Arria dévoile une nouvelle technologie de langage naturel pour prendre en charge l'analyse augmentée et l'automatisation de la production de rapports, ce qui permet d'ajouter la génération de langage naturel à n'importe quelle plate-forme fondée sur une interface de programmation d'applications





NEW YORK, 12 août 2020 /CNW/ - Arria NLG (www.arria.com), un fournisseur de premier plan de la technologie de génération de langage naturel (NLG), annonce le lancement d'Arria Connect, qui permet aux entreprises d'intégrer la technologie de langage naturel d'Arria à leurs tableaux de bord et aux produits qu'elles offrent.

Arria Connect est fondamentale pour soutenir l'adoption rapide de la NLG, une technologie qu'un grand nombre de sociétés intègrent à leurs schémas de travail pour accroître leurs activités, réaliser rapidement des économies de coûts et élargir leur portée commerciale. À l'heure actuelle, les entreprises peuvent facilement intégrer la technologie de langage naturel d'Arria à leur propre outil de veille stratégique (BI), application d'analyse, site Web ou schémas de traitement d'automatisation ou des processus.

La génération de langage naturel est un type d'intelligence artificielle qui extrait des connaissances approfondies à partir de sources de données complexes et communique cette information sous forme écrite ou parlée.

Une connexion harmonieuse avec d'autres plates-formes basées sur une interface de programmation d'applications

Fondée sur une interface de programmation d'applications (API), l'architecture ouverte d'Arria établit une connexion harmonieuse avec d'autres plates-formes technologiques de deux manières : 1) en établissant un appel API direct depuis n'importe quelle application pouvant communiquer par le protocole HTTP; les données sont ingérées et leur interprétation est renvoyée automatiquement; ou 2) en utilisant la trousse Arria Connect Integration Accelerator Kit pour intégrer la NLG à l'intérieur de la plate-forme logicielle afin d'incorporer l'interprétation. Les utilisateurs ont aussi la capacité de travailler avec les solutions préconçues de NLG d'Arria et de les configurer.

Les développeurs qui n'ont aucune expérience en NLG peuvent tirer parti des bibliothèques préconçues d'Arria Connect pour simplifier l'intégration plutôt que commencer depuis le tout début. En plus des solutions préconçues de NLG d'Arria, Arria Connect comprend également un échantillon de NLG implantable, un code échantillon et un ensemble complet de documents.

Des constatations concrètes et pratiques en quelques secondes

L'intégration d'interprétations axées sur des données et d'analyses visuelles ajoute une valeur immédiate et améliore l'expérience, ce qui favorise l'adoption plus large de la BI dans l'ensemble de l'entreprise. La personne ordinaire, et non pas seulement les analystes financiers, peut comprendre les chiffres et en tirer des conclusions à l'aide de l'interprétation. Par ailleurs, lorsque la rapidité d'accès à l'information est essentielle pour la prise de décisions, l'efficacité de la NLG fournit des constatations concrètes et pratiques en quelques secondes plutôt qu'en quelques heures ou jours.

Les utilisateurs du logiciel BI sont déjà conscients des améliorations que procure l'analyse du langage naturel écrit à leurs tableaux de bord. En effet, la compréhension de l'être humain excelle en ayant recours à des histoires. Lorsque l'utilisateur d'un tableau de bord peut lire l'histoire que racontent les données, mais aussi voir les représentations visuelles, il peut comprendre leur signification plus facilement et plus rapidement, et ainsi dégager des connaissances approfondies enfouies dans les données.

De la même manière, Arria Connect peut être utilisée avec des programmes logiciels visant les données pharmaceutiques ou les rapports de vente, ou à toute autre fin commerciale où la production instantanée d'une interprétation écrite peut améliorer une application ou un site Web précis.

Sharon Daniels, chef de la direction à Arria, explique : « Arria Connect permet aux sociétés de gagner une valeur immédiate, de se démarquer de leurs concurrents, d'accroître leur base d'utilisateurs et de demeurer à l'avant-garde du progrès technologique. L'Integration Accelerator Kit accélère les travaux de développement et les délais de commercialisation. Nul besoin de constituer une équipe et de prévoir une période d'apprentissage pour créer un système de NLG, car la technologie est déjà établie, éprouvée et déployée à l'échelle internationale. »

Le lancement d'Arria Connect survient alors qu'Arria met au point sa suite technologique pour une vaste gamme de cas d'utilisation. Alors que la technologie centrale et les intégrations d'Arria aident les entreprises à implanter la NLG pour leurs feuilles de calcul, leurs tableaux de bord de veille stratégique, leurs conversations à voix haute et par clavardage ainsi que les schémas de travail RPA, c'est Arria Connect qui place les capacités d'intégration dans les mains des développeurs souhaitant établir la NLG au sein de leurs propres produits.

Arria NLG est une forme d'intelligence artificielle qui transforme des données structurées en langage naturel. Au moyen de l'analyse des données, de l'automatisation du savoir, de la génération de langages et de diffusion personnalisée de l'information, le logiciel Arria reproduit les procédés humains que sont l'analyse des données et la communication des constatations réalisées par des experts. Arria transforme de manière dynamique les données en interprétation écrite ou verbale, à la vitesse de la machine et à très grande échelle.

L'architecture API d'Arria assure une intégration sans faille avec n'importe quelle plate-forme BI, RPA ou VOICE. Arria dispose de la plus importante concentration d'expertise en matière de NLG au monde. La société détient un portefeuille grandissant de brevets, dont 32 brevets essentiels de NLG.

Personne-ressource pour les médias : Lyndsee Manna

Lyndsee.manna@arria.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1227083/ArriaConnect.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1164169/Arria_NLG_Logo.jpg

SOURCE Arria NLG

Communiqué envoyé le 12 août 2020 à 12:43 et diffusé par :