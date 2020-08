Imricor annonce une collaboration commerciale avec Optoacoustics





Imricor Medical Systems, Inc. (la Société ou Imricor) (ASX : IMR), le leader mondial des produits d'ablation cardiaque guidée par IRM, se réjouit d'annoncer une collaboration commerciale avec Optoacoustics Ltd, chef de file mondial des solutions de communication optique, innovantes et haute performance pour les applications de résonance magnétique (RM).

La collaboration établit une relation formelle entre Imricor et Optoacoustics, visant à faciliter l'introduction du Système de communication multicanal sans fil, IMROC IRTM, pour les clients d'Imricor. IMROC fournit des casques sans fil de réduction de bruit des IRM, qui peuvent être utilisés simultanément par plusieurs participants au nombre de huit maximum, patient compris. Le système a été développé spécifiquement pour une utilisation dans les environnements d'IRMc.

Compte tenu du bruit et de la complexité de l'IRM, une conversation normale peut s'avérer difficile pendant les procédures d'IRMc. Le système IMROC IR est le premier système audio sans fil, multicanal, au monde, à fonctionner sans RF. Le système utilise des ondes lumineuses pour une transmission sans impact sur l'imagerie IRM, permettant un dialogue calme et clair entre les médecins et les techniciens.

« Optoacoustics est une entreprise réputée dans le domaine de la communication. La technologie est très innovante et soutient notre stratégie globale d'intégration des interventions cardiaques dans l'IRMc », a déclaré Nick Twohy, directeur du marketing, chez Imricor.

Les produits d'Imricor sont spécialement conçus pour fonctionner en temps réel lors du guidage par IRM, dans l'objectif d'obtenir des taux de réussite supérieurs ainsi qu'un traitement plus rapide et plus sûr, comparé aux procédures conventionnelles utilisant des cathéters guidés par les rayons X. Imricor est la première et l'unique entreprise à proposer des appareils d'ablation cardiaques, destinés à être utilisés dans un environnement IRM.

La Dre Yuvi Kahana, PDG et cofondatrice d'Optoacoustics, a confié pour sa part : « Nous sommes ravis et enthousiastes ; il est difficile d'imaginer une meilleure symbiose pour l'IMROC. Les progrès d'Imricor en matière d'ablation cardiaque par cathéter mettent en évidence les avantages productifs des communications simples et confortables entre les membres du personnel, chargés de l'IRMc, et IMROC offre la solution de réduction de bruit la plus efficace et la plus robuste qui soit. »

À propos d'Imricor

Veuillez visiter http://imricor.com/investors/about-imricor/ pour plus d'informations sur Imricor, les restrictions relatives à la propriété étrangère, et les énoncés prospectifs.

À propos d'Optoacoustics

Optoacoustics Ltd est le premier fournisseur mondial d'écouteurs et de microphones optiques, réducteurs de bruit, pour les procédures d'IRM. Veuillez visiter http://www.optoacoustics.com/medical pour obtenir de plus amples informations.

