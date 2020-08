Les préinscriptions sont ouvertes pour Harry Potter: Puzzles & Spells





Zynga Inc. (Nasdaq : ZNGA), leader mondial du divertissement interactif, a annoncé aujourd'hui que son jeu mobile magique de type match-3, Harry Potter: Puzzles & Spells, était ouvert à la préinscription sur Google Play. Le jeu est proposé sous licence officielle de Warner Bros. Interactive Entertainment et publié sous le label Portkey Games. Les fans peuvent visiter www.harrypotterpuzzlesandspells.com et Google Play pour se préinscrire au jeu.

« Avec Harry Potter: Puzzles & Spells, nous allons ravir les fans avec les personnages mémorables, le son et les histoires des livres et des films originaux », a déclaré Bernard Kim, président de la publication chez Zynga. « Mais nous allons également apporter davantage de dimension au genre match-3. Les joueurs gagneront des points d'expérience et deviendront plus puissants, acquerront des sorts et augmenteront leur niveau, participeront à des événements spéciaux et pourront se connecter et s'affronter grâce à la fonction Clubs. »

Les joueurs qui se préinscriront feront partie des premières personnes à être alertées lorsque le jeu sera officiellement lancé. Au cours de la première semaine suivant le lancement, les joueurs qui téléchargeront le jeu sur leur appareil Android ou iOS bénéficieront instantanément du Pack de bienvenue, avec des récompenses spéciales et des bonus qui faciliteront leur jeu. Le pack comprendra également un élément de customisation pour leur avatar de jeu, qui leur permettra de se démarquer comme de vrais fans du Monde des Sorciers.

Harry Potter: Puzzles & Spells célèbre la passion pour le challenge et le mystère du Monde des Sorciers, avec le premier jeu de réflexion de type match-3 pour appareils mobiles. Grâce au mélange entre magie et jeu d'énigme innovant de type match-3, les joueurs retrouveront les moments les plus emblématiques et les visages mémorables des films Harry Potter d'origine. Le jeu sera également accompagné de la bande originale des films et proposera des enregistrements vocaux authentiques des personnages des films, comme Hagrid, Dumbledore, le professeur McGonagall et le Choixpeau. Lors de leur progression dans les différents niveaux d'énigme pleins de fantaisie, les joueurs pourront utiliser des potions, des sorts et d'autres dons et objets magiques durant leur parcours à travers le Monde des Sorciers. Les joueurs pourront rejoindre un club rassemblant d'autres passionnés et collaborer sur des stratégies d'énigme, partager des vies et concourir pour obtenir des prix dans le cadre de Club Events (événements de club) exclusifs.

Harry Potter: Puzzles & Spells pourra être joué sur les appareils iOS et Android, ainsi que sur Amazon Kindle et Facebook. Pour plus de détails et pour vous préinscrire au jeu Harry Potter: Puzzles & Spells, visitez www.harrypotterpuzzlesandspells.com. Pour en savoir plus et vous connecter avec d'autres fans, suivez nous sur Facebook, Instagram et Twitter.

