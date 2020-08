L'OCRCVM permet la reprise de la négociation - FD

Le Conseil d'administration de Conservation de la nature Canada (CNC) est fier d'annoncer qu'il a choisi à l'unanimité Mme Catherine Grenier pour occuper les fonctions de présidente et de chef de la direction. Cette annonce est l'aboutissement d'une...

AGC Biologics, un façonnier (CDMO) biopharmaceutique mondial, a annoncé qu'il s'associait à Ono Pharmaceutical Co., Ltd. (ONO) en vue de fabriquer de nouveaux produits biopharmaceutiques novateurs au stade du développement clinique. ONO est une...

La Financière Foresterstm, l'assureur vie international fraternel, a annoncé aujourd'hui que l'agence de notation indépendante A.M. Best1 a confirmé la note de solidité financière «A » (Excellent) de l'Ordre indépendant des forestiers (OIF) ainsi...