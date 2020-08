Rogers célèbre la promotion de 2020 de la Bourse d'études Ted Rogers dans la région de l'Atlantique lors de la Journée internationale de la jeunesse





Aider les jeunes de la région de l'Atlantique par l'éducation, plus de 33 bourses pour l'automne 2020

Plus de 500 000 $ en bourses d'études accordées à 90 étudiants de la région de l'Atlantique depuis 2017

HALIFAX, Nouvelle-Écosse, 12 août 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd'hui, alors que les Nations Unies célèbrent la Journée internationale de la jeunesse 2020 et le pouvoir d'inciter les jeunes à changer les choses, Rogers Communications célèbre la promotion de 2020 de la Bourse d'études Ted Rogers dans la région de l'Atlantique. Plus de 33 étudiants de la région commenceront leurs études postsecondaires grâce à ce programme de bourses cet automne. Ces bourses d'études aident les jeunes leaders de demain à surmonter les obstacles qu'ils rencontrent afin qu'ils puissent réaliser des études postsecondaires, tout en poursuivant l'héritage du fondateur de Rogers, Ted Rogers.

Cette année, les remises de diplômes en toge et mortier ont été remplacées par des cérémonies et bals virtuels, et le rite de passage de la promotion de cette année ne ressemble à rien de ce que nous avons vu auparavant. La rentrée scolaire pourrait également être différente. Et pourtant, pour ces futurs scientifiques et infirmiers, enseignants et juristes, ingénieurs et artistes, leur engagement pour un avenir meilleur est inébranlable. Ces bourses sont un moyen efficace d'aider les jeunes Canadiens à atteindre leur plein potentiel, à renforcer nos communautés et à bâtir un avenir meilleur.

« Nous sommes très fiers des récipiendaires de la région de l'Atlantique, reconnus pour leur leadership et leur engagement à faire changer les choses en redonnant à leur communauté de nombreuses façons », a déclaré Matt MacLellan, président, région de l'Atlantique, Rogers. « Tout comme notre fondateur, Ted Rogers, nous croyons que l'éducation a le pouvoir de changer le cours d'une vie et, alors que nous célébrons la Journée internationale de la jeunesse des Nations Unies en cette période de changement sans précédent, nous sommes fiers d'aider ces incroyables jeunes de la région de l'Atlantique à atteindre leurs objectifs en matière d'éducation au moment où ils commencent des études postsecondaires cet automne. »

Les Bourses d'études Ted Rogers sont des bourses d'études renouvelables de 2 500 $ par année pendant une période maximale de quatre ans, pour un total de 10 000 $. Ces bourses visent à reconnaître les jeunes leaders partout au pays qui redonnent à leur communauté de manière significative. Tous ces récipiendaires sont nommés par nos 17 partenaires nationaux, notamment Grands Frères Grandes Soeurs du Canada, Repaires jeunesse du Canada, YMCA Canada, Right to Play, Indspire et Pflag Canada. Les bourses d'admission de 2 500 $ peuvent aussi être accordées aux employés de Rogers ou à leurs enfants. La promotion de cette année représente 10 provinces et 82 villes ou municipalités, et 75 % des récipiendaires proposés par nos partenaires communautaires sont issus des communautés noires, autochtones et racisées. Cette vidéo présente quelques-uns des récipiendaires exceptionnels de cette année.

En quatre ans, Rogers a versé 6,5 millions de dollars en bourses d'études Ted Rogers pour reconnaître les incroyables réalisations de 1 400 jeunes Canadiens qui redonnent à leur communauté et qui entreprennent des études postsecondaires. Ces récipiendaires représentent le meilleur du Canada d'aujourd'hui et, plus important encore, ce à quoi ressemblera notre pays demain.

Cette année, nous célébrons les récipiendaires de la Bourse d'études Ted Rogers dans le cadre du Projet 60, une initiative d'un an qui vise à souligner le 60e anniversaire de Rogers en bâtissant un Canada encore plus fort et en redonnant à la population. Rogers atteindra ces objectifs en donnant du temps et de l'argent et en facilitant les efforts de financement, ainsi qu'en investissant dans notre pays et dans les réseaux pour garder les Canadiens connectés.

Pour donner vie à ces engagements, nous nous associons à des organismes communautaires comme Banques alimentaires Canada, Hébergement femmes Canada, Grands Frères Grandes Soeurs du Canada et Pflag Canada; nous remettons des dons communautaires Ted Rogers pour soutenir les organismes qui aident les jeunes à réussir à l'intérieur comme à l'extérieur des salles de classe; nous investissons dans une équipe de Service à la clientèle entièrement basée ici et dans nos réseaux afin d'aider l'économie canadienne à prospérer et à croître; nous donnons à la prochaine génération accès à l'éducation et au soutien dont elle a besoin pour se façonner un brillant avenir. Le Projet 60 cherche à susciter l'espoir, ici même, dans les communautés canadiennes où nous vivons.

À propos de Rogers

Rogers est une fière entreprise canadienne dont l'objectif est de donner plus de possibilités aux Canadiennes et aux Canadiens au quotidien. Notre fondateur, Ted Rogers, a acheté sa première station de radio, CHFI, en 1960. Rogers a évolué et occupe désormais une position de chef de file dans le domaine de la technologie et des médias. Elle est vouée à offrir le meilleur en matière de service sans?fil et résidentiel, de contenu sportif et de médias aux gens et aux entreprises d'ici. Ses actions sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX) sous les symboles RCI.A et RCI.B et à la Bourse de New York (NYSE) sous le symbole RCI. Pour en savoir plus sur nous, consultez aproposde.rogers.com

