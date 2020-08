HiPhi X, premier super SUV auto-apprenant au monde, sera lancé au Salon de l'automobile de Pékin 2020





SHANGHAI, 12 août 2020 /PRNewswire/ -- Le 11 août, Human Horizons, sous sa marque HiPhi, se réjouit d'annoncer que son véhicule tout électrique haut de gamme, initialement connu sous son nom de prototype, le HiPhi 1, sera baptisé HiPhi X (prononcé « Hi-Fi-Ex ») et lancé au Salon de l'automobile de Pékin 2020.

Le HiPhi X est une nouvelle génération de véhicules tout électriques intelligents. Basé sur l'architecture axée sur l'humain (Human Oriented Architecture (HOA)), qui est évolutive OTA (over-the-air), X comporte une plateforme de développeur de logiciel sécurisée permettant de développer des fonctionnalités et des applications.

Le HiPhi X est équipé de HiPhiGo, un assistant IA embarqué avancé et hautement personnalisé, développé en collaboration avec Microsoft. HiPhiGo est hautement sensoriel, avec une gamme de fonctions intelligentes, y compris un niveau de raisonnement et d'apprentissage continu, tout en interagissant avec ses passagers, avec le milieu environnant et avec une multitude de paramètres de véhicule.

Cette nouvelle génération de véhicules intelligents auto-apprenants possede un « réseau neuronal » composé de 6 contrôleurs de domaine « super cerveau » connectés par Ethernet 1G, qui fournit un taux de transmission plus élevé que les réseaux CAN traditionnels. Le HiPhi X est capable d'analyser des quantités massives d'informations et de prendre des décisions en utilisant l'informatique en nuage avec un puissant moteur d'analyse de données, ce qui fait de lui un véhicule vraiment intelligent.

Le HiPhi X sera l'un des leaders mondiaux en offrant une conduite autonome de niveau 3 au lancement, soutenue par la redondance dans tous les systèmes clés liés à la sécurité. Le HiPhi X sera proposé avec des dérivés à traction arrière et à traction intégrale et atteindra un temps de 0 à 100 km/h de 3,9 secondes. La batterie sera également disponible en plusieurs options, la plus grande unité de 96 kWh assurant une autonomie d'au moins 610 km (NEDC).

Le HiPhi X entame maintenant la phase finale de développement et de lancement avant la production qui devrait commencer d'ici la fin de l'année, avec des livraisons officielles en 2021.

À propos de la marque HiPhi

HiPhi est une marque haut de gamme créée par Human Horizons et optimisée par ses utilisateurs. Le HiPHi X est un véhicule électrique d'une construction légère en aluminium hybride. Il intègre également la durabilité en utilisant le cuir végétalien et des matériaux recyclables pour renforcer la nature durable des produits VE de Human Horizons.

À propos de Human Horizons

Human Horizons a été établie pour la R&D dans les technologies de mobilité intelligente innovantes de pointe et pour l'industrialisation de véhicules intelligents tournés vers l'avenir. Human Horizons construit également des technologies de transport intelligentes et contribue au développement des villes intelligentes qui redéfiniront la mobilité humaine.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1226936/HiPhi_X_to_be_launched_at_the_2020_Beijing_Auto_Show.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1226979/Logo_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 12 août 2020 à 08:36 et diffusé par :