CHSLD: Jonathan Marchand, 43 ans, amène sa cage devant l'Assemblée nationale pour obtenir sa libération et celle de ses amis





QUÉBEC, le 12 août 2020 /CNW Telbec/ - Moi, Jonathan Marchand, 43 ans, sous respirateur artificiel, me suis évadé de mon CHSLD. Je campe dans une cage devant l'Assemblée nationale pour obtenir ma libération et celle de mes amis en remettant ma vie entre les mains du premier ministre, M. François Legault. Je lui demande un entretien personnel, en respectant les règles sanitaires. Je n'accepterai l'aide de personne d'autre et entends ne pas quitter sans une rencontre. Depuis plusieurs années, avec beaucoup de sacrifice personnel, j'ai recherché et bâtis une solution clé en main pour qu'on puisse vivre en dehors des CHSLD. J'ai rencontré des ministres, des cabinets, des hauts fonctionnaires et des sous-ministres avec peu de résultants. Notre liberté ne peut plus attendre. Aujourd'hui et les jours suivants, pour un évènement intitulé « Action directe pour la Vie et la Liberté » des personnes handicapées et leurs proches occuperont l'espace public devant l'Assemblée nationale pour soutenir mes revendications, d'autres seront en ligne.

Elles réclament avec lui des actions précises dont notamment un projet pilote pour que des personnes handicapées puissent quitter ou éviter le CHSLD. « Pendant la pandémie, même la sécurité publique innove et accommode les détenus en dehors de l'institution pénitentiaire. Ceux et celles en CHSLD contre leur gré demandent cette ouverture et le soutien nécessaire pour vivre dans la communauté », s'exclame Jonathan. D'autres sont à domicile dans des situations précaires et se retrouvent isoler sans soutien pour travailler, avoir une vie sociale et familiale normale. « Pour nous, ce n'est plus qu'une question d'être gardé en vie, nous voulons les outils nécessaires pour être inclus dans la société. Pour ça, l'Assistance Personnelle est essentielle, comme ça existe ailleurs Canada et dans le monde. C'est moins cher et respecte nos droits et libertés » insiste Jonathan.

Cette occupation a lieu suite à l'attitude du gouvernement envers les personnes handicapées depuis de nombreuses années. Ce qui leur est offert n'est que de nouvelles institutions sous forme des maisons des aînés, l'aide médicale à mourir et des miettes pour le soutien à domicile. Le premier ministre et son équipe sont partisans des changements rapides dans plusieurs dossiers. « Tant mieux, l'innovation s'est aussi pour les personnes handicapées. Les CHSLD ne sont pas un mal nécessaire, changer le nom ne changera pas les problèmes. Nous sommes prêts à essayer, je suis prêt à tester, il ne manque que le premier pas. Laissez les personnes handicapées entreprendre des solutions pour et par elles-mêmes chez elles, maitre chez nous c'est aussi notre projet de société. Tous doivent avoir le choix d'où, comment et avec qui ils vivent, vivre dans la communauté est un droit humain! » martèle Jonathan.

Une piste de solution est encore sur la table, issue de personnes concernées conscientes des enjeux, le projet pilote de Coop ASSIST vise à implanter l'Assistance Personnelle au Québec. De plus, Jonathan invite la population à visiter le site web reforme.quebec pour soutenir une réforme complète du système de soutien pour les personnes âgées, handicapées et de proches aidants ainsi que sa campagne de socio financement. « Je ne fais pas ça que pour moi, mon but est d'ouvrir la porte de la cage en créant un précédent. Tous en valent la peine et nous devons ne laisser personne de côté. Il faut se mobiliser pour créer un réel changement, mon espoir est que le premier ministre va se montrer sensible à la cause », souffle-t-il.

Site : http://reforme.quebec/

