/R E P R I S E -- Avis aux médias : Annonce virtuelle en matière d'infrastructure à Slemon Park/





SLEMON PARK, PE, le 12 août 2020 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à assister à une importante annonce concernant des infrastructures vertes à Slemon Park en présence de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, de Seamus O'Regan, ministre des Ressources naturelles du Canada et député de St. John's-Sud-Mount Pearl, de Bobby Morrissey, député d'Egmont, et de l'honorable Steven Myers, ministre des Transports, de l'Infrastructure et de l'Énergie de l'Île-du-Prince-Édouard.

Date : Jeudi 13 août 2020



Heure : 11 h HAA



Lieu : Événement virtuel

Nous demandons aux membres des médias d'appeler la ligne suivante au plus tard à 10 h 45 HAA pour recevoir les instructions pour la période de questions.

Numéro de téléphone sans frais : 1-855-453-6961

Numéro de conférence : 7897695

Le public est invité à regarder l'annonce en direct à : https://www.facebook.com/govpe

Suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram

Site Web : Infrastructure Canada

Suivez-nous sur Twitter

Site Web : Ressources naturelles Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Communiqué envoyé le 13 août 2020 à 06:00 et diffusé par :