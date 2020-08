En juillet, le Fonds humanitaire des Métallos a distribué 42 800 $ à des organisations visant à soutenir les travailleurs touchés par la COVID-19





Au cours du mois de juillet, le Fonds humanitaire des Métallos (FHM) a versé 42 800 $ à des organisations en Colombie, au Pérou, à Madagascar, au Guatemala et en Palestine pour répondre aux besoins des populations souffrant des effets du coronavirus sur les économies locales.

Partout dans le monde, les restrictions à la mobilité et le confinement dus à la COVID ont eu de nombreuses conséquences négatives, en particulier au sein des populations défavorisées et vulnérables. Pour faire face à ce problème, le FHM, grâce aux fonds versés par les membres des Métallos, aide les personnes les plus marginalisées à surmonter les conséquences dramatiques de la pandémie.

À Madagascar, la ville minière de Fort-Dauphin est confinée, mais des pans entiers de la population n'ont pas d'autre choix que de continuer à aller vendre leurs produits sur les marchés, sans prendre les précautions nécessaires pour se protéger ou protéger les autres du virus. Les deux syndicats locaux partenaires du FHM, Syndicalisme et Vie des Sociétés (SVS) et Sendika Kritianina Malagasy (SEKRIMA), fournissent des équipements de protection de base ainsi que des paniers de nourriture pour aider les familles à survivre à la crise économique.

Le FHM a joint ses efforts à ceux d'autres syndicats canadiens pour fournir un panier alimentaire de base à 1 000 familles des Territoires palestiniens occupés. Dans les hauts plateaux du Guatemala, le Comité campesino del Altiplano (CCDA), une coalition populaire qui protège les droits des agriculteurs, apportera une aide d'urgence aux collectivités de la région, dont la plupart souffre déjà de pauvreté chronique, de malnutrition, de manque d'accès à l'eau et aux services de santé.

En Colombie, le FHM s'est associé à la Coalition des organisations et mouvements sociaux de Colombie (COMOSOC) pour mettre en place deux soupes populaires dans des quartiers pauvres de Bogota, permettant ainsi à 80 familles d'avoir accès à un diner cinq jours par semaine, pendant deux mois. Enfin, en Amazonie péruvienne, la Fédération des femmes Kukama utilisera principalement les fonds pour fournir aux sept membres de son conseil d'administration un nouveau téléphone portable et du temps d'antenne, essentiels pour la coordination de leurs activités avec les femmes pendant la pandémie.

Selon Ken Neumann, directeur national canadien du Syndicat des Métallos et président du Fonds humanitaire des Métallos, « Les effets à long terme de la COVID-19 se feront fortement ressentir dans le monde entier au sein des populations les plus vulnérables. Les Métallos sont prêts à répondre à ces besoins en évolution, tout comme le gouvernement canadien devrait l'être. Dans le mémoire prébudgétaire présenté par les Métallos au ministère des Finances, nous avons demandé une augmentation immédiate de l'aide internationale pour faire face à la COVID à hauteur de 2 milliards de dollars».

Le Fonds humanitaire des Métallos est un organisme de bienfaisance enregistré qui fait la promotion du respect des droits humains et contribue à des projets de développement et des secours d'urgence dans les pays en développement de même que les collectivités au Canada. Les membres du Syndicat des Métallos y contribuent par le biais de clauses négociées dans le cadre de leurs conventions collectives. Dans certains cas, les employeurs versent des contributions équivalentes.

