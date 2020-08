Le site de production de masques de Medicom à Montréal ouvre en un temps record





MONTRÉAL, le 12 août 2020 /CNW Telbec/ - AMD Medicom Inc. (« Medicom »), l'un des principaux fabricants mondiaux de masques chirurgicaux et respiratoires, a confirmé que la production de masques chirurgicaux a débuté dans ses nouvelles installations de Montréal, au Québec. Les premières productions sont destinées à honorer leur contrat à long terme avec le gouvernement canadien, sous la marque Medicom SafeMask® ArchitectMC.

Les nouvelles installations de production avaient été annoncées en mars et l'emplacement du site de Montréal avait été confirmé en avril. À la fin du mois d'avril, le gouvernement canadien annonçait également qu'il avait renforcé la chaîne d'approvisionnement canadienne en équipement de protection individuelle (ÉPI) en concluant un accord pluriannuel avec Medicom. Les activités de production sur le site de Montréal, d'une superficie de 60?000 pieds carrés, ont commencé en juillet et les premiers lots de masques chirurgicaux destinés au gouvernement canadien sont maintenant prêts à être expédiés. La production de nouveaux masques a également débuté en un temps record dans une deuxième usine de production de masques en France, ainsi qu'à Singapour.

Les installations de Montréal ont été achevées en un peu plus de 3 mois, ce qui comprenait la modernisation d'une structure existante pour accueillir 15 nouvelles lignes de production, ainsi que l'achat et l'installation de machines à masques d'une capacité globale de 150 millions de masques de type N95 et de masques chirurgicaux par an. De nouveaux transporteurs à courroie, un système de ventilation, un compresseur, un système d'emballage et un palettiseur central ont également été installés.

Deux des cinq lignes de masques respiratoires spécialisés de type N-95 (respirateurs) prévues ont également été mises en place et la production commencera ce mois-ci, ce qui correspond aux objectifs de planification initiaux.

« Medicom est un nom de confiance dans le domaine des équipements de protection individuelle depuis plus de 32 ans », a déclaré Guillaume Laverdure, président et chef de l'exploitation à l'échelle mondiale chez Medicom. « La diversification des solutions d'approvisionnement a été une stratégie de longue date pour nous, chez Medicom, et nous sommes ravis que la production ait démarré en un temps record afin de fournir des produits qui contribueront à protéger les professionnels de la santé canadiens pour les années à venir ».

Medicom entretient des relations d'approvisionnement bien établies dans le monde entier. Medicom apporte une contribution importante dans le monde entier en aidant les gouvernements et les autorités sanitaires à faire face à l'insuffisance immédiate et urgente de l'approvisionnement en ÉPI et tout en garantissant l'approvisionnement à long terme.

?À propos de Medicom?

Le Groupe Medicom est l'un des principaux fabricants et distributeurs mondiaux de produits de haute qualité, à usage unique, de prévention et de contrôle des infections pour les marchés médical, dentaire, industriel, vétérinaire, des laboratoires et de la santé et beauté. Medicom distribue des produits de contrôle des infections sous les marques Medicom, Ritmed, Kolmi-Hopen, Hedy et Ocean Pacific. Medicom opère sous la société Kolmi-Hopen à Angers, en France, et Medicom Asia à Hong Kong. Les filiales de Medicom comprennent Kolmi-Hopen en France, Medicom Asia à Hong Kong, United Medical Enterprise aux États-Unis, KHM Engineering à Singapour et Medicom HealthPro Limited au Royaume-Uni.

Medicom possède une vaste expérience dans la réponse à la demande d'équipements de protection individuelle en cas de pandémie. Medicom a été fondée en 1988 en réponse au besoin urgent de gants médicaux pour les professionnels de la santé pendant la crise mondiale du VIH. Depuis lors, la société est un fournisseur fiable de solutions de contrôle des infections lors de multiples épidémies, notamment la grippe aviaire, le SRAS, le H1N1 et le virus Ébola.

Pour plus d'information sur Medicom et son portefeuille complet de solutions de contrôle des infections, y compris une vaste gamme de masques médicaux, veuillez consulter le site Medicom.com.

