MolecuLight annonce la disponibilité de sa plateforme MolecuLight i:X® sur l'App Orchard d'Epic





Les images de fluorescence de MolecuLight i:X et les mesures numériques des plaies du patient

peuvent maintenant être enregistrées et consultées sur Epic

TORONTO, 12 août 2020 /PRNewswire/ -- MolecuLight Inc., le leader en matière d'imagerie de fluorescence en point d'intervention pour la détection en temps réel des bactéries dans les plaies, annonce la disponibilité de sa plateforme MolecuLight i:X® sur la boutique App Orchard d'Epic et l'intégration de sa plateforme avec la plateforme DME (dossier médical électronique) de premier plan d'Epic.

Les utilisateurs qui se servent d'Epic pour le traitement des plaies peuvent télécharger sur le dossier du patient des images standards, des images de fluorescence, ainsi que les mesures prises avec le dispositif MolecuLight i:X au point d'intervention. Les plateformes intégrées permettent aux cliniciens d'optimiser leur flux de travail et de documenter numériquement les blessures de leurs patients. L'application MolecuLight i:X, iX Imaging, est disponible sur l'App Orchard.

« Nous sommes fiers d'annoncer l'inclusion de notre plateforme MolecuLight i:X sur la boutique App Orchard d'Epic pour permettre aux clients de générer et d'accéder à la documentation des blessures des patients », explique Anil Amlani, PDG de MolecuLight. « Le MolecuLight i:X est le seul dispositif en point d'intervention permettant aux cliniciens de saisir des images de plaies montrant des bactéries cliniquement significatives, des informations qui améliorent la décision clinique pour assurer le chemin le plus rapide vers la guérison. L'intégration de ces informations supplémentaires dans les protocoles de documentation existants fournira aux cliniciens un ensemble de données plus complet sur la plaie. »

Les professionnels des soins aux plaies utilisant la plateforme d'Epic pourront bénéficier des capacités intégrées suivantes du dispositif MolecuLight i:X :

Un flux de travail simplifié pour permettre aux cliniciens de saisir des images de plaie et des mesures améliorant la documentation des plaies

Un transfert de données sans fil à la fois des images standards et des images de fluorescence ainsi que des mesures du dispositif i: X directement au dossier DME du patient. Ces images de fluorescence permettent aux cliniciens d'évaluer efficacement le changement dans l'état bactérien de la plaie au fil du temps, tout en évaluant l'efficacité du traitement et en informant la prise de décision clinique

Les installations utilisant plusieurs dispositifs MolecuLight i: X sur plusieurs sites peuvent stocker et accéder aux images et aux mesures des plaies du DME du patient

Conformité avec la loi HIPAA (aucune information de santé personnelle n'est enregistrée sur le dispositif MolecuLight i:X)

Outre l'intégration avec Epic, MolecuLight inaugure des capacités d'intégration directe entre son dispositif MolecuLight i:X et plusieurs autres plateformes de DME / DSE de premier plan, ainsi que des logiciels de gestion des plaies, dont Tissue Analytics.

À propos de MolecuLight Inc.

MolecuLight Inc. (www.moleculight.com) est une société d'imagerie médicale privée, qui développe et commercialise sa technologie exclusive de plateforme d'imagerie de fluorescence pour de multiples marchés cliniques. Le premier dispositif commercialement disponible de MolecuLight, le système d'imagerie par fluorescence MolecuLight i:X® et ses accessoires sont utilisés pour la détection de bactéries et la mesure numérique des plaies, et offrent un outil de diagnostic portable en point d'intervention pour le marché mondial des soins des plaies. Le MolecuLight i:X fournit aux cliniciens des informations sur les caractéristiques fluorescentes des plaies contenant des bactéries, afin de les aider à réaliser un meilleur diagnostic et à prendre de meilleures décisions de traitement. La société commercialise également sa technologie unique de plateforme d'imagerie de fluorescence sur d'autres marchés présentant des besoins non satisfaits mondialement pertinents, notamment sur les marchés de la sécurité alimentaire, des cosmétiques grand public, ainsi que sur d'autres marchés industriels clés.

MolecuLight exerce ses activités à travers le monde via son siège MolecuLight Inc. (Canada) et ses filiales basées dans plusieurs pays, notamment MolecuLight Corp. (États-Unis), MolecuLight GmbH (Allemagne), MolecuLight France, MolecuLight UK Ltd., MolecuLight Italy S.R.L. et MolecuLight Holland B.V. Chacune de ces entités est appuyée par des équipes locales de MolecuLight spécialisées dans les ventes et les applications cliniques, qui soutiennent les clients en fournissant des démonstrations cliniques, en dispensant le programme complet de formation de MolecuLight, ainsi qu'en soutenant l'adoption continue du dispositif i:X.

* Epic et App Orchard sont des marques ou des marques déposées d'Epic Systems Corporation

