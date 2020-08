Avis aux médias - La ministre Bibeau à Sherrington pour annoncer le financement de deux projets innovants dans la région





SHERRINGTON, QC, le 12 août 2020 /CNW/ - L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, sera à Sherrington pour annoncer le financement accordé à Les Jardins A. Guérin et Fils Inc. et à Onipro Inc. pour des projets novateurs faisant appel à une technologie agricole de pointe.

Événement

Annonce

Date

Le 13 août 2020

Heure

15 h 15 (heure locale)

Lieu

Les Jardins A. Guérin et Fils Inc.

129, rang Ste-Mélanie

Sherrington, QC J0L 2N0

Veuillez noter que l'espace est limité en raison des directives de distanciation mises en place à la suite de la COVID-19. Une grande importance sera accordée au respect des règles d'éloignement physique et autres mesures d'hygiène, par exemple, le maintien d'une distance de deux mètres en tout temps et la pratique de l'hygiène des mains. En outre, le port d'un couvre-visage est recommandé. Il sera essentiel de suivre les instructions des responsables qui seront sur place.

