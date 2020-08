Innomar Strategies obtient la certification ISO 9001:2015 pour l'ensemble de ses cliniques et de ses services de soins infirmiers





Innomar est la première et la seule clinique spécialisée au Canada à recevoir cette certification, qui reconnaît le maintien des normes les plus élevées de contrôle et de gestion de la qualité dans toutes les cliniques et services de soins à domicile partout au Canada.

OAKVILLE, Ontario, 13 août 2020 /CNW/ - Innomar Strategies (Innomar), le plus important fournisseur de services pour l'industrie pharmaceutique canadienne et membre du groupe AmerisourceBergen, a annoncé aujourd'hui être devenu le seul et unique fournisseur de services au Canada à avoir obtenu d'Intertek la certification ISO 9001:2015 de l'Organisation internationale de normalisation (ISO) pour toutes ses cliniques et services de soins infirmiers à domicile, à compter du 30 janvier 2020. Cette certification reflète l'engagement continu et les investissements d'Innomar dans les systèmes de gestion de la qualité dans le but d'accroître l'efficacité, la satisfaction des clients et la sécurité des patients.

ISO 9001 est une famille de normes reconnue à l'échelle internationale qui définit les exigences pour les systèmes de gestion de la qualité. Cette certification témoigne de la capacité d'Innomar à atteindre et à maintenir ces normes de qualité élevées dans tous ses sites tout en gérant une logistique complexe et en offrant des produits et des services aux patients nécessitant des mesures et des soins spécialisés.

« Notre engagement en matière de qualité est intrinsèque non seulement au travail que nous faisons, mais également au type de compagnie que nous sommes. Il touche tous les secteurs, de l'efficience et de l'accès aux patients aux soins aux patients et à l'adhésion. Le fait que nous sommes les premiers à obtenir cette certification est une autre preuve que notre détermination à offrir des services de qualité est sans égale », affirme Anne Tomalin, vice-présidente, Qualité, Innocuité et Affaires réglementaires chez Innomar. « Cette reconnaissance est importante pour Innomar et confirme à nos clients qu'ils ont choisi un partenaire qui partage leurs valeurs et est déterminé à innover en matière de prestation de soins de santé. »

Pour obtenir une certification ISO 9001:2015, une organisation doit démontrer son aptitude à fournir constamment des produits et des services conformes aux exigences des clients et aux exigences légales et réglementaires applicables. Cette certification confirme que les plus de 150 cliniques Innomar au pays respectent les normes de qualité les plus rigoureuses. Innomar devait également prouver qu'elle continuerait à améliorer les soins aux patients dans tous ses sites par la mise en oeuvre d'un système interne d'assurance de la qualité. Ainsi, les patients, les fournisseurs et les aidants peuvent continuer à avoir confiance dans la qualité et l'uniformité des services d'Innomar, peu importe l'endroit où ils sont offerts.

« Nous nous conformons à des normes élevées dans toutes nos cliniques et pour tous nos services à domicile et nous sommes fiers d'être reconnus pour notre système de gestion de la qualité robuste. En fait, si plusieurs organisations doivent subir de multiples vérifications avant de répondre aux exigences rigoureuses des normes ISO 9001, les cliniques Innomar et les services de soins à domicile ont obtenu leur certification après une seule vérification », précise Amar Pabla, vice-président, Soins infirmiers, Cliniques et Opérations de planification chez Innomar Strategies. « Nous estimons qu'il est essentiel d'en faire plus pour nous assurer que nos clients et nos patients puissent en toute sécurité nous confier leurs affaires ou, ce qui est encore plus important, leur santé et leur bien-être. En fait, nous avons effectivement démontré ces capacités et la qualité de soins requise pendant la pandémie actuelle de COVID 19. »

Les normes ISO sont constamment réévaluées afin de confirmer que les exigences reflètent les pratiques exemplaires pour les organisations ainsi que les besoins des clients dans un marché en évolution. Les différentes versions de la norme ISO 9001 ont été publiées en 1987, 1994, 2000, 2008 et 2015. Les normes sont soumises à un processus rigoureux de vérification interne et externe. Pour plus de renseignements sur la norme ISO 9001:2015, visitez le www.iso.org.

À propos d'Innomar Strategies

Innomar Strategies, le plus important fournisseur de services de soutien aux patients de l'industrie pharmaceutique spécialisée, fait partie du groupe AmerisourceBergen. Nous proposons des solutions de mise en marché de bout en bout pour améliorer l'accès aux produits, accroître l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement et améliorer les soins aux patients. Nos domaines de spécialisation comptent entre autres les services-conseils stratégiques, les programmes de soutien aux patients, les services cliniques et les soins infirmiers, de même que les services de distribution de produits spécialisés et les pharmacies spécialisées. Nous travaillons en étroite collaboration avec les fabricants, les professionnels de la santé, les pharmacies et les tiers payants pour nous assurer que les patients bénéficient d'un accès continu et fiable aux médicaments spécialisés. Grâce à son approche intégrée et à son engagement à la prestation soins de première qualité, Innomar Strategies aide les patients tout au long de leur parcours thérapeutique, pour optimiser les résultats sur la santé. Visitez-nous à www.innomar-strategies.com.

À propos d'AmerisourceBergen

AmerisourceBergen offre des produits pharmaceutiques, des services offrant une plus grande valeur et des solutions aux entreprises pour améliorer l'accès aux soins. Des centaines de milliers de prestataires de soins de santé, de cabinets vétérinaires et d'éleveurs de bétail nous font confiance et nous ont choisis comme partenaire pour la chaîne d'approvisionnement des produits pharmaceutiques. Des fabricants mondiaux comptent sur nous pour offrir des services qui assurent le succès commercial de leurs produits. Dans le cadre de nos opérations quotidiennes, et motivés par nos 22 000 associés, nous sommes unis par notre responsabilité d'oeuvrer pour des vies plus saines. AmerisourceBergen se classe au 10e rang de la liste Fortune 500, avec des revenus annuels excédant 175 milliards de dollars en revenus. La société a établi son siège social à Valley Forge en Pennsylvanie et a des bureaux dans plus de 50 pays. Pour en savoir davantage, veuillez consulter le site www.amerisourcebergen.com.

Personne-ressource :

Lauren Esposito, AmerisourceBergen

610-576-3842 - Bureau

215-460-6981 - Cellulaire

lesposito@AmerisourceBergen.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/686488/Innomar_Strategies_Logo.jpg

SOURCE Innomar Strategies

Communiqué envoyé le 13 août 2020 à 08:30 et diffusé par :