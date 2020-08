Le TTI réalise des résultats exceptionnels au premier semestre





Un chiffre d'affaires et des bénéfices records

HONG KONG, 13 août 2020 /PRNewswire/ --

Faits marquants financiers







2020 * USD million 2019* USD million Variations % Chiffre d'affaires 4206 3728 +12,8 Marge bénéficiaire brute 38,0 % 37,6 % +40 points de base EBIT 363 314 +15,6 Bénéfice attribuable aux propriétaires de la société 332 285 +16,3 BPA (cents US) 18,14 15,61 +16,2 Dividende provisoire par action (cents US approx.) 6,82 5,79 +17,8

*Pour le semestre se terminant le 30 juin 2020

Résultats exceptionnels au premier semestre 2020 avec des ventes en hausse de 12,8 % à 4,2 milliards de dollars, 14,0 % en devise locale

Forte croissance des ventes d'équipements électriques de 14,0 % en devise locale

Solide hausse des ventes des produits d'entretien des sols de 13,6 % en devise locale

Amélioration de la marge brute pour le douzième premier semestre consécutif pour atteindre 38,0 %, soit une hausse de 40 points de base

Hausse du bénéfice net de 16,3 % pour atteindre 332 millions de dollars

Amélioration du pourcentage du fonds de roulement des ventes, passant de 18,4 % à 15,8 %

La principale société mondiale d'équipements électriques sans fil et d'entretien des sols, Techtronic Industries Co. Ltd. («?TTI?» ou le «?groupe?») (code d'action : 669, symbole ADR : TTNDY) a annoncé des résultats exceptionnels pour le premier semestre, clos le 30 juin 2020. Le groupe a enregistré une croissance de ses ventes de 12,8 % à 4,2 milliards USD en devise déclarée ou de 14,0 % en devise locale. La marge brute s'est améliorée de 40 points de base supplémentaires pour atteindre 38,0 %. L'EBIT a augmenté de 15,6 % pour atteindre 363 millions USD. Le bénéfice net et le bénéfice par action ont augmenté de 16,3 % et 16,2 % respectivement, pour atteindre 332 millions USD et environ 18,14 cents US par action. Les solides performances du premier semestre ont été menées par le lancement de nouveaux produits passionnants, par l'accélération du développement de futurs produits, par l'élargissement du réseau de vente mondial, par l'amélioration de la productivité de la fabrication et par le renforcement de la chaîne d'approvisionnement. En outre, le pourcentage du fonds de roulement des ventes de TTI s'est amélioré, passant de 18,4 % à 15,8 %.

Le segment principal Équipements électriques a enregistré une croissance de 14,0 % en devise locale, atteignant un chiffre d'affaires de plus de 3,7 milliards de dollars. L'activité professionnelle de MILWAUKEE a connu une croissance de 13,3 %, tandis que celle de RYOBI Outdoor a enregistré une impressionnante croissance à deux chiffres. Les activités mondiales Entretien des sols a connu une croissance de 13,6 % en devise locale au cours du premier semestre 2020, avec un chiffre d'affaires de plus de 458 millions de dollars. L'introduction de nouveaux produits a permis au groupe de compenser les vents contraires mondiaux et de perpétuer la dynamique de croissance.

M. Horst Pudwill, président de TTI, a déclaré : «?TTI est dans une position unique pour continuer à surpasser le marché. Nous accordons une attention toute particulière à la réalisation d'un second semestre solide et sur le développement de nouveaux produits innovants et leaders sur le marché.?»

M. Joseph Galli, PDG de TTI, a commenté : «?Le développement de nouveaux produits est l'un des points forts de TTI, et notre flux de nouveaux produits ne cesse de s'accélérer. Nous sommes bien placés pour réaliser un second semestre solide et d'excellentes performances financières dans les années à venir.?»

À propos de TTI

Fondée en 1985 et cotée à la Bourse de Hong Kong Limited en 1990, TTI est un leader mondial en technologie sans fil qui couvre les outils électriques, les équipements électriques pour l'extérieur, les appareils et accessoires d'entretien des sols pour les utilisateurs industriels, professionnels et particuliers destinés à un usage domestique ou aux secteurs de la construction, de la maintenance, industriel et des infrastructures. Les fondations de la société s'appuient sur quatre moteurs stratégiques ? des marques puissantes, des produits innovants, un personnel exceptionnel et l'excellence opérationnelle ? qui reflètent une large vision à long terme pour faire progresser la technologie sans fil. La stratégie de croissance mondiale de quête incessante d'innovation en matière de produits a porté TTI au premier plan de ses industries. Le portefeuille de puissantes marques de TTI inclut les outils électriques, accessoires et outils à main MILWAUKEE, AEG et RYOBI, les produits pour extérieur RYOBI et HOMELITE, les produits de topographie et de mesure EMPIRE, ainsi que les appareils d'entretien des sols HOOVER, ORECK, VAX et DIRT DEVIL.

Le TTI est l'une des valeurs constitutives de l'indice Hang Seng, de l'indice FTSE Developed et de l'indice MSCI ACWI. Pour en savoir plus, veuillez visiter www.ttigroup.com.

Toutes les marques de commerce répertoriées autres que AEG et RYOBI sont détenues par le groupe. AEG est une marque déposée d'AB Electrolux (publ.) et est utilisée sous licence. RYOBI est une marque déposée de Ryobi Limited et est utilisée sous licence.

Pour toute demande : Techtronic Industries Co. Ltd.

Isabella Chan

Tél. : +(852) 2402 6495

Adresse électronique : isabella.chan@tti.com.hk

Site Web : www.ttigroup.com Strategic Financial Relations Limited Veron Ng +(852) 2864 4831 veron.ng@sprg.com.hk Adrianna Lau +(852) 2114 4987 adrianna.lau@sprg.com.hk Karen Kwan +(852) 2114 4171 karen.kwan@sprg.com.hk Adresse électronique : sprg_tti@sprg.com.hk Site Web : www.sprg.com.hk

Communiqué envoyé le 13 août 2020 à 03:40 et diffusé par :