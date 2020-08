Alithya déclare des flux de trésorerie et des marges solides malgré la pandémie de COVID-19





Faits saillants du premier trimestre de 2021

Les revenus ont connu une baisse de 2,1 % pour passer à 70,7 M$, par rapport aux revenus de 72,2 M$ comptabilisés pour le même trimestre à l'exercice précédent.

Les nouveaux contrats 1 ont totalisé 80,5 M$, ce qui s'est traduit par un ratio nouveaux contrats/facturation 1 de 1,14 pour le trimestre.

ont totalisé 80,5 M$, ce qui s'est traduit par un ratio nouveaux contrats/facturation de 1,14 pour le trimestre. Le pourcentage de la marge brute a diminué pour s'établir à 28,9 %, par rapport à 29,3 % pour le même trimestre de l'exercice précédent. De plus, ce pourcentage s'est accru sur une base séquentielle par rapport au quatrième trimestre de l'exercice 2020 (28,6 %).

Le BAIIA ajusté 1 a atteint 3,3 M$, ce qui représente une hausse de 8,0 % par rapport au même trimestre de l'exercice précédent, ainsi qu'une hausse de 62,2 % sur une base séquentielle par rapport au quatrième trimestre de l'exercice 2020.

a atteint 3,3 M$, ce qui représente une hausse de 8,0 % par rapport au même trimestre de l'exercice précédent, ainsi qu'une hausse de 62,2 % sur une base séquentielle par rapport au quatrième trimestre de l'exercice 2020. La perte nette s'est établie à 4,5 M$, ou 0,08 $ par action, par rapport à une perte de 1,5 M$, ou de 0,03 $ par action, pour le même trimestre de l'exercice précédent.

Les flux de trésorerie nets découlant des activités d'exploitation se sont chiffrés à 8,1 M$, ce qui constitue un record pour un seul trimestre et une amélioration de 95,4 % par rapport à des flux de trésorerie nets découlant des activités d'exploitation de 4,2 M$ pour le même trimestre de l'exercice précédent.

Situation financière solide, l'emprunt bancaire net 1 s'établissant à 9,8 M$ à la fin du trimestre, comparativement à 26,9 M$ au 31 mars 2020.

s'établissant à 9,8 M$ à la fin du trimestre, comparativement à 26,9 M$ au 31 mars 2020. Conclusion de l'intégration de l'acquisition d'Askida.

Désignation d'Alithya à titre de membre du prestigieux « Inner Circle 2020/2021 » pour ses applications d'affaires Microsoft (fondé sur le volume des ventes) pour une 15 e année consécutive.

année consécutive. Nomination en tant que finaliste pour le prix du partenaire de l'année de Microsoft dans la catégorie « Modernize Finance and Operations 2020 ».

Mise en service à distance de plus d'une douzaine de systèmes ERP, CRM et EPM depuis avril.

MONTRÉAL, le 13 août 2020 /CNW Telbec/ - Groupe Alithya inc. (TSX: ALYA) (NASDAQ: ALYA) (« Alithya » ou la « Société »), un chef de file en stratégie et en transformation numérique qui regroupe plus de 2?100 professionnels et qui offre des solutions numériques d'affaires partout au Canada, aux États-Unis et en Europe, a publié aujourd'hui ses résultats pour le premier trimestre de l'exercice 2021 clos le 30 juin 2020. Tous les montants sont en dollars canadiens, à moins d'indication contraire.

Sommaire des résultats financiers du premier trimestre

Faits saillants

(en milliers de dollars, sauf les pourcentages de marges) T1 E2021 T1 E2020 Revenus 70?711 72?218 Marge brute 20?403 21?177 Marge brute (%) 28,9 % 29,3 % BAIIA ajusté1 3?269 3?026 Marge du BAIIA ajusté1 (%) 4,6 % 4,2 % Perte nette (4?529) (1?547)



(1) Il s'agit de mesures non conformes aux IFRS. Veuillez vous reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux IFRS » à la fin du présent communiqué et dans le rapport de gestion pour obtenir de plus amples renseignements et les montants du calcul.

« Nous sommes très satisfaits des résultats d'Alithya pour le premier trimestre, lesquels se sont avérés meilleurs que prévu dans le contexte de la pandémie de COVID-19 et démontrent clairement la résilience de notre modèle d'affaires ainsi que la demande croissante pour nos services de transformation numérique. Une fois les ajustements faits pour la vente de nos activités au Royaume-Uni, les revenus n'ont été que légèrement inférieurs à ceux de l'exercice précédent, considérant que l'apport des acquisitions, la transition continue des activités à marge faible à des activités à marge élevée et les nouveaux contrats obtenus ont largement compensé les répercussions de la pandémie. Sur une base cumulée, nous sommes heureux d'annoncer que les trois acquisitions conclues pendant le dernier exercice ont connu une croissance interne dans le premier trimestre », a déclaré M. Paul Raymond, président et chef de la direction d'Alithya.

« Comme nous avons pris des mesures pour atténuer les effets de la pandémie sur nos résultats en optimisant davantage notre structure de coûts, en limitant toutes les dépenses non essentielles et en tirant parti de tous les programmes gouvernementaux offerts, le BAIIA ajusté s'est amélioré d'un exercice à l'autre et a connu une hausse de 62,2 % sur une base séquentielle. De plus, nous avons généré des flux de trésorerie nets records de 8,1 M$ découlant des activités d'exploitation, principalement grâce à la gestion diligente du fonds de roulement », a poursuivi M. Raymond.

« Concernant l'avenir, nous observons des signes positifs dans l'ensemble de nos marchés. La plupart des projets qui avaient été reportés ou interrompus au début de la pandémie ont redémarré, la réduction des dépenses chez quelques-uns de nos clients canadiens de grande envergure s'est stabilisée, et nous continuons de conclure de nouveaux contrats. Malgré l'incertitude toujours présente en raison de la pandémie, nous restons d'un optimisme prudent à court terme. En tirant parti de notre solide situation financière, nous demeurerons concentrés sur la mise en oeuvre de notre plan stratégique, visant à accroître notre taille par le truchement de la croissance interne et d'acquisitions », a conclu M. Raymond.

Résultats du premier trimestre

Pour le trimestre clos le 30 juin 2020, les revenus ont atteint 70,7 M$, ce qui représente une baisse de 1,5 M$, ou de 2,1 %, par rapport à 72,2 M$ pour le trimestre clos le 30 juin 2019.

En Europe, les revenus ont connu une baisse de 1,3 M$, ou de 38,4 %, pour se chiffrer à 2,0 M$, par rapport à 3,3 M$ au même trimestre de l'exercice précédent, en raison principalement des répercussions de la COVID-19. Les revenus au Canada et aux États-Unis ont connu une baisse de 0,2 M$ d'un exercice à l'autre. Les incidences négatives de la COVID-19, la diminution des dépenses externes chez quelques-uns de nos clients canadiens de plus grande envergure par rapport au même trimestre de l'exercice précédent et la perte de revenus découlant de la vente de notre filiale au Royaume-Uni au troisième trimestre de l'exercice précédent ont été partiellement compensées par les revenus supplémentaires obtenus suite aux acquisitions. Malgré la baisse généralisée des revenus, les revenus des services de transformation numérique à forte valeur ajoutée sont en hausse, tandis que ceux des services à plus faible marge sont en baisse, en raison surtout des revenus tirés des acquisitions qu'Alithya a réalisées et des avantages commerciaux que lui procure sa taille croissante.

Sur une base séquentielle, les revenus ont diminué de 2,5 M$, ou de 3,4 %, pour passer à 70,7 M$ ce trimestre, par rapport à 73,2 M$ pour le quatrième trimestre de l'exercice précédent. La baisse de revenus est une conséquence directe des effets de la COVID-19, dont les répercussions ont été particulièrement marquées en Europe, où la baisse de revenus a atteint 1,5 M$. Cependant, ces effets négatifs ont été compensés en partie par la stabilisation des revenus tirés de quelques-uns de nos clients canadiens de grande envergure, dont les dépenses externes avaient diminué au cours des trimestres précédents, et par la croissance interne des revenus de nos récentes acquisitions, par rapport au trimestre clos le 31 mars 2020.

La marge brute s'est chiffrée à 20,4 M$, ou 28,9 %, pour le premier trimestre de l'exercice 2021, ce qui représente une baisse par rapport à 21,2 M$, ou 29,3 %, pour le même trimestre à l'exercice précédent. Cet écart est attribuable aux répercussions de la COVID-19, particulièrement en Europe et aux États-Unis. La baisse a été partiellement contrebalancée par la composition des revenus au Canada et certains programmes publics de subventions salariales au Canada et en Europe. Sur une base séquentielle, la marge brute s'est accrue, passant de 28,6 % pour le quatrième trimestre de l'exercice 2020 à 28,9 %.

Le BAIIA ajusté s'est chiffré à 3,3 M$, soit une marge du BAIIA ajusté de 4,6 %, pour le premier trimestre de l'exercice 2021, ce qui représente une hausse de 8,0 % par rapport à 3,0 M$, soit une marge du BAIIA ajusté de 4,2 %, pour le même trimestre à l'exercice précédent. L'apport positif des acquisitions, l'augmentation des marges liées aux activités à valeur plus élevée et la diminution des charges de vente, générales et administratives après ajustements ont été contrebalancés par une baisse générale des revenus et de la marge brute. Sur une base séquentielle, le BAIIA ajusté s'est accru de 1,3 M$, ou de 62,2 %, pour passer à 3,3 M$ ce trimestre, par rapport à 2,0 M$ pour le quatrième trimestre de l'exercice précédent.

La perte d'exploitation s'est chiffrée à 4,5 M$ pour le premier trimestre de l'exercice 2021, par rapport à 1,8 M$ pour la même période à l'exercice précédent.

La perte nette s'est établie à 4,5 M$, ou 0,08 $ par action, pour le premier trimestre de l'exercice 2021, par rapport à 1,5 M$, ou 0,03 $ par action, pour la même période de l'exercice précédent. Cet écart est en grande partie attribuable à une hausse du BAIIA ajusté, contrebalancée par une augmentation des coûts non-récurrents et non-ajustés, une augmentation de l'amortissement des immobilisations incorporelles et de l'amortissement, ainsi qu'une diminution du recouvrement d'impôts.

Les flux de trésorerie nets découlant des activités d'exploitation se sont chiffrés à 8,1 M$ pour le premier trimestre de l'exercice 2021, ce qui constitue un record pour un seul trimestre et environ le double des flux de trésorerie nets découlant des activités d'exploitation de 4,2 M$ pour le même trimestre de l'exercice précédent.

L'emprunt bancaire net a atteint 9,8 M$ à la fin du premier trimestre de l'exercice 2021, ce qui représente une amélioration par rapport à 26,9 M$ au 31 mars 2020.

Plan stratégique

La direction fait preuve de prudence en ce qui concerne ses perspectives dans le contexte de la pandémie de COVID-19. Pour les prochains trimestres, la priorité de la Société demeurera de protéger ses employés, ses clients et la Société. Alithya est privilégiée d'exercer des activités à titre de fournisseur de services essentiels au sein d'un secteur en croissance. Toutefois, la nature sans précédent de la crise de la COVID-19 l'amène à faire preuve d'une grande prudence et d'une grande rigueur dans la gestion continue de son plan de continuité des affaires.

Alithya reste toujours concentrée sur son plan stratégique d'une durée de 3-5 ans qui a pour objectif de faire de la Société un chef de file en Amérique du Nord dans le domaine de la transformation numérique, avec l'ambition de doubler la taille de la Société durant cette période. Selon ce plan, l'ampleur et l'envergure que prendra Alithya devraient lui permettre d'étendre ses activités sur le plan géographique, d'approfondir son expertise, de diversifier son offre intégrée et de se positionner dans la chaîne de valeur pour cibler les segments de TI qui connaissent l'essor le plus rapide. Le fait qu'Alithya soit spécialisée dans le domaine des technologies numériques et qu'elle applique une approche flexible pour déployer des solutions d'entreprises ou offrir des solutions adaptées à des objectifs d'affaires précis répond directement aux besoins des clients.

Plus précisément, le plan de la Société se divise en trois volets :

Augmenter sa taille avec de la croissance interne et d'acquisitions complémentaires;

Atteindre un des meilleurs taux d'engagement du personnel;

Fournir aux investisseurs, aux partenaires et aux parties prenantes un retour sur investissement croissant à long terme.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés qui pourraient constituer de l'« information prospective » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables et des « énoncés prospectifs » au sens attribué à « forward looking statements » dans la loi américaine intitulée Private Securities Litigation Reform Act of 1995 et d'autres dispositions applicables portant sur les règles refuges américaines (collectivement, les « énoncés prospectifs »). Les énoncés qui ne se rapportent pas exclusivement à des faits historiques ainsi que les énoncés portant sur les attentes de la direction à l'égard de la croissance, des résultats d'exploitation et du rendement futurs et des perspectives d'affaires d'Alithya, et d'autres énoncés portant sur la stratégie commerciale et les plans d'Alithya ou se rapportant à des caractérisations de situations ou d'événements futurs constituent des énoncés prospectifs. Ces énoncés renferment souvent les termes et expressions « s'attend à », « entend », « prévoit », « prédit », « croit », « cherche à », « estime », « peut », « doit », « continue », « projette », « cible » et des termes ou expressions similaires ou des variantes de ceux-ci, ainsi que des verbes au futur ou au conditionnel, mais ce ne sont pas tous les énoncés prospectifs qui contiennent ces termes et expressions particuliers.

Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse font état, notamment, de renseignements ou de déclarations au sujet des éléments suivants : i) notre capacité à générer des revenus suffisants pour soutenir nos activités, ii) notre capacité à tirer parti des occasions d'affaires et à atteindre nos objectifs fixés dans notre plan stratégique couvrant les trois à cinq prochaines années, iii) notre aptitude à développer de nouvelles activités, à élargir l'étendue de notre gamme de services et à conclure de nouveaux contrats, iv) notre stratégie, nos activités futures et nos perspectives d'avenir, v) notre besoin de réunir des capitaux additionnels et nos estimations concernant nos besoins futurs en matière de financement et d'immobilisations, vi) nos attentes concernant notre rendement financier, y compris nos revenus, notre rentabilité, nos travaux de recherche et de développement, nos frais, nos marges brutes, nos liquidités, nos ressources en capital et nos dépenses en immobilisations, vii) notre capacité à réaliser les synergies ou les économies de coûts prévues liés à l'intégration de nos acquisitions d'entreprises et (viii) les répercussions de la pandémie de COVID-19 et des mesures d'intervention connexes sur nos activités commerciales, nos résultats financiers et notre situation financière et ceux de nos clients, ainsi que sur l'économie en général.

Les énoncés prospectifs visent uniquement à aider notamment les investisseurs à comprendre les objectifs, les stratégies et les perspectives d'affaires d'Alithya ainsi que son cadre d'exploitation prévu, et pourraient ne pas convenir à d'autres fins. Même si la direction estime que les attentes projetées dans les énoncés prospectifs d'Alithya étaient raisonnables à la date à laquelle ceux-ci ont été formulés, il n'en demeure pas moins que les énoncés prospectifs reposent sur des opinions, des hypothèses et des estimations établies par la direction et, par conséquent, sont assujettis à divers risques et incertitudes et à d'autres facteurs, dont bon nombre échappent à la volonté d'Alithya et qui pourraient faire en sorte que les événements ou les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux qui sont indiqués, de façon expresse ou implicite, dans ces énoncés. Ces risques et incertitudes comprennent, notamment, les facteurs énoncés dans la rubrique « Risques et incertitudes » de notre rapport de gestion pour le trimestre clos le 30 juin 2020 et de notre rapport de gestion pour l'exercice clos le 31 mars 2020 ainsi que dans les autres documents rendus publics par Alithya, y compris les documents déposés auprès des autorités en valeurs mobilières du Canada et des États Unis à l'occasion et que l'on peut consulter sur SEDAR, au www.sedar.com, et sur EDGAR, au www.sec.gov. D'autres risques et incertitudes dont Alithya n'a actuellement pas connaissance ou qu'elle juge actuellement comme étant négligeables pourraient avoir une incidence défavorable importante sur sa situation financière, son rendement financier, ses flux de trésorerie, son entreprise ou sa réputation.

Les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué de presse sont visés par les présentes mises en garde et sont à jour uniquement à la date du présent communiqué de presse. Alithya décline expressément toute obligation de mettre à jour ou de modifier les énoncés comportant de l'information prospective, ou les facteurs ou hypothèses sur lesquels reposent ces énoncés, que ce soit pour tenir compte de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou pour toute autre raison, à moins que les lois applicables l'y obligent. Les investisseurs sont priés de ne pas se fier outre mesure aux énoncés prospectifs, puisque les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux-ci.



Mesures non conformes aux IFRS

Le présent communiqué comprend certaines mesures qui n'ont pas été établies conformément aux IFRS. Le BAIIA, le BAIIA ajusté, la marge du BAIIA ajusté, l'emprunt bancaire net, les nouveaux contrats et le ratio nouveaux contrats-facturation sont des mesures non conformes aux IFRS. Ces mesures n'ont pas de définition normalisée selon les IFRS. Elles ne sont donc vraisemblablement pas comparables à des mesures similaires présentées par d'autres sociétés. Ces mesures doivent être vues comme un supplément d'information et non comme une substitution à l'information financière établie conformément aux IFRS. Veuillez-vous reporter au rapport de gestion d'Alithya pour le trimestre clos le 30 juin 2020 et dans le rapport de gestion d'Alithya pour l'exercice clos le 31 mars 2020 pour obtenir une description de ces mesures, un rapprochement des mesures financières conformes aux IFRS les plus directement comparables et les montants du calcul.

Conférence téléphonique

Alithya tiendra une conférence téléphonique le 13 août 2020, à 9 h (heure de l'Est), pour discuter de ces résultats. Les personnes intéressées peuvent se joindre à l'appel en composant le 1 647 788-4922 (pour les participants de Toronto et d'outre-mer) ou le 1 877 223-4471 (pour les participants d'ailleurs en Amérique du Nord). Si vous êtes dans l'impossibilité d'y participer, vous pourrez avoir accès à un enregistrement de la conférence téléphonique en téléphonant au 1 800 585-8367 et en entrant le code 4927726. Cet enregistrement sera accessible dès le 13 août 2020, à 12 h (heure de l'Est), jusqu'au 20 août 2020, à 23 h 59 (heure de l'Est).

À propos d'Alithya

Groupe Alithya inc. est un chef de file en Amérique du Nord dans les domaines de la stratégie et de la transformation numérique. Fondée en 1992, la Société peut compter sur plus de 2?100 professionnels au Canada, aux États-Unis et en Europe. L'offre intégrée d'Alithya repose sur quatre piliers d'expertise : les services stratégiques, les services applicatifs, les solutions d'entreprise et les données et l'analytique. Alithya déploie des solutions, des services et des compétences afin d'élaborer des outils conçus pour satisfaire les besoins uniques de ses clients de secteurs d'activité comme le secteur des services financiers, manufacturier, de l'énergie, des télécommunications, du transport et de la logistique, des services professionnels, de la santé et du gouvernement. La responsabilité d'entreprise se situe au coeur de l'approche de la direction d'Alithya, et à ce titre, la Société est un solide défenseur de la bonne gouvernance, de la diversité et du perfectionnement en milieu de travail, des pratiques respectueuses de l'environnement et de l'engagement social au sein des collectivités. Pour en savoir plus, visitez www.alithya.com.

Note au lecteur : Le rapport de gestion, les états financiers consolidés résumés intermédiaires, et les notes complémentaires y afférentes, pour le trimestre clos le 30 juin 2020 peuvent être consultés sur le site Web de SEDAR à l'adresse www.sedar.com, sur le site Web d'EDGAR à l'adresse www.sec.gov/edgar et sur le site Web de la Société à l'adresse www.alithya.com. Sur demande, les actionnaires peuvent recevoir sans frais une copie papier de ces documents.

SOURCE Alithya

Communiqué envoyé le 13 août 2020 à 07:26 et diffusé par :