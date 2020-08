Des banques au Canada soutiennent l'action humanitaire de la Croix-Rouge canadienne au Liban





TORONTO, le 12 août 2020 /CNW/ - Sept banques au Canada se sont ralliées afin de soutenir la Croix-Rouge canadienne dans son appui aux efforts de secours visant les personnes affectées par la gigantesque explosion survenue au port de Beyrouth la semaine dernière. Les banques contribuent en ouvrant leurs succursales et leurs réseaux en ligne aux dons en argent, et en encourageant leurs employés et leurs clients à faire des dons directs à la Croix-Rouge canadienne. Les fonds recueillis serviront aux efforts immédiats de secours d'urgence et de rétablissement entamés par la Croix-Rouge libanaise et aux potentiels nouveaux besoins à mesure que la situation évolue.

Le souffle de l'explosion, équivalent à un séisme de magnitude 4,5, a produit plus de deux cents décès, des milliers de blessés et des dizaines de milliers de déplacés. Outre les dégâts matériels considérables aux propriétés, des éléments de l'infrastructure essentielle - comme le transport, les centres médicaux et les réserves de nourriture - ont été endommagés ou détruits.

Pour aider

Les banques suivantes acceptent les dons en argent des citoyens, en succursale et en ligne, entre le 12 août et le 2 septembre :

BMO Groupe financier

Banque canadienne de l'Ouest

Banque HSBC Canada

Banque Nationale

Banque Royale



La CIBC accepte les dons en ligne. La Banque Scotia a prévu un lien direct à la Croix-Rouge canadienne sur son site Web.



Le public peut aussi faire un don directement à la Croix-Rouge :

en ligne, sur www.croixrouge.ca;

par téléphone, au 1-800-418-1111; ou

en communiquant avec le bureau local de la Croix-Rouge canadienne.

Citations

« Les gens au Canada sont solidaires du peuple libanais et présentent leurs profondes condoléances à toutes les personnes affectées par cette catastrophe qui a ravagé Beyrouth. Les clients des banques qui désirent aider peuvent faire un don en ligne ou en succursale. Les fonds ainsi recueillis seront transmis à la Croix-Rouge libanaise afin qu'elle puisse continuer à offrir les services tellement nécessaires : soins médicaux, abri et nourriture. »

-- Neil Parmenter, président et chef de la direction, Association des banquiers canadiens

« L'explosion qui a eu lieu à Beyrouth était extrêmement tragique et ses retombées se sont rajoutées à une terrible situation humanitaire. Nos pensées sincères accompagnent les personnes affectées, ainsi que leurs amis et les membres de leur famille ici au Canada. La Croix-Rouge canadienne collabore étroitement avec la Croix-Rouge libanaise qui s'efforce de répondre aux besoins immédiats des personnes touchées par l'explosion. Nous continuerons à offrir notre soutien moral et matériel durant cette période de récupération. »

-- Conrad Sauvé, président et chef de la direction, Croix-Rouge canadienne

Association des banquiers canadiens

L'Association des banquiers canadiens est la voix de plus de 60 banques canadiennes et étrangères qui contribuent à l'essor et à la prospérité économiques du pays. L'ABC préconise l'adoption de politiques publiques favorisant le maintien d'un système bancaire solide et dynamique, capable d'aider les Canadiens à atteindre leurs objectifs financiers. www.cba.ca.

