Gagnez une tablette avec le concours Back to School de WorldRemit!





WorldRemit, un chef de file des services de paiements internationaux, fait don de 150 tablettes à des étudiants aux Philippines, où les écoles publiques devraient rouvrir leurs portes à partir du 24 août, en fonction de la classification locale de la gravité du risque de COVID-19. WorldRemit, qui jouit d'une vaste présence aux Philippines, souhaite créer des opportunités en renforçant l'accès à l'enseignement grâce à cette initiative généreuse.

Les participants auront la possibilité de gagner une tablette en effectuant un transfert vers les Philippines via l'application ou le site internet de WorldRemit, entre le 1er juillet et le 30 septembre 2020, et en s'inscrivant au concours en ligne à l'adresse: https://www.worldremit.com/en/promotions/winatablet. Tous les vendredis, du 14 août jusqu'au 2 octobre 2020, WorldRemit tirera au sort entre 16 et 20 gagnants. Une tablette sera ensuite envoyée à la personne désignée par le gagnant, après confirmation de son statut d'étudiant aux Philippines.

"En tant qu'entreprise, nous avons conscience de l'impact fondamental de l'enseignement sur la vie des jeunes, et nous savons que le financement de l'éducation est une des principales raisons pour lesquelles les travailleurs expatriés envoient de l'argent. Nous voulons nous assurer que davantage d'étudiants aient accès aux ressources d'apprentissage en ligne, tout en soutenant ceux qui choisissent l'enseignement à distance pour des raisons personnelles. Ce concours est notre moyen d'aider nos clients à épauler leurs proches et de jouer un rôle dans l'atténuation des inégalités en matière d'accès à l'éducation", déclare Scott Eddington, directeur général, Asie-Pacifique, WorldRemit.

Aux Philippines, le système éducatif a pâti de répercussions considérables en raison de la pandémie de COVID-19. Le ministère de l'Éducation a donc élaboré un Plan de continuité de l'enseignement de base combinant des activités d'enseignement individuel, d'apprentissage mixte, d'apprentissage à distance et d'enseignement à domicile. L'idée de l'apprentissage à distance a suscité des inquiétudes chez un certain nombre de foyers modestes qui peinent à acquérir les nouveaux outils requis, à l'image des tablettes informatiques. Certaines familles craignent également de renvoyer leurs enfants à l'école à cause des risques d'exposition.

Earl Melivo, directeur national pour les Philippines chez WorldRemit, ajoute: "La pandémie de COVID-19 a eu des retombées néfastes sur un grand nombre de familles et sur leur situation financière. Malheureusement, cela signifie que des parents se retrouveront face à un choix compliqué: acheter des provisions pour leur famille ou du matériel pour que leurs enfants continuent leurs études à distance. En tant que Phillippin, je suis convaincu que ce concours aura un impact positif sur les gagnants et leur foyer."

WorldRemit est la première société de paiements internationaux à lancer une initiative de ce genre. Pour participer, il vous suffit de suivre le lien ci-dessous après avoir effectué un transfert vers les Philippines entre le 1er juillet et le 30 septembre 2020.

Pour des informations complémentaires, veuillez visiter: https://www.worldremit.com/en/promotions/winatablet

Des conditions générales s'appliquent

WorldRemit

WorldRemit est un chef de file des services de paiements internationaux. Nous avons bouleversé une industrie jusque-là dominée par les acteurs traditionnels hors ligne en traitant des transferts d'argent internationaux en ligne ? les rendant ainsi plus sûrs, plus rapides et moins coûteux. Nous effectuons actuellement des transferts depuis 50 vers 150 pays, évoluons dans 6 500 canaux de transfert d'argent et employons plus de 1 100 personnes à travers le monde.

Pour l'émission de transferts, WorldRemit est à 100% numérique (sans numéraire) afin de simplifier son utilisation et d'optimiser la sécurité. Pour les personnes recevant de l'argent, la société propose un large éventail d'options, notamment de dépôt bancaire, d'encaissement, de recharge de compte mobile et d'argent mobile.

Recevant le soutien d'Accel, TCV et Leapfrog ? WorldRemit est basé à Londres, au Royaume-Uni, et dispose d'une présence mondiale, notamment aux États-Unis, au Canada, en Afrique du Sud, au Japon, à Singapour, aux Philippines, en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter www.worldremit.com

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

