes, que ce soit en ce qui a trait à l'expédition et à l'état des biens, ou de mieux gérer leurs actifs en faisant le suivi de leur utilisation et de leur efficacité opérationnelle. »

« Roambee et Rogers unissent leurs efforts pour offrir une solution IdO qui permettra aux entreprises de surveiller leurs biens et leurs actifs en temps réel, affirme Sanjay Sharma, chef de la direction de Roambee. Notre partenariat avec Rogers nous permettra d'en obtenir encore plus pour notre argent en mettant à profit non seulement l'infrastructure de connectivité de Rogers, mais aussi l'écosystème de l'entreprise. Notre solution deviendra la base qui permettra aux entreprises d'acquérir le contrôle, de devenir transparentes et d'offrir une expérience client à grande échelle en temps réel. »

La solution de Roambee offre aux entreprises des renseignements sur leur chaîne d'approvisionnement leur permettant de faire le suivi de leurs biens en temps réel, de surveiller les exigences de la chaîne du froid, de détecter les atteintes à la sécurité et de récupérer les biens et les actifs manquants ou volés. Les entreprises pourront également surveiller les stocks afin d'éliminer les pénuries et les excès. Dans le paysage actuel des chaînes d'approvisionnement mondiales complexes et des activités dispersées, Roambee donne aux entreprises un meilleur contrôle de leurs actifs et simplifie l'expédition de marchandises, le tout propulsé par le réseau de confiance au pays, y compris notre réseau LTE-M national [1].

Avec cette annonce, Rogers continue de répondre aux besoins des entreprises et des municipalités canadiennes et d'élargir son portefeuille de solutions IdO, des véhicules aux activités en passant par les réseaux et l'engagement civique. En travaillant avec Rogers, les clients bénéficient de leur connaissance de l'industrie et du réseau, des plateformes de gestion de la connectivité IdO et des offres de sécurité et d'un soutien adapté aux entreprises. Pour en savoir plus sur les solutions de gestion d'actifs de Rogers, consultez rogers.com/actifs.

[1] D'après le nombre total d'abonnés sans-fil.

À propos de Rogers

Rogers est une fière entreprise canadienne dont l'objectif est de donner plus de possibilités aux Canadiennes et aux Canadiens au quotidien. Notre fondateur, Ted Rogers, a acheté sa première station de radio, CHFI, en 1960. Rogers a évolué et occupe désormais une position de chef de file dans le domaine de la technologie, des sports et des médias. Elle est vouée à offrir le meilleur en matière de service sans-fil et résidentiel, de contenu sportif et de médias aux gens et aux entreprises d'ici. Ses actions sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX) sous les symboles RCI.A et RCI.B et à la Bourse de New York (NYSE) sous le symbole RCI. Pour en savoir plus sur nous, consultez aproposde.rogers.com .

Pour en savoir plus : media@rci.rogers.com , 647?747?5118.

À propos de Roambee

Roambee est une solution de visibilité logistique et une plateforme pour la surveillance en temps réel des expéditions et des actifs partout dans le monde, peu importe le mode de transport. Les capteurs IdO conçus spécialement pour Roambee sont connectés au nuage et intégrés aux expéditions et aux actifs au niveau de granularité souhaité (conteneur, palette, forfait, équipement) et communiquent directement avec la plateforme Honeycomb de Roambee au moyen du réseau de Rogers. À l'aide de données de capteurs et d'autres flux de données organisés, la plateforme Honeycomb utilise l'intelligence artificielle et l'automatisation robotisée des processus pour fournir des signaux en temps réel sur l'emplacement, l'heure d'arrivée et l'état, permettant ainsi la prise de décisions et de mesures axées sur les données afin d'améliorer considérablement la performance, la conformité et la sécurité de la chaîne d'approvisionnement. Le siège social de Roambee se trouve dans la Silicon Valley, en Californie, et des activités sont menées dans huit autres pays : le Royaume-Uni, le Brésil, le Mexique, l'Allemagne, les Émirats arabes unis, l'Inde, la Malaisie et l'Indonésie. Pour obtenir plus de détails sur Roambee, consultez roambee.com (en anglais seulement).

Communiqué envoyé le 13 août 2020 à 09:05 et diffusé par :