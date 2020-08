Rocket Science Health et Inez Jabalpurwala font équipe pour lancer VINEx, une exploration multidisciplinaire de la connexion entre virus et cerveau





VINEx jouera un rôle de catalyseur dans la recherche au sein d'un domaine vital pour la

lutte contre le SARS-CoV-2 et d'autres virus susceptibles d'avoir des effets durables sur le cerveau

VICTORIA, BC et MONTRÉAL, le 12 août 2020 /CNW/ - Rocket Science Health et Inez Jabalpurwala ont fait équipe pour lancer l'initiative VINEx : une exploration multidisciplinaire de la façon dont les virus affectent directement et indirectement le système nerveux central (SNC), ainsi que les conséquences potentielles sur la santé du cerveau à court et à long terme. VINEx vise à fournir un leadership catalyseur pour relier les personnes, les connaissances et le financement nécessaires pour faire progresser la recherche à l'intersection des neurosciences, de la neurologie, de la virologie, de l'immunologie et de la science des données, de la science de base jusqu'aux études cliniques. Dans un premier temps, l'accent sera mis sur le SARS-CoV-2 et d'autres virus respiratoires qui peuvent avoir un point d'entrée olfactif dans le SNC. Ce travail portera sur ce qui pourrait devenir une crise sanitaire majeure dans les mois et les années suivant la pandémie de COVID-19 et contribuera également à la base de connaissances concernant les effets des virus sur la santé neurologique en général.

Inez Jabalpurwala, conseillère principale de Rocket Science Health pour les initiatives sur le cerveau et directrice mondiale de VINEx, a déclaré : « Il a été prouvé que certains virus peuvent causer des dommages neurologiques dévastateurs et même envahir le SNC. Les recherches ont suggéré un lien entre l'infection virale et, par exemple, les démences, ainsi que des encéphalides viraux essentiellement non traitables. Dans le contexte actuel de la pandémie de COVID-19, un certain nombre de petites études ont été menées dans le monde entier sur la capacité du SARS-CoV-2 et d'autres virus respiratoires à affecter d'autres systèmes et appareils de l'organisme, y compris le SNC. Nous pensons que la compréhension de ce mécanisme potentiel, et de l'effet des virus comme le SARS-CoV-2 sur le SNC, peut mener au développement de nouveaux outils diagnostiques et thérapeutiques, si ce n'est pour cette pandémie, alors pour une pandémie future. En établissant les liens nécessaires pour créer une plus grande base de données probantes et en tirant parti du leadership du Canada dans la recherche sur le cerveau et dans la culture de collaboration, nous pouvons accélérer les résultats positifs dans ce domaine vital. »

« Avec sa vaste expérience dans la mise en place de collaborations multidisciplinaires et le changement de paradigmes pour accélérer le rythme de la recherche, nous ne pourrions imaginer une meilleure personne qu'Inez pour assurer un leadership catalyseur dans ce domaine important », a déclaré Kenneth C. Irving (« Irv »), co-fondateur de Rocket Science Health. « Bien que la crise actuelle de COVID-19 crée un sentiment d'urgence, il s'agit d'un effort à long terme qui découle d'un engagement pris par Rocket Science Health il y a plus de trois ans à promouvoir la préparation à une pandémie comme l'un des quatre projets non commerciaux ayant une incidence sociale. En contribuant à cet effort, nous pouvons élargir les connaissances scientifiques dans un domaine essentiel pour la santé publique et présentant un intérêt pour notre entreprise. En outre, notre dispositif pourrait être utile pour fournir des thérapies auto-administrées à très grande échelle, ce que nous ferions au coût le plus bas possible sur une base non commerciale et à incidence sociale. »

L'initiative a rapidement attiré le soutien de chercheurs et de cliniciens de classe mondiale, y compris ceux qui sont membres du Conseil consultatif scientifique (CCS) de VINEx. Le CCS apporte sa contribution et ses conseils pour garantir le développement, l'exécution et le suivi de l'initiative virus-cerveau avec intégrité scientifique et dans le contexte des dernières avancées dans ce domaine; cela inclut les connaissances que nous pouvons tirer de l'étude d'autres virus et les liens potentiels avec les maladies neurodégénératives. Ses membres comprennent (en ordre alphabétique) :

De plus, Dr Alan C. Evans Ph. D., Dr Avindra Nath, M.D. et Dr Pierre J. Talbot, Ph.D. ont accepté de servir de conseillers spéciaux au CCS. Le Dr Evans est titulaire de la chaire James McGill de neurologie et de neurochirurgie, de psychiatrie et de génie biomédical; chercheur au Centre d'imagerie cérébrale McConnell (BIC); codirecteur du Centre Ludmer de neuroinformatique et de santé mentale; chercheur principal du CBRAIN; et titulaire de la chaire Victor Dahdaleh en neurosciences à l'Institut neurologique de Montréal, Université McGill. Le Dr Nath est chercheur principal, section des infections du système nerveux; directeur clinique du NINDS des National Institutes of Health (États-Unis). Le Dr Talbot est directeur du laboratoire de neuro-immunovirologie de l'INRS-Institut Armand-Frappier, Institut national de la recherche scientifique, Université du Québec.

En s'appuyant sur une analyse documentaire complète et sur les contributions du Conseil consultatif scientifique de VINEx a identifié cinq axes de recherche clés visant à créer une démarche solide pour comprendre la neuroinvasion virale, du laboratoire à la santé publique. Ces axes sont les suivants : (1) les facteurs de risque de la neuro-COVID; (2) l'origine et le développement (neuropathogénèse) de la neuro-COVID; (3) les manifestations cliniques et les biomarqueurs diagnostiques potentiels de la neuro-COVID; (4) les séquelles à long terme et les liens potentiels avec les maladies neurologiques; et (5) les thérapies potentielles pour atténuer les facteurs de risque, prévenir la neuroinvasion virale et traiter les maladies neurodégénératives associées et en cours. Dans tous ces domaines, des considérations liées au sexe et au genre seront prises en compte, ainsi que les implications éthiques, sociales et juridiques de la recherche, le cas échéant.

Avant de s'associer à Rocket Science Health, Mme Jabalpurwala a été chef de la direction fondatrice de la Fondation Brain Canada, un poste qu'elle a occupé pendant près de deux décennies. Pendant son mandat à Brain Canada, Mme Jabalpurwala a dirigé le développement d'un programme de recherche qui visait principalement à permettre à des équipes de scientifiques de travailler dans plusieurs disciplines, sur plusieurs maladies et dans plusieurs institutions pour explorer des mécanismes sous-jacents communs, tout en assurant un financement de près de 300 millions de dollars pour la recherche sur le cerveau. Elle a été l'une des premières à argumenter le fait que le cerveau est un système interconnecté et a rallié plus de 100 partenaires à cette vision. En se joignant à Rocket Science Health, Mme Jabalpurwala poursuit sa passion pour la création de communautés permettant de relever des défis scientifiques complexes et élargit la vision du « cerveau unique » afin d'explorer les connexions au sein de l'ensemble du système humain.

Rocket Science Health est une jeune entreprise qui développe des dispositifs médicaux destinés au traitement des maladies du SNC en permettant l'administration de produits pharmaceutiques du nez au cerveau via la région olfactive de la cavité nasale.

VINEx est dédiée à la mémoire de l'honorable Michael H. Wilson. En plus de tant d'autres choses, Michael était un ami cher d'Irv et d'Inez. Il les a inspirés, encadrés et initiés, et c'est son sens du service public, son engagement envers la science du cerveau et la santé mentale, et sa croyance inébranlable dans le potentiel extraordinaire du Canada qui ont inspiré cette initiative.

Pour en savoir plus, visitez VINEx et Rocket Science Health.

SOURCE Rocket Science Health

Communiqué envoyé le 12 août 2020 à 07:55 et diffusé par :