Arria dévoile une nouvelle technologie de langage naturel destinée à soutenir les analyses augmentées et l'automatisation des rapports -- rendant ainsi possible l'ajout de la GAT à toute plateforme basée sur API





NEW YORK, 12 août 2020 /PRNewswire/ -- Arria NLG ( www.arria.com ), fournisseur leader de technologie de génération automatique de texte (GAT), a annoncé le lancement d'Arria Connect, qui permet aux entreprises d'intégrer la technologie embarquée de langage naturel d'Arria dans leurs tableaux de bord et offres de produits.

Arria Connect est indispensable pour soutenir l'adoption rapide de la GAT, technologie intégrée par de nombreuses entreprises dans le cadre de leurs flux de travail afin de développer à grande échelle leur activité, de réaliser rapidement des économies de coûts, et d'accroître leur portée sur le marché. Aujourd'hui, toute entreprise peut facilement intégrer la technologie de langage naturel d'Arria dans son outil de veille économique, application analytique, site Web, ou flux de travail d'automatisation des processus.

La génération automatique de texte est une forme d'intelligence artificielle qui extrait des renseignements à partir de sources de données complexes, et qui communique ces informations sous forme écrite ou parlée.

Connexion fluide avec d'autres plateformes basées sur l'IA

L'architecture ouverte basée sur API d'Arria permet une connexion fluide avec d'autres plateformes technologiques de deux manières : 1) appel direct à l'API à partir de toute application capable de communiquer via HTTP ; les données sont ingérées et la narration est automatiquement renvoyée ; ou 2) utilisation du Kit d'accélération d'intégration Arria Connect pour intégrer la GAT dans des plateformes logicielles afin d'incorporer la narration. Les utilisateurs ont également la possibilité de travailler avec les solutions GAT prédéfinies d'Arria et de les configurer.

Les développeurs qui ne possèdent aucune expérience en GAT peuvent tirer parti des librairies prédéfinies d'Arria Connect pour une intégration facile, au lieu de partir de zéro. Outre les solutions de GAT prédéfinies d'Arria, Arria Connect offre également un modèle de mise en oeuvre de GAT, un modèle de code, ainsi qu'une documentation complète.

Renseignements exploitables en quelques secondes

L'intégration de narrations basées sur les données accompagnée d'analyses visuelles offre une valeur immédiate ainsi qu'une expérience plus riche, ce qui encourage l'adoption plus large de la veille économique au sein de l'entreprise. Toute personne, et pas uniquement les analystes financiers, peut comprendre et saisir le sens des chiffres grâce à l'assistance de la narration. En outre, à l'heure où la vitesse des informations est cruciale dans le cadre du processus décisionnel, les efficiences de la GAT fournissent des renseignements exploitables en quelques secondes, au lieu de plusieurs heures ou jours.

Les utilisateurs de logiciels de veille économique ont d'ores et déjà constaté les avantages qu'offrent les analyses du langage naturel écrit sur leurs tableaux de bord. Cela s'explique par le fait que les humains comprennent mieux au travers de récits. Lorsque les personnes qui visualisent leur tableau de bord peuvent lire le récit proposé par leurs données, et accéder aux visualisations, il est plus facile et plus rapide de saisir le sens et de trouver les renseignements les plus importants qui sont dissimulés dans les données.

De la même manière, Arria Connect peut être utilisé parallèlement à des programmes logiciels destinés aux données pharmaceutiques, aux rapports de vente ou à toute autre utilisation commerciale lorsqu'une application ou un site Web peut être optimisé(e) grâce à une narration écrite générée instantanément.

Sharon Daniels, PDG d'Arria, a expliqué : « Arria Connect permet aux entreprises de générer une valeur immédiate ainsi que de se différencier de leurs concurrents, d'accroître leur base d'utilisateurs, et de garder une longueur d'avance sur la courbe technologique. » Le Kit d'accélération de l'intégration accélère le travail de développement et les délais de commercialisation. Vous n'avez pas à former une équipe et à vous lancer dans la courbe d'apprentissage consistant à bâtir un système de GAT ? la technologie est d'ores et déjà conçue, éprouvée et déployée à travers le monde. »

Le lancement d'Arria Connect intervient à l'heure où Arria élabore sa gamme technologique destinée à un large éventail de cas d'utilisation. Tandis que la technologie et les intégrations clés d'Arria aident les entreprises à mettre en oeuvre facilement la GAT au sein de leurs tableurs, de leurs tableaux de bord de veille économique, de leurs conversations vocales/chat, et de leurs flux de travail d'automatisation des processus robotiques, l'offre d'Arria Connect place directement les capacités d'intégration entre les mains des développeurs qui souhaitent intégrer la GAT dans leurs propres produits.

La GAT d'Arria est une forme d'intelligence artificielle qui transforme les données structurées en langage naturel. Grâce à l'analyse des données, à l'automatisation des connaissances, à la génération de langage et à la délivrance d'informations sur mesure, le logiciel d'Arria réplique le processus humain consistant à analyser habilement les données ainsi qu'à les partager. Arria transforme de manière dynamique les données en narrations écrites ou parlées ? à la vitesse de la machine et à très grande échelle.

L'architecture d'API d'Arria permet une intégration fluide avec toutes les plateformes de veille économique, d'automatisation des processus robotiques ou de VOIX. Arria offre la plus grande concentration d'expertise en GAT au monde, et possède un portefeuille de brevets croissant comprenant 32 brevets GAT principaux.

Contact médias : Lyndsee Manna

Lyndsee.manna@arria.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1227034/ArriaConnect.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1164169/Arria_NLG_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 12 août 2020 à 07:43 et diffusé par :