Velodyne Lidar contribue à la gestion intelligente de la circulation au Nevada





Velodyne Lidar, Inc. a annoncé aujourd'hui un partenariat avec l'université du Nevada à Reno, pour faire progresser la recherche sur l'infrastructure de transport. Le Nevada Center for Applied Research de l'université a acheté et utilise, en collaboration avec le Département des transports et le Governor's Office of Economic Development, du Nevada, les capteurs lidar de Velodyne, dans le cadre de son initiative Intelligent Mobility (Mobilité intelligente) visant à collecter des données pour rendre le transport plus efficace, plus durable et plus sûr.

Le programme a intégré les capteurs lidar Ultra Puck de Velodyne dans les feux de circulation, pour détecter, comptabiliser et suivre les piétons, les cyclistes et la circulation, afin d'améliorer l'analyse du trafic, la gestion des encombrements et la sécurité des piétons. Ces capteurs lidar ont été placés au niveau des panneaux de signalisation et des intersections de la ville de Reno, dans le Nevada, et étant donné que la technologie lidar utilisée aujourd'hui ne permet pas la reconnaissance faciale, ces applications de ville intelligente peuvent préserver la confiance et l'anonymat du public.

Les rues « améliorées par le lidar » peuvent également communiquer des données aux véhicules connectés pour prendre en charge les applications d'écoconduite et d'évitement des collisions. Pour prendre en charge la surveillance de la congestion routière, les chercheurs universitaires ont développé des mesures de la vitesse, des ralentissements et de la longueur des files d'attente, à l'aide de données lidar.

Le programme comprend également un bus électrique exploité par la Regional Transportation Commission du comté de Washoe. Le bus est équipé d'un Ultra Puck et d'autres capteurs destinés à collecter des données permettant d'évaluer les itinéraires des transports en commun et la faisabilité de l'automatisation de ces transports en commun dans certains segments de la ville, dotés d'une infrastructure connectée.

« Les capteurs lidar de Velodyne jouent un rôle déterminant dans nos recherches sur les transports, fournissant les données 3D précises et fiables dont nous avons besoin dans notre programme Intelligent Mobility », a déclaré Carlos Cardillo, directeur du Nevada Center for Applied Research. « Les capteurs de Velodyne nous aident à relever le défi de l'amélioration de la mobilité et de la sécurité dans les transports, et contribuent à faire progresser les villes intelligentes. »

« Le Nevada Center for Applied Research ouvre la voie à la création des villes intelligentes du futur, en permettant une communication multimodale entre les infrastructures, les véhicules et les personnes », a confié pour sa part Jon Barad, vice-président du développement commercial, chez Velodyne Lidar. « Leur équipe de recherche pluridisciplinaire utilise les capteurs lidar de Velodyne, de manière innovante pour collecter et analyser les données nécessaires à l'amélioration de l'efficacité et de la sécurité. »

L'Ultra Puck de Velodyne offre une vue environnementale complète à 360 degrés pour fournir des données 3D précises en temps réel. C'est un capteur lidar compact aux dimensions réduites, offrant une portée de 200 mètres. Sa fiabilité et son efficacité énergétique en font une solution idéale pour les applications de ville intelligente, couvrant notamment la sécurité des piétons, la circulation des véhicules, la gestion des places de stationnement, entre autres. L'Ultra Puck n'identifie pas les caractéristiques faciales des individus, une préoccupation croissante pour les applications civiles.

Pour en savoir plus sur l'initiative Intelligent Mobility de l'université du Nevada à Reno, et le groupe de partenaires publics et privés qui y participent activement, veuillez consulter unr.edu/intelligent-mobility.

À propos de Velodyne Lidar

