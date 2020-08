HiPhi X, le premier super VUS autodidacte au monde, sera lancé lors du Salon de l'automobile 2020 de Beijing





SHANGHAI, 12 août 2020 /CNW/ - Le 11 août, la société Human Horizons, sous sa bannière HiPhi, fut ravie d'annoncer que son véhicule entièrement électrique haut de gamme, d'abord appelé HiPhi 1, le nom du prototype, sera désigné comme HiPhi X (prononcé « Hi-Fi-Ex »). Il sera lancé lors du Salon de l'automobile 2020 de Beijing.

HiPhi X se veut une nouvelle génération de véhicules intelligents entièrement électriques. Fondé sur une architecture HOA (Human Oriented Architecture), qui peut être mise à niveau par la voie des ondes (OTA - over-the-air), le VUS HiPhi X est muni d'une plate-forme sécuritaire pour développeur de logiciels afin de permettre la création de fonctionnalités et d'applications.

HiPhi X dispose d'un assistant intégré, sophistiqué et hautement personnalisé avec intelligence artificielle, nommé HiPhiGo, qui a été conçu en collaboration avec Microsoft. HiPhiGo a des capteurs sensoriels très sensibles et compte une gamme de fonctions intelligentes, dont une capacité de raisonnement et d'apprentissage continu. Il peut aussi interagir avec ses occupants, l'environnement immédiat et une multitude de paramètres du véhicule.

Cette nouvelle catégorie de voiture intelligente autodidacte compte un « réseau neuronal » formé de 6 « super cerveaux » contrôleurs de domaine reliés par une connexion Ethernet de 1G, procurant un taux supérieur de transmission que les réseaux CAN traditionnels. HiPhi X peut analyser d'énormes quantités de renseignements et prendre des décisions en utilisant l'informatique en nuage et un puissant moteur d'analyse de données, ce qui donne lieu à un véhicule véritablement intelligent.

HiPhi X sera l'un des chefs de file de la planète, offrant une autonomie de conduite de niveau 3 à son lancement. Celle-ci est rendue possible grâce à la redondance de l'ensemble des systèmes de sécurité essentiels. Le VUS HiPhi X se déclinera en modèles avec transmission intégrale et avec propulsion, pouvant passer de 0 à 100 km/h en 3,9 secondes. Divers formats de batterie seront proposés, dont la plus imposante unité atteint 96 kWh, laquelle permet au véhicule de parcourir au moins 610 km (NEDC).

HiPhi X entre maintenant dans la dernière phase de développement et de lancement préalable à la production, qui devrait commencer à la fin de l'année actuelle. Les livraisons officielles sont prévues en 2021.

À propos de la bannière HiPhi

HiPhi est une marque haut de gamme créée par Human Horizons et améliorée par ses utilisateurs. HiPHi X est un véhicule électrique muni d'un châssis léger fait d'aluminium hybride. De plus, ce modèle intègre la durabilité avec l'adoption du cuir végétalien et l'utilisation de matériaux recyclables afin d'accroître la nature écologique des voitures électriques de Human Horizons.

À propos de Human Horizons

La renommée de Human Horizons repose sur la R et D en matière de technologies de mobilité intelligente innovantes et de pointe ainsi que sur l'industrialisation de véhicules intelligents du futur. En outre, Human Horizons élabore des technologies pour le transport intelligent et contribue au développement de villes intelligentes qui redéfiniront la mobilité humaine.

