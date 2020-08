Alexa Translations annonce la création d'un nouveau conseil consultatif





Alexa Traductions annonce aujourd'hui la mise sur pied d'un nouveau conseil consultatif. Les sept conseillers qui en feront partie mettront à profit leurs compétences et leur expérience collectives afin de guider et d'orienter la direction du cabinet à mesure que celui-ci prend de l'expansion et devient un chef de file du secteur de la traduction.

Kent Jespersen, Robert D. Brouwer, Caroline Codsi, Tracie Cook, Bindu Cudjoe, Jean Cumming et Gordon D. Giffin formeront le nouveau conseil consultatif.

« Nous sommes très heureux d'accueillir ce groupe de leaders talentueux et expérimentés qui conseillera notre cabinet au cours des prochaines étapes de son expansion, a déclaré Gary Kalaci, PDG d'Alexa Traductions. Leur expertise combinée dans des domaines clés comme le droit, la finance et les relations gouvernementales jouera un rôle important dans l'orientation des décisions stratégiques et l'élargissement des relations avec la clientèle. Je suis convaincu que nos conseillers feront surgir d'excellentes occasions d'affaires et qu'ils contribueront à renforcer l'engagement d'Alexa en tant que partenaire de confiance en traduction. »

Kent Jespersen sera président du conseil consultatif. Il prendra appui sur son expérience dans le secteur des technologies et sur l'expérience qu'il a acquise en siégeant à des conseils. Il a notamment été président du C.D. Howe Institute, président de Geac Computer Corporation et administrateur principal de Telesystems International Wireless Inc. Outre les rôles qu'il a joués au sein de conseils d'administration et son expérience en technologies, M. Jespersen a été cadre supérieur de plusieurs grandes sociétés du secteur de l'énergie et occupé au sein du gouvernement les fonctions de consul et de délégué commercial du Canada à Rio de Janeiro, au Brésil, ainsi que d'adjoint spécial au premier ministre canadien.

Les personnes suivantes sont également membres du conseil consultatif :

Robert D. Brouwer ? Vice-président chez KPMG au Canada, chef régional, Stratégies de marchés pour KPMG Amériques, membre du comité de direction de KPMG Amériques et membre du Comité de gouvernance des clients et des marchés mondiaux de KPMG;

Caroline Codsi ? Présidente et fondatrice de La Gouvernance au Féminin ? Femmes en gouvernance, défenseure de la parité hommes-femmes au sein des organes décisionnels et dans les domaines à prédominance masculine partout au Canada;

Tracie Crook ? Cadre supérieure ayant de l'expérience dans les secteurs juridique et financier et ancienne chef de l'exploitation chez McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l. à Toronto;

Bindu Cudjoe ? Vice-présidente principale, avocate générale et secrétaire générale à l'institution de services financiers Canadian Western Bank et chef de file en innovation et en diversité dans le secteur juridique;

Jean Cumming ? Consultante stratégique dans le secteur juridique, elle prodigue des conseils sur l'avenir du droit, les nouvelles technologies, le développement des entreprises et les communications; elle a auparavant occupé le poste de directrice de marché et rédactrice en chef de Lexpert et Thomson Reuters;

Gordon D. Giffin ? Associé principal et vice-président mondial émérite chez Dentons et ancien ambassadeur des États-Unis au Canada;

Pour obtenir plus d'information sur les membres du conseil consultatif, veuillez consulter le site alexatranslations.com/conseil-d-administration/?lang=fr.

À propos d'Alexa Traductions

Alexa Traductions offre des services de traduction spécialisés et des solutions langagières propulsées par l'intelligence artificielle dans les secteurs juridique et financier. Depuis sa fondation, le cabinet est un partenaire de confiance de ses clients et leur fournit des services uniformes et de qualité pour les aider à atteindre leurs objectifs d'affaires. Les traducteurs professionnels d'Alexa sont des spécialistes dans leurs domaines respectifs, forts d'une expertise précise et d'une connaissance approfondie du secteur. Alexa Traductions offre également une technologie de traduction de pointe sécurisée qui vient compléter ses services de traduction humaine, afin de répondre aux besoins en constante évolution de ses clients et de l'industrie dans son ensemble.

