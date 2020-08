Le secteur de l'alimentation à base de plantes de l'Alberta reçoit un soutien fédéral





Le secrétaire parlementaire Terry Duguid annonce plus de 2,6 millions de dollars pour aider les entreprises albertaines à se développer et à créer des emplois

EDMONTON, AB, le 12 août 2020 /CNW/ - Les agriculteurs et les producteurs agroalimentaires du Canada ont été durement touchés par la COVID-19. Le gouvernement du Canada a pris des mesures importantes pour les aider à traverser cette période difficile, et il est déterminé à leur donner les outils dont ils ont besoin pour participer à notre reprise économique et en sortir plus forts et plus compétitifs qu'auparavant. L'innovation est essentielle pour que cela devienne réalité. C'est pourquoi le gouvernement travaille en étroite collaboration avec les producteurs et les organisations pour les aider à créer des emplois et à augmenter la production.

Soutien fédéral pour aider les entreprises agroalimentaires à concevoir de nouveaux produits et à créer des emplois

Terry Duguid, secrétaire parlementaire de l'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada (DEO), a annoncé aujourd'hui un financement fédéral de plus de 2,6 millions de dollars destiné au Food Processing Development Centre de Leduc, en Alberta.

Cet investissement permettra d'installer des équipements spécialement conçus pour aider les entreprises à créer de nouveaux aliments et produits à base de plantes. Les aliments à base de plantes représentent un important débouché économique pour les entreprises de l'Ouest canadien qui cherchent à répondre à la demande mondiale et à la demande croissante des consommateurs à l'égard d'aliments riches en protéines qui sont sains et durables sur le plan environnemental. L'Ouest canadien produisant déjà des légumineuses à haute teneur en protéines comme les pois, les lentilles et les pois chiches, l'objectif de cette initiative est de permettre aux producteurs agroalimentaires de transformer ces cultures en ingrédients ou en produits finis de plus grande valeur avant de les exporter sur les marchés du monde entier.

Géré par le gouvernement de l'Alberta, le Food Processing Development Centre est une usine pilote et une installation de création de produits entièrement équipées. Il est doté de scientifiques, d'ingénieurs et de technologues expérimentés dans le domaine alimentaire qui travaillent avec les entreprises pour concevoir et mettre au point leurs produits. Au cours des quatre prochaines années, le soutien du gouvernement du Canada permettra au Centre d'aider une centaine de petites et moyennes entreprises et de mettre potentiellement sur le marché jusqu'à 30 nouveaux produits.

«?Le bien-être de tous les Canadiens - sur le plan physique, social et économique - commence par un approvisionnement alimentaire sûr. Les agriculteurs et les entreprises agroalimentaires de l'Ouest canadien sont essentiels à cet égard, et nous sommes là pour eux. Cet investissement permettra aux entreprises agroalimentaires de l'Alberta d'avoir accès aux ressources essentielles nécessaires pour concevoir de nouveaux produits et tirer profit des nouveaux débouchés qui s'offriront sur le marché des aliments à base de plantes. Des initiatives comme celle-ci sont essentielles pour permettre à nos entreprises agroalimentaires de prendre de l'expansion, de soutenir les bons emplois et ultimement d'assurer la sécurité de l'approvisionnement alimentaire sûr et nutritif sur lequel nous comptons tous.?»

- L'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada

« L'agriculture est un élément essentiel du plan de relance de l'Alberta, qui vise à attirer plus de 1,4 milliard de dollars dans le secteur de la transformation à valeur ajoutée. Cet investissement permettra d'améliorer le Food Processing Development Centre, qui est doté de scientifiques, d'ingénieurs et de technologues expérimentés dans le domaine alimentaire qui travaillent avec des entrepreneurs pour concevoir et mettre au point leurs produits, renforçant et élargissant ainsi la capacité des transformateurs d'aliments de l'Alberta à relever les défis du marché. L'Alberta reconnait pleinement la valeur du Centre et y a investi près de 100 millions de dollars depuis 1984. Nous nous réjouissons de ce financement du gouvernement fédéral qui appuiera le plan de l'Alberta visant à attirer des investissements en mettant l'accent sur la croissance durable et la diversité de nos secteurs des cultures et de la production d'aliments, tout en créant des emplois stables pour les Albertains au moment où ils en ont le plus besoin. »

- Terry Duguid, secrétaire parlementaire de l'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles (Diversification de l'économie de l'Ouest Canada) et de la ministre de l'Environnement et du Changement climatique (Agence canadienne de l'eau)

- Devin Dreeshen, ministre de l'Agriculture et des Forêts de l'Alberta

Faits en bref

Diversification de l'économie de l'Ouest Canada (DEO) investit 2 682 249 $ dans le Food Processing Development Centre à Leduc , en Alberta .

, en . Le financement fourni par DEO sera utilisé pour acheter, installer et exploiter des équipements de fractionnement afin de compléter et d'achever les processus dont dispose actuellement le secteur privé au Food Processing Development Centre.

L'équipement supplémentaire et l'expertise technique permettront d'innover dans le domaine des protéines végétales et d'apporter une valeur ajoutée aux produits agricoles et alimentaires de base et semi-transformés. Le centre aidera les petites et moyennes entreprises de l'Ouest canadien à pénétrer le marché des protéines végétales en leur donnant accès à l'équipement et aux services de soutien technique nécessaires pour mettre au point leurs produits, avant d'investir les importants capitaux requis pour une installation de transformation à grande échelle.

En plus du financement de DEO, le gouvernement de l' Alberta investit également plus de 919 000 $ dans ce projet, et les partenaires de l'industrie fournissent plus de 700 000 $.

