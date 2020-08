Le FPI PRO annonce ses résultats pour le deuxième trimestre de 2020





? produits tirés des immeubles de 17,2 millions de dollars, en hausse de 26,9 %

par rapport au deuxième trimestre de 2019

? résultat d'exploitation net1) de 9,8 millions de dollars, en hausse de 15,7 %

par rapport au deuxième trimestre de 2019

? perte nette et perte globale de 2,8 millions de dollars

? FTEA1) de 5,2 millions de dollars, en hausse de 7,6 % par rapport

au deuxième trimestre de 2019

? renouvellement de 76 % des baux venant à échéance en 2020 jusqu'à maintenant

? taux d'occupation stable de 98,1 %

? liquidités supplémentaires garanties après la fin du trimestre

MONTRÉAL, le 12 août 2020 /CNW/ - Le Fonds de placement immobilier PRO (le « FPI PRO » ou le « FPI ») (TSX : PRV.UN) a présenté aujourd'hui ses résultats financiers et d'exploitation pour le trimestre (le « deuxième trimestre ») clos le 30 juin 2020.

« Nous sommes heureux d'annoncer que nous avons réalisé une solide performance opérationnelle et financière durant le deuxième trimestre, ce qui démontre la robustesse de nos stratégies d'affaires, ainsi que notre approche financière disciplinée. Grâce à notre taux exceptionnel de recouvrement des loyers durant cette période difficile, soit l'un des meilleurs dans notre secteur à ce jour, nous avons pu maintenir une solide position financière tout en continuant de construire une structure robuste qui nous permettra de bien mettre nos capitaux à profit », a déclaré Jim Beckerleg, président et chef de la direction, FPI PRO.

« Ces derniers mois, la pandémie mondiale et les perturbations économiques qu'elle a engendrées ont changé l'environnement dans lequel nous travaillons. À titre de propriétaire d'immeubles et d'entreprise socialement responsable, nous prenons des mesures appropriées pour protéger la santé et la sécurité de nos locataires, de nos employés et des autres parties prenantes, et ce, dans le respect des consignes de santé publique. Désireux de préserver nos solides relations d'affaires de longue date avec nos locataires, nous avons soutenu ceux qui étaient plus vulnérables en prenant part au programme Aide d'urgence du Canada pour le loyer commercial et en mettant en place des ententes de report de loyer », a ajouté M. Beckerleg.

« Nous avons le privilège de pouvoir compter sur des locataires qui s'en tirent très bien jusqu'à maintenant, ce qui reflète la solidité de notre stratégie de diversification ainsi que la concentration de nos propriétés situées dans des marchés secondaires solides à l'extérieur des plus grandes zones métropolitaines. Notre portefeuille d'immeubles commerciaux à vocation mixte et d'immeubles industriels représente maintenant près de la moitié de nos loyers de base tandis que notre portefeuille de commerces de détail, qui est composé presque exclusivement de centres commerciaux linéaires dont les occupants sont des commerces de services et produits essentiels, comme des épiciers ou des pharmacies, a également contribué à nos résultats solides », a aussi déclaré M. Beckerleg.

_____________________________ 1) Mesure non conforme aux IFRS. Se reporter à la rubrique « Indicateurs clés non conformes aux IFRS et indicateurs clés du rendement d'exploitation ».

« Les quatre derniers mois ont démontré la vigueur de notre modèle d'affaires, et nous demeurons entièrement résolus à garder le cap de manière à pouvoir continuer à créer de la valeur à long terme pour nos porteurs de parts à mesure que l'économie se rétablit. Je tiens également à remercier nos employés et locataires qui ont relevé avec brio les défis des derniers mois », a conclu M. Beckerleg.

Incidence de la Covid-19

Pendant la pandémie mondiale de COVID-19 qui sévit actuellement, le FPI PRO a fait le nécessaire pour protéger la santé et la sécurité de son personnel, de ses locataires et de la population dans les marchés où il détient ses immeubles. Au deuxième trimestre de 2020, le FPI PRO a soutenu certains locataires qui avaient été affectés par la pandémie en leur permettant, au cas par cas, de reporter le paiement de leur loyer ainsi qu'en participant au programme Aide d'urgence du Canada pour le loyer commercial (« AUCLC »), qui permet aux locataires admissibles de profiter d'une réduction de 75 % de leur loyer brut, dont une tranche de 50 % est financée par le gouvernement et une tranche de 25 %, par le propriétaire qui subit une baisse de loyer. Pour le semestre clos le 30 juin 2020, le FPI PRO a constitué une provision de 0,4 million de dollars à l'égard des créances irrécouvrables, de la participation à l'AUCLC et des réductions de loyers découlant de la COVID-19.

Comme il a été annoncé auparavant, le recouvrement mensuel des loyers bruts par le FPI PRO en date du 21 juillet 2020 s'établit comme suit :



Juillet 2020 Juin 2020 Mai 2020 Avril 2020 Recouvrements de loyers bruts, y compris auprès des sociétés d'État et des autres locataires qui paient généralement le loyer à la fin du mois, d'après l'historique des cycles de perception 98,5 % 95,3 % 90,4 % 92,5 % Ventilation :







Locataires d'immeubles industriels 97,9 % 96,2 % 87,5 % 90,7 % Locataires d'immeubles commerciaux à usage mixte 100,0 % 95,6 % 96,3 % 99,5 % Locataires d'immeubles de bureaux 100,0 % 98,7 % 90,5 % 92,0 % Locataires d'immeubles de commerces de détail 97,4 % 92,1 % 88,4 % 88,2 % Accords temporaires de report de loyer aux termes de modalités de remboursement fixes 0,6 % 3,3 % 7,7 % 5,3 % Loyer brut en retard et pourparlers avec les locataires au cas par cas 0,9 % 1,4 % 1,9 % 2,2 %

Résultats

TABLEAU 1 - FAITS SAILLANTS FINANCIERS (en milliers de dollars canadiens, sauf le nombre de

parts, les montants par part et à moins d'indication

contraire) Trimestre

clos le

30 juin 2020 Trimestre

clos le

30 juin 2019 Semestre

clos le

30 juin 2020 Semestre

clos le

30 juin 2019 Données financières







Produits tirés des immeubles 17 212 $ 13 561 $ 34 919 $ 27 071 $ Résultat d'exploitation net (REN)1) 9 773 $ 8 448 $ 20 128 $ 16 906 $ Total de l'actif 646 321 $ 524 217 $ 646 321 $ 524 217 $ Dette en pourcentage de la valeur comptable brute1) 58,71 % 58,26 % 58,71 % 58,26 % Ratio de couverture des intérêts1) 2,8x 2.6x 2.9x 2.6x Ratio de couverture du service de la dette1) 1.6x 1.6x 1.7x 1.6x Taux d'intérêt moyen pondéré sur les emprunts hypothécaires 3,72 % 3,87 % 3,72 % 3,87 % Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation, montant net 900 $ (382) $ 4 200 $ 4 159 $ Flux de trésorerie d'exploitation (FTE)1) 4 835 $ 1 509 $ 10 591 $ 5 869 $ FTE de base par part1)2) 0,1208 $ 0,0480 $ 0,2649 $ 0,1865 $ FTE dilués par part1)2) 0,1180 $ 0,0467 $ 0,2594 $ 0,1818 $ Flux de trésorerie d'exploitation ajustés (FTEA)1) 5 217 $ 4 848 $ 11 206 $ 9 677 $ FTEA de base par part1)2) 0,1304 $ 0,1541 $ 0,2803 $ 0,3075 $ FTEA dilués par part1)2) 0,1274 $ 0,1501 $ 0,2745 $ 0,2998 $ Ratio de distribution des FTEA de base1) 86,3 % 102,2 % 96,3 % 102,4 % Ratio de distribution des FTEA dilués1) 88,3 % 104,9 % 98,4 % 105,1 %





1) Mesure non conforme aux IFRS. Se reporter à la rubrique « Indicateurs clés non conformes aux IFRS et indicateurs clés du rendement d'exploitation ». 2) Le total des parts de base est composé de parts de fiducie du FPI PRO et de parts de catégorie B (au sens des présentes). Le total des parts diluées comprend également des parts de fiducie différées et les parts de fiducie assujetties à des restrictions émises dans le cadre du régime incitatif à long terme du FPI.

Le FPI PRO détenait 93 immeubles de placement au 30 juin 2020, comparativement à 84 au 30 juin 2019. Le total de l'actif a progressé de 122,1 millions de dollars, ou 23,3 %, et s'est établi à 646,3 millions de dollars au 30 juin 2020, contre 524,2 millions de dollars au 30 juin 2019. Cette hausse est principalement attribuable à l'acquisition de neuf immeubles de placement au cours de la période de 12 mois close le 30 juin 2020.

Pour le deuxième trimestre clos le 30 juin 2020 :

Les produits tirés des immeubles ont atteint 17,2 millions de dollars. Cette hausse de 3,7 millions de dollars, ou 26,9 %, comparativement à la période correspondante de l'exercice précédent est principalement attribuable aux produits supplémentaires tirés des acquisitions d'immeubles réalisées au cours de la période de 12 mois close le 30 juin 2020.

Le résultat d'exploitation net des immeubles comparables 1) s'est établi à 7,8 millions de dollars, ce qui représente une baisse de 0,4 million de dollars, ou 4,3 %, comparativement au trimestre correspondant de l'exercice précédent. Cette diminution est principalement attribuable aux provisions constituées à l'égard des créances irrécouvrables, de la participation à l'AUCLC et des réductions de loyer découlant de la COVID-19.

s'est établi à 7,8 millions de dollars, ce qui représente une baisse de 0,4 million de dollars, ou 4,3 %, comparativement au trimestre correspondant de l'exercice précédent. Cette diminution est principalement attribuable aux provisions constituées à l'égard des créances irrécouvrables, de la participation à l'AUCLC et des réductions de loyer découlant de la COVID-19. Le résultat d'exploitation net 1) a progressé de 1,3 million de dollars, ou 15,7 %, par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent et s'est établi à 9,8 millions de dollars, contre 8,4 millions de dollars un an plus tôt. Cette hausse résulte principalement de l'incidence favorable des acquisitions d'immeubles réalisées au cours de la période de 12 mois close le 30 juin 2020, qui a été partiellement annulée par les provisions de 0,4 million de dollars constituées à l'égard des créances irrécouvrables, de la participation à l'AUCLC et des réductions de loyers découlant de la COVID-19.

a progressé de 1,3 million de dollars, ou 15,7 %, par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent et s'est établi à 9,8 millions de dollars, contre 8,4 millions de dollars un an plus tôt. Cette hausse résulte principalement de l'incidence favorable des acquisitions d'immeubles réalisées au cours de la période de 12 mois close le 30 juin 2020, qui a été partiellement annulée par les provisions de 0,4 million de dollars constituées à l'égard des créances irrécouvrables, de la participation à l'AUCLC et des réductions de loyers découlant de la COVID-19. Les FTEA 1) ont augmenté de 0,4 million de dollars, ou 7,6 %, par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent et se sont établis à 5,2 millions de dollars, contre 4,8 millions de dollars un an plus tôt. Cette augmentation est principalement attribuable aux acquisitions d'immeubles réalisées au cours de la période de 12 mois close le 30 juin 2020, dont l'incidence a été partiellement annulée par les provisions de 0,4 million de dollars constituées à l'égard des créances irrécouvrables, de la participation à l'AUCLC et des réductions de loyers découlant de la COVID-19.

ont augmenté de 0,4 million de dollars, ou 7,6 %, par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent et se sont établis à 5,2 millions de dollars, contre 4,8 millions de dollars un an plus tôt. Cette augmentation est principalement attribuable aux acquisitions d'immeubles réalisées au cours de la période de 12 mois close le 30 juin 2020, dont l'incidence a été partiellement annulée par les provisions de 0,4 million de dollars constituées à l'égard des créances irrécouvrables, de la participation à l'AUCLC et des réductions de loyers découlant de la COVID-19. Le ratio de distribution des FTEA1) s'est établi à 86,3 % comparativement à 102,2 % pour la période correspondante de l'exercice précédent, ce qui représente une amélioration de 15,6 %. Cette variation favorable résulte principalement du fait que le FPI PRO verse des distributions mensuelles de 0,0375 $ plutôt que de 0,0525 $ par part depuis avril 2020.

_____________________________ 1) Mesure non conforme aux IFRS. Se reporter à la rubrique « Indicateurs clés non conformes aux IFRS et indicateurs clés du rendement d'exploitation ».

Pour le semestre clos le 30 juin 2020 :

Les produits tirés des immeubles ont atteint 34,9 millions de dollars. Cette hausse de 7,8 millions de dollars, ou 29,0 %, comparativement à la période correspondante de l'exercice précédent est principalement attribuable aux produits supplémentaires tirés des acquisitions d'immeubles réalisées au cours de la période de 12 mois close le 30 juin 2020.

Le résultat d'exploitation net des immeubles comparables 1) s'est établi à 16,0 millions de dollars, ce qui représente une baisse de 0,3 million de dollars, ou 2,1 %, comparativement au trimestre correspondant de l'exercice précédent. Cette diminution est principalement attribuable aux provisions constituées à l'égard des créances irrécouvrables, de la participation à l'AUCLC et des réductions de loyers découlant de la COVID-19.

s'est établi à 16,0 millions de dollars, ce qui représente une baisse de 0,3 million de dollars, ou 2,1 %, comparativement au trimestre correspondant de l'exercice précédent. Cette diminution est principalement attribuable aux provisions constituées à l'égard des créances irrécouvrables, de la participation à l'AUCLC et des réductions de loyers découlant de la COVID-19. Le résultat d'exploitation net 1) a progressé de 3,2 millions de dollars, ou 19,1 %, par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent, pour s'établir à 20,1 millions de dollars, contre 16,9 millions de dollars un an plus tôt. Cette hausse résulte principalement de l'incidence favorable des acquisitions d'immeubles réalisées au cours de la période de 12 mois close le 30 juin 2020, qui a été partiellement annulée par les provisions de 0,4 million de dollars constituées à l'égard des créances irrécouvrables, de la participation à l'AUCLC et des réductions de loyers découlant de la COVID-19.

a progressé de 3,2 millions de dollars, ou 19,1 %, par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent, pour s'établir à 20,1 millions de dollars, contre 16,9 millions de dollars un an plus tôt. Cette hausse résulte principalement de l'incidence favorable des acquisitions d'immeubles réalisées au cours de la période de 12 mois close le 30 juin 2020, qui a été partiellement annulée par les provisions de 0,4 million de dollars constituées à l'égard des créances irrécouvrables, de la participation à l'AUCLC et des réductions de loyers découlant de la COVID-19. Les FTEA 1) ont augmenté de 1,5 million de dollars, ou 15,8 %, par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent, pour s'établir à 11,2 millions de dollars, contre 9,7 millions de dollars un an plus tôt. Cette augmentation est principalement attribuable aux acquisitions d'immeubles réalisées au cours de la période de 12 mois close le 30 juin 2020, dont l'incidence a été partiellement annulée par les provisions de 0,4 million de dollars constituées à l'égard des créances irrécouvrables, de la participation à l'AUCLC et des réductions de loyers découlant de la COVID-19.

ont augmenté de 1,5 million de dollars, ou 15,8 %, par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent, pour s'établir à 11,2 millions de dollars, contre 9,7 millions de dollars un an plus tôt. Cette augmentation est principalement attribuable aux acquisitions d'immeubles réalisées au cours de la période de 12 mois close le 30 juin 2020, dont l'incidence a été partiellement annulée par les provisions de 0,4 million de dollars constituées à l'égard des créances irrécouvrables, de la participation à l'AUCLC et des réductions de loyers découlant de la COVID-19. Le ratio de distribution des FTEA 1) s'est établi à 96,3 % comparativement à 102,4 % pour la période correspondante de l'exercice précédent, ce qui représente une amélioration de 6,0 %. Cette variation favorable résulte principalement du fait que le FPI PRO verse des distributions mensuelles de 0,0375 $ plutôt que de 0,0525 $ par part depuis avril 2020.

s'est établi à 96,3 % comparativement à 102,4 % pour la période correspondante de l'exercice précédent, ce qui représente une amélioration de 6,0 %. Cette variation favorable résulte principalement du fait que le FPI PRO verse des distributions mensuelles de 0,0375 $ plutôt que de 0,0525 $ par part depuis avril 2020. Durant le premier trimestre de 2020, le FPI PRO a acquis une participation de 100 % dans un immeuble destiné à l'industrie légère de 135 494 pieds carrés situé à Moncton , au Nouveau-Brunswick, pour un montant de 8,4 millions de dollars avant les frais de clôture.

_____________________________ 1) Mesure non conforme aux IFRS. Se reporter à la rubrique « Indicateurs clés non conformes aux IFRS et indicateurs clés du rendement d'exploitation ».

TABLEAU 2 - RAPPROCHEMENT DU RÉSULTAT D'EXPLOITATION NET ET DU MONTANT NET DU RÉSULTAT ET RÉSULTAT GLOBAL

(en milliers de dollars canadiens) Trimestre

clos le

30 juin 2020 Trimestre

clos le

30 juin 2019 Semestre

clos le

30 juin 2020 Semestre

clos le

30 juin 2019 Produits tirés des immeubles 17 212 $ 13 561 $ 34 919 $ 27 071 $ Charges d'exploitation des immeubles 7 439 5 113 14 791 10 165 Résultat d'exploitation net (REN)1) 9 773 8 448 20 128 16 906 Frais généraux et administratifs 893 574 1 576 1 097 Charge liée au régime incitatif à long terme 942 395 (2 316) 1 667 Amortissement des immobilisations corporelles 67 54 141 72 Amortissement des immobilisations incorporelles 93 93 186 186 Charges d'intérêts et coûts de financement 3 787 3 325 7 676 6 550 Distributions - Parts de catégorie B 186 419 584 848 Ajustement de la juste valeur - Parts de catégorie B 1 442 571 (7 946) 3 926 Ajustement de la juste valeur - Immeubles de placement 5 301 (6 777) 5 259 (6 728) Autres produits (490) (819) (999) (1 345) Autres charges 322 491 600 810 Coûts des transactions - 3 045 - 3 076 Résultat net et résultat global (perte nette et perte globale) (2 770) $ 7 077 $ 15 367 $ 6 747 $



1) Mesure non conforme aux IFRS. Se reporter à la rubrique « Indicateurs clés non conformes aux IFRS et indicateurs clés du rendement d'exploitation ».

Pour le trimestre clos le 30 juin 2020, la perte nette et perte globale s'est élevée à 2,8 millions de dollars, comparativement à un résultat net et résultat global de 7,1 millions de dollars pour la période correspondante de l'exercice précédent. Cette diminution de 9,8 millions de dollars est attribuable surtout à l'écart de 12,1 millions de dollars de l'ajustement hors trésorerie de la juste valeur des immeubles de placement, qui a été partiellement compensé par l'incidence favorable de 1,3 million de dollars du résultat d'exploitation net pour le trimestre clos le 30 juin 2020, comparativement au trimestre correspondant de l'exercice précédent.

Pour le semestre clos le 30 juin 2020, le résultat net et résultat global a atteint 15,4 millions de dollars, ce qui représente une hausse de 8,6 millions de dollars contre 6,7 millions de dollars pour la période correspondante de l'exercice précédent, qui découle principalement de l'incidence favorable de 11,9 millions de dollars de la juste valeur hors trésorerie des parts de catégorie B combinée au régime incitatif à long terme hors trésorerie de 4,0 millions de dollars et à l'incidence favorable de 3,2 millions de dollars du résultat d'exploitation net, qui a été partiellement annulée par l'écart de 11,9 millions de dollars de l'ajustement hors trésorerie de la juste valeur des immeubles de placement pour le semestre clos le 30 juin 2020 comparativement au semestre correspondant de l'exercice précédent.

Durant le trimestre, le FPI PRO a examiné à l'interne les taux de capitalisation ainsi que les flux de trésorerie futurs prévus sur certains immeubles de détail connexes ayant donné lieu à une charge au titre de la juste valeur marchande d'environ 4,5 millions de dollars pour les trimestre et semestre clos le 30 juin 2020.

Bilan solide et bonne situation de trésorerie

Le FPI PRO a continué de gérer le capital avec prudence et demeure résolu à maintenir un bilan conservateur. À la fin du trimestre, son ratio de la dette par rapport à la valeur comptable brute1) s'est établi à 58,71 % et le taux d'intérêt moyen pondéré sur les emprunts hypothécaires s'est établi à 3,72 %. Le FPI PRO n'a aucun prêt hypothécaire venant à échéance en 2020, et les sommes à verser au titre de tels prêts ne totaliseront que 6 millions de dollars en 2021.

La situation de trésorerie du FPI PRO est adéquate, avec une encaisse et un crédit disponible de 10 millions de dollars au 12 août 2020. Le FPI PRO a contracté un prêt à terme auprès d'un prêteur non traditionnel afin de financer des acquisitions et des dépôts sur des acquisitions futures, dont le montant a été réduit à 9 millions de dollars en avril 2020 et qui est entièrement utilisé.

Après la fin du trimestre, le 16 juillet 2020, le FPI PRO a conclu une nouvelle facilité de crédit non renouvelable de 5 millions de dollars assujettie au taux préférentiel majoré de 325,0 points de base ou au taux des acceptations bancaires majoré de 425,0 points de base. Quoiqu'il n'ait pas besoin de liquidités pour l'instant, le FPI PRO demeure à l'affût d'autres sources de liquidités.

_____________________________ 1) Mesure non conforme aux IFRS. Se reporter à la rubrique « Indicateurs clés non conformes aux IFRS et indicateurs clés du rendement d'exploitation ».

TABLEAU 3 - LOYER DE BASE DE L'ENSEMBLE DU PORTEFEUILLE

PAR CATÉGORIE D'ACTIFS



30 juin 2020 30 juin 2019

Nombre

d'immeubles % du loyer

de base Nombre

d'immeubles % du loyer

de base Commerces de détail 49 36,2 49 46,3 Commerciaux à vocation mixte 8 18,6 7 10,1 Bureaux 10 15,7 9 16,1 Industriels 26 29,6 19 27,6 TOTAL 93 100,0 84 100,0

PAR PROVINCE



30 juin 2020 30 juin 2019

Nombre

d'immeubles % du loyer

de base Nombre

d'immeubles % du loyer

de base Provinces maritimes 39 42,3 32 43,7 Québec 16 14,7 16 18,3 Ouest canadien 26 14,4 26 18,3 Ontario 12 28,6 10 19,7 TOTAL 93 100,0 84 100,0

Les acquisitions réalisées au cours de la période de 12 mois close le 30 juin 2020 ont contribué à diversifier le portefeuille d'actifs du FPI PRO. L'exposition du FPI PRO au secteur des immeubles commerciaux à vocation mixte et des immeubles industriels a augmenté pour atteindre 48,2 % à la fin du deuxième trimestre de 2020 tandis que les marchés de l'Ontario, du Québec et des provinces maritimes représentaient 85,6 % de son portefeuille.

_____________________________ 1) Mesure non conforme aux IFRS. Se reporter à la rubrique « Indicateurs clés non conformes aux IFRS et indicateurs clés du rendement d'exploitation ».

TABLEAU 4 - FAITS SAILLANTS OPÉRATIONNELS

30 juin 2020 30 juin 2019





Données d'exploitation



Nombre d'immeubles 93 84 Superficie locative brute (en pieds carrés) (« SLB ») 4 580 932 3 701 132 Taux d'occupation1) 98,1 % 97,9 % Durée restante moyenne pondérée des baux (en années) 5,4 5,7





1) Le taux d'occupation tient compte des contrats de location pour une occupation future de locaux actuellement vacants. La direction est d'avis que la prise en compte de ces locaux réservés permet de présenter une information plus équilibrée. Au 30 juin 2020, la SLB des locaux réservés totalisait environ 12 728 pieds carrés (8 787 pieds carrés au 30 juin 2019).

La SLB a augmenté de 23,8 % pour atteindre 4 580 932 pieds carrés au 30 juin 2020, comparativement à 3 701 132 pieds carrés au 30 juin 2019. Cette augmentation de 879 800 pieds carrés de la SLB résulte de l'acquisition de neuf immeubles de placement au cours de la période de 12 mois close le 30 juin 2020.

Bonne diversification et résilience des locataires

Le taux d'occupation, soit 98,1 % au 30 juin 2020, est demeuré élevé, comparativement à 97,9 % un an plus tôt. Les 10 principaux locataires du portefeuille du FPI PRO (selon les loyers de base), qui sont des entreprises de renom bien établies, comptaient pour environ 36,4 % des loyers de base au 30 juin 2020 et la durée restante des contrats de location est d'environ 6,9 ans. Les locataires dont la qualité du crédit est élevée représentent 47,5 % du loyer de base annualisé des baux en vigueur, et 87 % des loyers de base du portefeuille proviennent de locataires nationaux et gouvernementaux. Au total, 67 % des loyers de base du segment des détaillants proviennent de locataires offrant des services essentiels au public, notamment des épiceries, des pharmacies, des institutions financières, des bureaux gouvernementaux et des cliniques médicales.

La durée restante moyenne pondérée des baux est de 5,4 ans et, à ce jour, plus de 76 % des baux du FPI PRO qui viennent à échéance en 2020 ont été renouvelés avec une augmentation de loyer annuelle moyenne de 2 %.

Distributions et RRD

Des distributions aux porteurs de parts totalisant 0,0375 $ par part de fiducie du FPI ont été déclarées chaque mois durant le trimestre clos le 30 juin 2020, ce qui représente des distributions de 0,45 $ par part sur une base annuelle. Des distributions équivalentes sont versées sur les parts de société en commandite de catégorie B (les « parts de catégorie B ») de la Société en commandite FPI PRO, qui est une filiale du FPI.

Comme il a été annoncé le 22 avril 2020, les distributions mensuelles, qui s'élevaient auparavant à 0,0525 $ par part, sont passées à 0,0375 $ chacune, ce qui permet au FPI PRO de réduire sa dette et de bénéficier de la souplesse nécessaire pour répartir ses capitaux à l'avantage des porteurs de parts. Simultanément, en réponse à la volatilité actuelle des marchés boursiers occasionnée par la pandémie de COVID-19, le FPI PRO a suspendu son régime de réinvestissement des distributions (le « RRD ») avec prise d'effet le 22 avril 2020, les distributions étant versées en espèces seulement. Le RRD est suspendu jusqu'à nouvel ordre et les distributions du FPI PRO ne seront versées qu'en espèces.

Le 21 juillet 2020, après la fin du trimestre, le FPI PRO a annoncé une distribution en espèces de 0,0375 $ par part pour le mois de juillet 2020. Cette distribution est payable le 17 août 2020 aux porteurs de parts inscrits le 31 juillet 2020.

Perspectives

Le FPI PRO continuera à surveiller la situation de façon proactive et à adapter sa stratégie à court terme à la lumière de la pandémie mondiale et des perturbations économiques qui en découlent tout en atténuant les risques potentiels auxquels ses activités sont exposées.

Bien qu'il soit impossible de prédire l'ampleur et la durée des répercussions de la pandémie de COVID-19, le FPI PRO estime que grâce à son portefeuille stable, à sa situation financière solide et à son équipe chevronnée, il sera en mesure de bénéficier d'une reprise éventuelle de l'économie. Le FPI PRO demeure entièrement résolu à réaliser sa stratégie à long terme et à créer de la valeur pour ses porteurs de parts.

Indicateurs clés non conformes aux IFRS et indicateurs clés du rendement d'exploitation

Les états financiers consolidés du FPI PRO sont dressés conformément aux Normes internationales d'information financière (les « IFRS »). Dans le présent communiqué, en tant que complément aux résultats présentés conformément aux IFRS, le FPI PRO communique certaines mesures financières non conformes aux IFRS, dont le résultat d'exploitation net des immeubles comparables (ou REN des immeubles comparables), les flux de trésorerie d'exploitation ajustés ou FTEA, le ratio de distribution des FTEA, le résultat d'exploitation net ou REN, la dette en pourcentage de la valeur comptable brute, la valeur comptable brute, le ratio de couverture des intérêts, le ratio de couverture du service de la dette et les flux de trésorerie d'exploitation ou FTE. Ces mesures non conformes aux IFRS ne sont pas définies dans les IFRS, n'ont pas de signification normalisée et pourraient ne pas être comparables à des mesures similaires présentées par d'autres émetteurs. Le FPI PRO a présenté ces mesures non conformes aux IFRS puisque la direction du FPI est d'avis qu'il s'agit de mesures pertinentes de la performance opérationnelle sous-jacente et de la gestion de la dette du FPI PRO. Les mesures non conformes aux IFRS ne devraient pas être considérées comme une mesure de remplacement du résultat net, des flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation (ou utilisés dans le cadre de celles-ci) ou de paramètres comparables établis conformément aux IFRS en tant qu'indicateurs du rendement, de la liquidité, des flux de trésorerie et de la rentabilité du FPI PRO. Pour obtenir une description complète de ces mesures et, le cas échéant, du rapprochement par rapport à la mesure la plus directement comparable qui est calculée conformément aux IFRS, veuillez vous reporter à la rubrique « Indicateurs clés non conformes aux IFRS et indicateurs clés du rendement d'exploitation » du rapport de gestion du FPI PRO pour le trimestre clos le 30 juin 2020 (le « rapport de gestion pour le deuxième trimestre de 2020 »), qui est affiché sous le profil du FPI PRO sur SEDAR, à www.sedar.com.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué renferme des énoncés prospectifs au sens de la législation en valeurs mobilières applicable. Les énoncés prospectifs sont fondés sur un certain nombre d'hypothèses et sont assujettis à bon nombre de risques et incertitudes, dont plusieurs sont indépendants de la volonté du FPI PRO, qui peuvent faire en sorte que les résultats et événements réels diffèrent considérablement de ceux qui sont indiqués, explicitement ou implicitement, dans les énoncés prospectifs.

Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué portent notamment sur la capacité du FPI d'exécuter sa stratégie de croissance, la durée de la pandémie de COVID-19 et ses répercussions sur le FPI et sur ses locataires, la situation de trésorerie et les flux de trésorerie du FPI et sa capacité d'acquitter toutes ses dépenses, l'utilisation future des capitaux auxquels le FPI a accès et le rendement futur du FPI. Les objectifs et les énoncés prospectifs du FPI PRO sont fondés sur certaines hypothèses, notamment la façon dont la direction perçoit les tendances passées, la conjoncture actuelle et les faits nouveaux prévus pour l'avenir.

Les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué sont présentés expressément sous réserve de la présente mise en garde. Tous les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué sont à jour à la date du présent communiqué. Le FPI PRO ne s'engage pas à mettre à jour l'information prospective advenant, notamment, une nouvelle information ou de nouveaux événements dans le futur, à moins que la loi ne l'y oblige.

Des renseignements supplémentaires sur ces hypothèses, risques et incertitudes figurent à la rubrique « Facteurs de risque » de la notice annuelle la plus récente du FPI PRO et à la rubrique « Risques et incertitudes » du rapport de gestion pour le deuxième trimestre de 2020, qui sont disponibles sous le profil du FPI PRO sur SEDAR, à www.sedar.com.

Ni la TSX ni son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de TSX) ne sont responsables du caractère adéquat ou de l'exactitude du présent communiqué.

FPI PRO

Le FPI PRO (www.proreit.com) est une fiducie de placement immobilier à capital variable non constituée en personne morale, qui détient en propriété un portefeuille diversifié de 93 immeubles commerciaux répartis dans l'ensemble du Canada, représentant une superficie locative brute de plus de 4,5 millions de pieds carrés. Créé en mars 2013, le FPI PRO concentre principalement ses efforts sur les marchés primaires et secondaires solides au Québec, dans le Canada atlantique et en Ontario tout en misant sur une exposition sélective dans l'Ouest canadien.

