Lancement de Digi Share première offre gratuite de visibilité multisupport pour 3 millions de professionnels en France

Digi Drive, éditeur français de services en ligne dévoile en août 2020 son offre gratuite Digi Share permettant la publication de contenus sur tout type de support : en ligne sur Internet, via une application mobile et sur les réseaux sociaux. Digi Share met à disposition des fonctionnalités inédites dont la création automatique du site.

Alors que l'économie française redémarre progressivement les conséquences de son arrêt forcé depuis plusieurs mois ont déjà touché de plein fouet de nombreuses entreprises, et plus particulièrement les petites structures. Dans ce contexte difficile Digi Share offre la possibilité aux pros et aux TPE de disposer gratuitement d'une vitrine professionnelle en ligne et ainsi garder le contact avec leurs clients.

Création automatisée

Digi Share simplifie la création de site Internet en proposant au professionnel de saisir simplement le numéro d'immatriculation de sa société (SIRET) ; son site est créé automatiquement en intégrant toutes ses coordonnées qui sont recueillies auprès de l'INSEE. Le nouvel utilisateur Digi Share pourra choisir des packs adaptés à son activité incluant des modèles de mise en page, des visuels, mais aussi des articles pré-complétés ainsi qu'un nom de domaine propre à son métier.

Publication multisupport

La technologie utilisée par Digi Share permet de publier l'équivalent du site Internet à l'intérieur de l'application mobile nommée Digi PRO disponible sur App Store et Google Play. Le professionnel partage à ses clients son lien dédié qui permet à la fois de consulter la version web et d'installer l'application mobile.

Ce dernier peut ensuite d'un simple clic synchroniser son site avec sa page Facebook, et très prochainement avec les autres réseaux sociaux.

Avec Digi Share disposer d'une vitrine moderne utilisant les dernières technologies Internet n'est plus réservé aux grandes entreprises mais désormais à la portée de tous les professionnels et PME de France.

Détails de l'offre

Disponibilité : août 2020

Tarif : gratuit

Cible : professionnels et entreprises en France

Inscription : https://www.digidrive.fr/

A propos de Digi Drive

Digi Drive est une société créée en 2013 basée à Paris et Perpignan et spécialisée dans l'édition d'applications à destination des professionnels : publication de contenu, télécommunication (standard téléphonique virtuel, fax, SMS...) et gestion (factures, notes de frais...). Digi Drive est une filiale de Interactiv-group, lauréat 2016 et 2017 du prix Deloitte Technology Fast 50 Méditerranée [2], qui emploie une soixantaine de collaborateurs ; ses activités incluent Consistent (www.consistent.com), fournisseur de solutions de centre de contact multicanal (voix, SMS, chat, email) pour les ETI [3] et Printel (www.printel.fr), éditeur du logiciel RAO utilisé au quotidien par les 12 000 auto-écoles de France.

Rendez-vous sur www.digidrive.fr

[1] Source : INSEE

[2] https://www2.deloitte.com/fr/fr/pages/technology-fast-50/articles/palmares-regional-fast-50-2017.html

[3] ETI : entreprises de taille intermédiaire

