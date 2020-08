GLM annonce le premier prototype d'un « système SiC compatible convertisseur de prochaine génération de 800V » inédit





KYOTO, Japon, 4 août 2020 /PRNewswire/ -- GLM Co., Ltd., un développeur et agent de commercialisation de véhicules électriques (VE) à Kyoto (Japon), a annoncé la prochaine phase de la mise au point d'un « système SiC (carbure de silicium ) compatible convertisseur de prochaine génération de 800V » doté d'un module électrique SiC ROHM, que GLM a annoncé avec ROHM au début de son développement en février 2020, et qui devrait être produit en masse dans les 24 prochains mois.

Vidéo : https://vimeo.com/440183123

Photos : https://kyodonewsprwire.jp/release/202007212273?p=images

Ce produit intègre du SiC comme élément électrique. Le SiC présente des atouts importants par rapport aux technologies de commutation IGBT, et il est l'avenir des groupes motopropulseurs des VE.

C'est également la première étape dans sa nouvelle architecture 800V, qui offre des atouts importants pour le système VE.

Ce module est un module 3-en-1 qui intègre deux convertisseurs et une PDU (unité d'alimentation). Il permet au nouveau convertisseur d'être miniaturisé encore davantage, d'être plus léger et de présenter un rendement plus élevé par rapport aux produits conventionnels.

En outre, en prenant en charge le système 800V, il contribue à réduire le poids du véhicule et le temps de charge lorsqu'il s'agit de recharger une batterie à grande capacité en tant que VE.

La mise au point du convertisseur permettra de faire des avancées importantes dans le nouveau système VE qui est propre à GLM. À l'avenir, GLM continuera d'oeuvrer à la poursuite de la croissance de la plateforme stratégique en mettant au point de nouveaux modèles de véhicules et la livraison du système VE. Ce projet devrait commencer à être produit en masse au printemps 2022, en collaborant avec des constructeurs de moteurs et de batteries en offrant un point de contact unique pour l'un des groupes motopropulseurs VE les plus évolués au monde.

Le marché VE devrait représenter 26 951 318 unité d'ici à 2030 par rapport à un nombre estimé à 3 269 671 unités en 2019 à un CAGR (taux de croissance annuel moyen) de 21,1 % pendant la période considérée (*1).

GLM continuera de développer ses activités et est en très bonne position pour tirer parti de sa croissance avec sa société mère, Apollo Future Mobility Group (*2).

Notes :

(*1) https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/electric-vehicle-market-209371461.html

(*2) Le nom anglais du groupe a été modifié et enregistré de WE Solutions Limited à « Apollo Future Mobility Group » le 13 mars 2020

Communiqué envoyé le 13 août 2020 à 04:40 et diffusé par :