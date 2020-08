Le Musée canadien de la guerre lance une exposition en ligne sur le jour de la Victoire sur le Japon et son héritage





OTTAWA, ON, le 12 août 2020 /CNW/ - Cette année marque le 75e anniversaire de la fin tant attendue de la Seconde Guerre mondiale, lorsque le Japon a capitulé, le 15 aout 1945. Le Canada en guerre contre le Japon, 1941-1945 - une exposition en ligne lancée aujourd'hui - porte sur la guerre contre le Japon et ses répercussions sur la population canadienne, à l'étranger et sur le front intérieur.

Réalisée par le Musée canadien de la guerre, l'exposition raconte la bataille de Hong Kong et les dures épreuves subies par les prisonnières et les prisonniers de guerre du Canada dans les camps japonais. Elle rappelle aussi le racisme dont ont été victimes les Canadiennes et les Canadiens d'origine japonaise - leur déplacement forcé et la perte de leurs maisons, entreprises et possessions -, pour conclure sur l'héritage laissé par la guerre contre le Japon dans un monde d'après-guerre radicalement changé.

«?La contribution du Canada à la guerre livrée contre le Japon a souvent été éclipsée par sa participation aux campagnes alliées contre l'Allemagne et l'Italie, a déclaré Caroline Dromaguet, directrice générale par intérim du Musée canadien de la guerre. La bataille de Hong Kong a représenté une défaite particulièrement importante : elle a mené à de pénibles épreuves pour les prisonnières et les prisonniers de guerre du Canada et, au pays, à des réglementations abusives, voire tragiques à l'égard des Canadiennes et des Canadiens d'origine japonaise.?»

Au moyen de 15 images et de 6 cartes clés, de textes informatifs et de récits de témoins, l'exposition en ligne permet au public de s'instruire sur la bataille de Hong Kong, sur le sort des prisonnières et des prisonniers de guerre du Canada ainsi que sur les campagnes menées dans les iles Aléoutiennes, en Asie du Sud-Est et dans le Pacifique. Elle explore également le service de Canadiens d'origine chinoise en Asie et l'héritage durable, 75 ans plus tard, de la participation du Canada à la guerre contre le Japon.

L'exposition Le Canada en guerre contre le Japon, 1941-1945 est l'un des nombreux projets du Musée de la guerre soulignant le 75e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il est possible de la voir dès maintenant à museedelaguerre.ca/guerre-contre-le-japon.

Le Musée canadien de la guerre est le musée national d'histoire militaire au Canada. Il a pour mission de faire comprendre au grand public l'histoire militaire du Canada dans ses dimensions individuelles, nationales et internationales. Le travail du Musée canadien de la guerre est rendu possible en partie grâce au soutien financier du gouvernement du Canada.

