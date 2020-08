Lancement de la nouvelle édition Kuro de certains véhicules Mazda





Versions en édition spéciale offertes pour le CX-5, le CX-9 et la Mazda6

Modèles offerts en édition Kuro livrables uniquement en Gris polymétal métallisé ou en Noir de jais mica

jais mica Design intérieur audacieux avec des sièges en cuir Rouge grenat, des piqûres rouges et des garnitures intérieures noires

RICHMOND HILL, ON, le 13 août 2020 /CNW/ - Grâce à leurs caractéristiques de conduite dynamique et à leur design qui suscite l'émotion, tous les véhicules de la gamme Mazda sont mis au point non seulement dans le but d'offrir d'excellentes performances, mais aussi d'enrichir la vie de leurs propriétaires en leur procurant la sensation Hashiru Yorokobi, « le plaisir de conduire ». Les modèles offerts en édition Kuro proposent à leurs propriétaires une nouvelle façon d'exprimer leur personnalité et de continuer à cultiver la passion dans leur vie. Mazda Canada inc. annonce aujourd'hui les options liées à la nouvelle édition Kuro pour les véhicules Mazda CX-5, CX-9 et Mazda6 de l'année modèle 2021.

Les modèles d'édition Kuro se démarquent grâce à une palette de couleurs audacieuses qui contribuent à exprimer l'individualité et la vitalité. En plus d'être élégant et sophistiqué, le mariage dynamique des peintures de carrosserie Gris polymétal métallisé ou Noir de jais mica, des sièges en cuir Rouge grenat et des contrastes noirs à l'intérieur et à l'extérieur évoque la puissance et la passion. Des contrastes extérieurs raffinés, tels que les roues en alliage d'aluminium au fini noir métallisé et les rétroviseurs extérieurs noirs au fini lustré, entre autres détails, contribuent à conférer à ces véhicules une forte expression d'élégance. Les sièges en cuir Rouge grenat, qui contrastent avec les panneaux décoratifs du tableau de bord et les garnitures de porte de couleur noire, donnent un cachet unique à l'habitacle. Les piqûres rouges sur le volant, le pommeau du levier sélecteur et à différents endroits dans l'habitacle concourent également à faire naître l'émotion et l'inspiration.

L'édition Kuro des véhicules CX-5, CX-9 et Mazda6 de l'année modèle 2021 est généreusement dotée de nombreux éléments haut de gamme, tels que les fonctionnalités Apple CarPlayMC et Android AutoMC, la climatisation automatique et le siège conducteur à réglage électrique avec fonction de mémorisation à deux réglages, qui offrent confort et commodité à ses propriétaires. La plupart des technologies de sécurité i-Activsense de Mazda, telles que le système de surveillance des angles morts avec alerte de circulation transversale à l'arrière, le régulateur de vitesse à capteur radar de Mazda avec mode circulation dense et le système intelligent d'aide au freinage avant, sont comprises sur toutes ces versions afin d'assurer la tranquillité d'esprit de tous ceux à bord quel que soit le trajet.

Les prix et les caractéristiques spécifiques des modèles Mazda offerts en édition Kuro seront divulgués au moment de l'annonce des versions 2021 respectives de chaque modèle.

Mazda Canada inc. supervise les ventes et le marketing, ainsi que le service à la clientèle et le soutien aux pièces des véhicules Mazda au Canada. Ayant son siège social à Richmond Hill, en Ontario, Mazda Canada possède un réseau de 163 concessionnaires dans tout le pays. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site de Mazda Canada à l'adresse www.media.mazda.ca.

SOURCE Mazda Canada Inc.

