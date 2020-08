METRO annonce ses résultats du troisième trimestre 2020





MONTRÉAL, le 12 août 2020 /CNW Telbec/ - METRO INC. (TSX: MRU) a annoncé aujourd'hui ses résultats pour le troisième trimestre de l'exercice 2020, clos le 4 juillet 2020.

FAITS SAILLANTS DU TROISIÈME TRIMESTRE 2020

Chiffre d'affaires de 5 835,2 millions $, en hausse de 11,6 %, et en hausse de 11,9 % en excluant l'impact de l'IFRS 16

Chiffre d'affaires des magasins d'alimentation comparables en hausse de 15,6 %

Chiffre d'affaires des pharmacies comparables en hausse de 1,0 %

Bénéfice net de 263,5 millions $, en hausse de 18,5 % et bénéfice net ajusté (1) de 272,3 millions $, en hausse de 18,2 %

Bénéfice net dilué par action de 1,04 $, en hausse de 20,9 % et bénéfice net dilué par action ajusté (1) de 1,08 $, en hausse de 20,0 %

Dépenses liées à la COVID-19 totalisant 107 millions $

Synergies de 23 millions $ reliées à l'acquisition du Groupe Jean Coutu, pour une valeur annualisée de 70 millions $(3)







16 semaines / Exercices financiers (en millions de dollars, sauf le bénéfice net par action) 2020

%

2019

%

Variation (%) Chiffre d'affaires 5 835,2

100,0

5 229,3

100,0

11,6 Bénéfice opérationnel avant amortissement et résultats liés à une entreprise associée 542,9

9,3

423,1

8,1

28,3 Bénéfice opérationnel avant amortissement et résultats liés à une entreprise associée ajusté(2) 542,9

9,3

423,1

8,1

28,3 Bénéfice net 263,5

4,5

222,4

4,3

18,5 Bénéfice net dilué par action 1,04

--

0,86

--

20,9 Bénéfice net ajusté(1) 272,3

4,7

230,3

4,4

18,2 Bénéfice net dilué par action ajusté(1) 1,08

--

0,90

--

20,0





40 semaines / Exercices financiers (en millions de dollars, sauf le bénéfice net par action) 2020

%

2019

%

Variation (%) Chiffre d'affaires 13 853,9

100,0

12 908,6

100,0

7,3 Bénéfice opérationnel avant amortissement et résultats liés à une entreprise associée 1 280,1

9,2

999,9

7,7

28,0 Bénéfice opérationnel avant amortissement et résultats liés à une entreprise associée ajusté(2) 1 287,6

9,3

1 029,9

8,0

25,0 Bénéfice net 609,9

4,4

547,0

4,2

11,5 Bénéfice net dilué par action 2,40

--

2,12

--

13,2 Bénéfice net ajusté(1) 636,0

4,6

557,6

4,3

14,1 Bénéfice net dilué par action ajusté(1) 2,50

--

2,16

--

15,7

MESSAGE DU PRÉSIDENT

« La pandémie du coronavirus a représenté un défi sans précédent pour toutes nos équipes et je suis très fier du travail accompli durant la crise. Nous avons obtenu de très bons résultats au troisième trimestre, marqués par la forte hausse du chiffre d'affaires. Notre priorité demeure la sécurité de nos employés et de nos clients et nous continuons d'investir dans nos magasins, notre chaîne d'approvisionnement et nos programmes de mise en marché afin de bien servir nos clients et assurer notre croissance à long terme », a déclaré Eric R. La Flèche, président et chef de la direction.

RÉSULTATS D'EXPLOITATION

La Société a adopté la norme IFRS 16 « Contrats de location » qui remplace l'IAS 17 « Contrats de location » avec prise d'effet au premier trimestre 2020. La Société a adopté la norme selon une approche rétrospective modifiée. Les résultats d'exploitation de l'exercice précédent n'ont pas été retraités.

CHIFFRE D'AFFAIRES

Le chiffre d'affaires du troisième trimestre de l'exercice 2020 a atteint 5 835,2 millions $ comparativement à 5 229,3 millions $ au troisième trimestre de l'exercice 2019, une hausse de 11,6 %. En excluant l'impact de la mise en place de la norme IFRS 16 « Contrats de location » adoptée au premier trimestre de l'exercice, le chiffre d'affaires a été de 5 851,9 millions $, soit une hausse de 11,9 %. Le chiffre d'affaires des magasins d'alimentation comparables a été en hausse de 15,6 % (3,1 % en 2019). Les ventes alimentaires en ligne ont presque quadruplé durant le trimestre par rapport à un niveau de ventes modeste l'an dernier. Notre panier alimentaire a connu une inflation d'environ 3,0 % (2,5 % en 2019). Le chiffre d'affaires des pharmacies comparables a connu une hausse de 1,0 % (3,4 % en 2019), soit une hausse de 2,7 % pour les médicaments d'ordonnance et une baisse de 2,5 % pour les produits de la section commerciale.

Le chiffre d'affaires des 40 premières semaines de l'exercice 2020 a atteint 13 853,9 millions $ comparativement à 12 908,6 millions $ pour la période correspondante de l'exercice 2019, une hausse de 7,3 %. En excluant l'impact de la mise en place de la norme IFRS 16, l'augmentation du chiffre d'affaires a été de 7,6 %.

BÉNÉFICE OPÉRATIONNEL AVANT AMORTISSEMENT ET RÉSULTATS LIÉS À UNE ENTREPRISE ASSOCIÉE

Cette mesure du bénéfice exclut les frais financiers, les impôts, l'amortissement et le gain sur disposition lié à une participation dans une entreprise associée ainsi que le gain sur la réévaluation et la disposition d'un placement à la juste valeur.

Le bénéfice opérationnel avant amortissement et résultats liés à une entreprise associée du troisième trimestre de l'exercice 2020 a été de 542,9 millions $ ou 9,3 % du chiffre d'affaires comparativement à 423,1 millions $ ou 8,1 % du chiffre d'affaires pour le trimestre correspondant de l'exercice 2019.

Pour les 40 premières semaines de l'exercice 2020, le bénéfice opérationnel avant amortissement et résultats liés à une entreprise associée a été de 1 280,1 millions $ ou 9,2 % du chiffre d'affaires comparativement à 999,9 millions $ ou 7,7 % du chiffre d'affaires pour la période correspondante de l'exercice 2019.

L'adoption de l'IFRS 16 a entraîné des baisses du chiffre d'affaires provenant des revenus de sous-location pour le troisième trimestre et les 40 premières semaines de l'exercice 2020, de 16,7 millions $ et de 41,7 millions $ respectivement, avec des baisses équivalentes de la marge brute. L'adoption de la norme a également entraîné des baisses des charges d'exploitation de 76,1 millions $ et de 188,1 millions $ pour le troisième trimestre et les 40 premières semaines de l'exercice 2020, causées par les paiements de location maintenant inscrits en diminution des obligations locatives. Ces deux éléments combinés ont eu des impacts favorables de 59,4 millions $ et de 146,4 millions $ sur le bénéfice opérationnel avant amortissement et résultats liés à une entreprise associée pour le troisième trimestre et les 40 premières semaines de l'exercice 2020.



16 semaines / Exercices financiers Impact de l'adoption de la norme IFRS 16

(en millions de dollars) 2020

IFRS 16

2020 excluant l'IFRS 16

% chiffre d'affaires



2019

% chiffre d'affaires Chiffre d'affaires 5 835,2

(16,7)

5 851,9





5 229,3



Bénéfice opérationnel avant amortissement et résultats liés à une entreprise associée 542,9

59,4

483,5

8,3



423,1

8,1







































40 semaines / Exercices financiers Impact de l'adoption de la norme IFRS 16

(en millions de dollars) 2020

IFRS 16

2020 excluant l'IFRS 16

% chiffre d'affaires



2019

% chiffre d'affaires Chiffre d'affaires 13 853,9

(41,7)

13 895,6





12 908,6



Bénéfice opérationnel avant amortissement et résultats liés à une entreprise associée 1 280,1

146,4

1 133,7

8,2



999,9

7,7



























Aucun ajustement n'a été enregistré au bénéfice opérationnel avant amortissement et résultats liés à une entreprise associée au troisième trimestre des exercices 2020 et 2019. En excluant l'impact de la mise en place de l'IFRS 16, le bénéfice opérationnel avant amortissement et résultats liés à une entreprise associée du troisième trimestre de l'exercice 2020 a été de 483,5 millions $ ou 8,3 % du chiffre d'affaires comparativement à 423,1 millions $ ou 8,1 % du chiffre d'affaires pour le trimestre correspondant de l'exercice 2019.

Au cours des 40 premières semaines de l'exercice 2020, nous avons enregistré une perte de 7,5 millions $ sur la disposition de notre filiale MissFresh alors que pour la même période en 2019, nous avons enregistré des charges de restructuration de notre réseau de détail de 36,0 millions $ et réalisé un gain net de 6,0 millions $ dans le cadre du dessaisissement des pharmacies. En excluant ces éléments, le bénéfice opérationnel avant amortissement et résultats liés aux entreprises associées ajusté(2) des 40 premières semaines de l'exercice 2020 a été de 1 287,6 millions $ ou 9,3 % du chiffre d'affaires (8,2 % en excluant l'impact de la mise en place de l'IFRS 16), comparativement à 1 029,9 millions $ ou 8,0 % du chiffre d'affaires pour la période correspondante de l'exercice 2019.

Les synergies liées à l'acquisition du Groupe Jean Coutu réalisées pour le troisième trimestre de 2020 et les 40 premières semaines de l'exercice 2020 ont été respectivement de 23 millions $ et de 53 millions $ comparativement à 16 millions $ et 40 millions $ pour les périodes correspondantes de l'exercice précédent. Nous avons à ce jour généré une valeur annualisée de 70 millions $(3).

Ajustements au bénéfice opérationnel avant amortissement et résultats liés à une entreprise associée (BO)(2)



40 semaines / Exercices financiers

2020

2019 (en millions de dollars, sauf indication contraire) BO Chiffre d'affaires (%)

BO Chiffre d'affaires (%) Bénéfice opérationnel avant amortissement et résultats liés à une entreprise associée 1 280,1

13 853,9

9,2



999,9

12 908,6

7,7

Perte sur la disposition d'une filiale 7,5







--





Charges de restructuration du réseau de détail --







36,0





Gain sur le dessaisissement de pharmacies --







(6,0)





Bénéfice opérationnel avant amortissement et résultats liés à une entreprise associée ajusté(2) 1 287,6

13 853,9

9,3



1 029,9

12 908,6

8,0



Notre taux de marge brute a été de 20,0 % pour le troisième trimestre et de 19,8 % pour les 40 premières semaines de l'exercice 2020 (20,3 % et 20,1 % respectivement, en excluant l'impact de la mise en place de l'IFRS 16) comparativement à 19,7 % pour les périodes correspondantes de l'exercice 2019.

Notre pourcentage de charges d'exploitation sur le chiffre d'affaires a été de 10,7 % au troisième trimestre de l'exercice 2020 (12,0 % en excluant l'impact de la mise en place de l'IFRS 16) comparativement à 11,6 % pour le même trimestre de l'exercice 2019. En excluant l'impact de l'IFRS 16, la hausse découle principalement des dépenses liées à la COVID-19, telles que les primes salariales temporaires offertes aux employés de première ligne, les équipements de protection et les frais d'entretien sanitaire, partiellement compensée par une réduction d'autres dépenses d'exploitation. Les dépenses liées à la COVID-19 représentent environ 107 millions $ au troisième trimestre de l'exercice 2020.

Pour les 40 premières semaines de l'exercice 2020, notre pourcentage de charges d'exploitation sur le chiffre d'affaires a été de 10,6 % comparativement à 12,0 % pour la période correspondante de l'exercice 2019. En excluant des 40 premières semaines de l'exercice 2020, la perte de 7,5 millions $ sur la disposition de notre filiale MissFresh, ainsi que de la même période de l'exercice 2019, les charges de restructuration du réseau de détail de 36,0 millions $ et le gain net de 6,0 millions $ réalisé dans le cadre du dessaisissement des pharmacies, le pourcentage de charges d'exploitation sur le chiffre d'affaires de 2020 a été de 10,5 % (11,8 % en excluant l'impact de la mise en place de l'IFRS 16) comparativement à 11,8 % en 2019. Les dépenses liées à la COVID-19 représentent environ 110 millions $ pour les 40 premières semaines de l'exercice 2020.

AMORTISSEMENT ET FRAIS FINANCIERS NETS

La dépense d'amortissement pour le troisième trimestre de l'exercice 2020 ont été de 140,5 millions $, dont une hausse de 46,8 millions $ provenant de la mise en place de l'IFRS 16, comparativement à 88,6 millions $ pour le trimestre correspondant de l'exercice 2019. Pour les 40 premières semaines de l'exercice 2020, la dépense d'amortissement a été de 344,0 millions $, dont une hausse de 114,1 millions $ provenant de la mise en place de l'IFRS 16, comparativement à 217,9 millions $ pour le trimestre correspondant de l'exercice 2019.

Les frais financiers nets pour le troisième trimestre de 2020 ont été de 43,0 millions $, dont une hausse de 10,6 millions $ provenant de la mise en place de l'IFRS 16, comparativement à 31,8 millions $ pour le trimestre correspondant de l'exercice 2019. Pour les 40 premières semaines de l'exercice 2020, les frais financiers ont été de 106,0 millions $, dont une hausse de 26,2 millions $ provenant de la mise en place de l'IFRS 16, comparativement à 80,4 millions $ pour la période correspondante de l'exercice 2019.

GAIN SUR LA DISPOSITION D'UNE PARTICIPATION DANS UNE ENTREPRISE ASSOCIÉE ET GAIN SUR RÉÉVALUATION ET DISPOSITION D'UN PLACEMENT À LA JUSTE VALEUR

Au cours de l'exercice 2019, la Société a procédé à la disposition de sa participation dans Colo-D Inc., une entreprise associée présentée dans les autres éléments d'actifs, pour une considération totale en espèces de 58,0 millions $. Un gain avant impôts de 35,4 millions $ sur la disposition de cette participation a été enregistré aux résultats.

Au cours du premier trimestre de l'exercice 2019, nous avons disposé d'un placement à la juste valeur et la réévaluation finale du passif financier a entraîné un gain de 1,5 million $ enregistré au bénéfice net.

IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES

La charge d'impôts a été de 95,9 millions $ au troisième trimestre de l'exercice 2020 avec un taux d'imposition effectif de 26,7 % comparativement à 81,3 millions $ et 26,8 % au troisième trimestre de l'exercice 2019. L'impact de la mise en place de la norme IFRS 16 sur la charge d'impôts au troisième trimestre de 2020 est non significatif.

Pour les 40 premières semaines de l'exercice 2020, la charge d'impôts a été de 220,2 millions $ comparativement à 192,5 millions $ pour la période correspondante de l'exercice 2019, avec un taux d'imposition effectif de 26,5 % comparativement à 26,0 %. L'impact de la mise en place de la norme IFRS 16 sur la charge d'impôts pour les 40 premières semaines de l'exercice 2020 est non significatif.

BÉNÉFICE NET ET BÉNÉFICE NET AJUSTÉ(1)

Le bénéfice net du troisième trimestre de l'exercice 2020 a été de 263,5 millions $ comparativement à 222,4 millions $ pour le trimestre correspondant de l'exercice 2019, et le bénéfice net dilué par action de 1,04 $ par rapport à 0,86 $ en 2019, en hausse de 18,5 % et 20,9 % respectivement. En excluant les éléments spécifiques présentés dans le tableau ci-dessous, le bénéfice net ajusté(1) du troisième trimestre de l'exercice 2020 a été de 272,3 millions $ comparativement à 230,3 millions $ pour le trimestre correspondant de l'exercice 2019 et le bénéfice net dilué par action ajusté(1) de 1,08 $ comparativement à 0,90 $, soit des augmentations de 18,2 % et 20,0 % respectivement. La mise en place de l'IFRS 16 a eu un impact non significatif sur le bénéfice net et sur le bénéfice net ajusté(1).

Le bénéfice net pour les 40 premières semaines de l'exercice 2020 a été de 609,9 millions $ comparativement à 547,0 millions $ pour la période correspondante de l'exercice 2019, soit une hausse de 11,5 %. Le bénéfice net dilué par action a été de 2,40 $ par rapport à 2,12 $ l'an passé, en hausse de 13,2 %. En excluant les éléments spécifiques présentés dans le tableau ci-dessous, le bénéfice net ajusté(1) des 40 premières semaines de l'exercice 2020 a été de 636,0 millions $ comparativement à 557,6 millions $ pour la période correspondante de l'exercice 2019 et le bénéfice net dilué par action ajusté(1) de 2,50 $ comparativement à 2,16 $, soit des augmentations de 14,1 % et 15,7 % respectivement. La mise en place de l'IFRS 16 a eu un impact non significatif sur le bénéfice net et sur le bénéfice net ajusté(1).

Ajustements au bénéfice net(1)



16 semaines / Exercices financiers

2020

2019

Variation (%)

(en millions

de dollars) BPA dilué

(en dollars)

(en millions

de dollars) BPA dilué

(en dollars)

Bénéfice net BPA

dilué Bénéfice net 263,5 1,04

222,4 0,86

18,5 20,9 Amortissement des immobilisations incorporelles acquises dans le cadre de l'acquisition du Groupe Jean Coutu, net d'impôts 8,8



8,8







Gain sur la disposition d'une participation dans une entreprise associée, net d'impôts --



(0,9)







Bénéfice net ajusté(1) 272,3 1,08

230,3 0,90

18,2 20,0









40 semaines / Exercices financiers

2020

2019

Variation (%)

(en millions

de dollars) BPA dilué

(en dollars)

(en millions

de dollars) BPA dilué

(en dollars)

Bénéfice net BPA

dilué Bénéfice net 609,9 2,40

547,0 2,12

11,5 13,2 Perte sur la disposition d'une filiale, nette d'impôts 4,2



--







Charges de restructuration du réseau de détail, nettes d'impôts --



26,4







Gain sur le dessaisissement de pharmacies, net d'impôts --



(4,7)







Amortissement des immobilisations incorporelles acquises dans le cadre de l'acquisition du Groupe Jean Coutu, net d'impôts 21,9



21,9







Gain sur la disposition d'une participation dans une entreprise associée, net d'impôts --



(31,9)







Gain sur la réévaluation et la disposition d'un placement à la juste valeur, net d'impôts --



(1,1)







Bénéfice net ajusté(1) 636,0 2,50

557,6 2,16

14,1 15,7

Impacts de l'adoption de la norme IFRS 16



16 semaines / Exercices financiers (en millions de dollars, sauf indication contraire) 2020

IFRS 16

2020

excluant l'IFRS 16

2019

Chiffre d'affaires 5 835,2

(16,7)

5 851,9

5 229,3

Bénéfice opérationnel avant amortissement et résultats liés à une entreprise associée 542,9

59,4

483,5

423,1

Bénéfice opérationnel avant amortissement et résultats liés à une entreprise associée ajusté(2) 542,9

59,4

483,5

423,1

Amortissement 140,5

(46,8)

93,7

88,6

Frais financiers, nets 43,0

(10,6)

32,4

31,8

Impôts 95,9

(0,5)

95,4

81,3

Bénéfice net 263,5

1,5

262,0

222,4

Bénéfice net ajusté(1) 272,3

1,5

270,8

230,3

BPA dilué (en dollars) 1,04

0,01

1,03

0,86

BPA dilué ajusté(1) (en dollars) 1,08

0,01

1,07

0,90







40 semaines / Exercices financiers (en millions de dollars, sauf indication contraire) 2020

IFRS 16

2020

excluant l'IFRS 16

2019

Chiffre d'affaires 13 853,9

(41,7)

13 895,6

12 908,6

Bénéfice opérationnel avant amortissement et résultats liés à une entreprise associée 1 280,1

146,4

1 133,7

999,9

Bénéfice opérationnel avant amortissement et résultats liés à une entreprise associée ajusté(2) 1 287,6

146,4

1 141,2

1 029,9

Amortissement 344,0

(114,1)

229,9

217,9

Frais financiers, nets 106,0

(26,2)

79,8

80,4

Impôts 220,2

(1,6)

218,6

192,5

Bénéfice net 609,9

4,5

605,4

547,0

Bénéfice net ajusté(1) 636,0

4,5

631,5

557,6

BPA dilué (en dollars) 2,40

0,02

2,38

2,12

BPA dilué ajusté(1) (en dollars) 2,50

0,02

2,48

2,16



RACHAT DE PARTICIPATION NE DONNANT PAS LE CONTRÔLE

En vertu de la convention des actionnaires, la Société s'est portée acquéreur de la participation minoritaire dans Groupe Première Moisson Inc. au cours du premier trimestre de l'exercice 2020 pour une considération en espèces de 51,6 millions $.

MISSFRESH

La Société a procédé à la disposition des actifs de la filiale MissFresh le 9 décembre 2019 pour une contrepartie en espèces de 3,5 millions $ et l'enregistrement d'une perte sur disposition de 7,5 millions $ principalement sur les actifs tangibles et intangibles. De plus, la Société a comptabilisé un actif d'impôts différés de 3,3 millions $ relativement à l'avantage fiscal lié à cette filiale.

PROGRAMME DE RACHAT D'ACTIONS

Le programme de rachat d'actions dans le cours normal des activités présentement en vigueur permet à la Société de racheter jusqu'à concurrence de 7 000 000 de ses actions ordinaires entre le 25 novembre 2019 et le 24 novembre 2020. Entre le 25 novembre 2019 et le 31 juillet 2020, la Société a racheté 3 160 000 de ses actions ordinaires à un prix moyen de 54,96 $, pour une considération totale de 173,7 millions $.

DIVIDENDES

Le conseil d'administration a déclaré, le 11 août 2020, un dividende trimestriel de 0,225 $ par action, soit une hausse de 12,5 % par rapport au dividende déclaré au même trimestre l'an dernier.

INFORMATIONS PROSPECTIVES

Nous avons utilisé, dans le présent rapport, diverses expressions qui pourraient, au sens de la réglementation des Autorités canadiennes en valeurs mobilières, constituer des informations prospectives. De façon générale, toute déclaration contenue dans le présent rapport qui ne constitue pas un fait historique peut être considérée comme une déclaration prospective. L'expression « annualiser » et autres expressions similaires indiquent en général des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives pouvant être contenues dans le présent rapport font référence à des hypothèses sur l'industrie alimentaire au Canada, l'économie en général, notre budget annuel ainsi que notre plan d'action 2020.

Ces déclarations prospectives ne donnent pas de garantie quant à la performance future de la Société et elles supposent des risques connus et inconnus ainsi que des incertitudes pouvant faire en sorte qu'elles ne se réalisent pas. L'arrivée d'un nouveau concurrent est un exemple des risques décrits à la rubrique « Gestion des risques » du rapport annuel 2019 qui pourraient influer sur la réalisation de ces déclarations. Tout comme pour les risques mentionnés précédemment, la pandémie de COVID-19 constitue également un risque qui pourrait avoir un impact sur les activités, l'exploitation, les projets, les synergies et le rendement de la Société ainsi que sur la réalisation des déclarations prospectives contenues dans le présent document.

Nous croyons que nos déclarations sont raisonnables et pertinentes à la date de publication du présent rapport et qu'elles représentent nos attentes. La Société n'a pas l'intention de mettre à jour les déclarations prospectives qui pourraient être contenues dans le présent rapport, sauf si cela est requis par la loi.

MESURES NON CONFORMES AUX IFRS

En plus de fournir des mesures du bénéfice selon les Normes internationales d'information financière (IFRS), nous avons inclus certaines mesures du bénéfice non conformes aux IFRS. Ces mesures sont présentées à titre d'information relative, elles n'ont pas de sens normalisé par les IFRS et elles ne peuvent pas être comparées à des mesures du même type présentées par d'autres sociétés publiques.

BÉNÉFICE OPÉRATIONNEL AVANT AMORTISSEMENT ET RÉSULTATS LIÉS À UNE ENTREPRISE ASSOCIÉE AJUSTÉ, BÉNÉFICE NET AJUSTÉ ET BÉNÉFICE NET DILUÉ PAR ACTION AJUSTÉ

Le bénéfice opérationnel avant amortissement et résultats liés à une entreprise associée ajusté, le bénéfice net ajusté et le bénéfice net dilué par action ajusté sont des mesures du bénéfice excluant l'incidence de certains éléments qui doivent être comptabilisés en vertu des IFRS. Il s'agit de mesures non conformes aux IFRS. Nous sommes d'avis que les lecteurs d'états financiers sont mieux informés des résultats d'exploitation de la période courante et de la période correspondante de l'exercice précédent en présentant les résultats sans ces éléments qui ne sont pas nécessairement représentatifs de la performance de la Société. Ainsi, les lecteurs d'états financiers sont en mesure de mieux analyser les tendances sur une base comparative, d'évaluer la performance financière de la Société et de juger de ses perspectives d'avenir. L'exclusion de certains éléments des mesures du bénéfice ne signifie pas que ces éléments sont nécessairement non récurrents.

PERSPECTIVES(3)

Bien qu'il soit impossible de prédire combien de temps durera la pandémie et exactement quel impact à long terme celle-ci aura sur les habitudes d'achats des consommateurs, nous prévoyons qu'à court terme les ventes alimentaires continueront d'augmenter par rapport à l'an dernier à des taux plus importants que ceux normalement réalisés étant donné que les magasins d'alimentation continuent de bénéficier du transfert d'une partie des revenus de la restauration et des services alimentaires. Au cours des quatre premières semaines de notre quatrième trimestre, le chiffre d'affaires des magasins d'alimentation comparables a augmenté d'environ 10 % comparativement à l'an dernier. Du côté pharmaceutique, au cours des quatre premières semaines du quatrième trimestre, le chiffre d'affaires de la section commerciale des pharmacies comparables a augmenté de plus de 6 % par rapport à l'an dernier.

CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE

Les analystes financiers et les investisseurs institutionnels sont invités à participer à la conférence téléphonique portant sur les résultats du troisième trimestre 2020 qui aura lieu aujourd'hui, le 12 août 2020, à 9 h 00 (HAE) . Pour accéder à la conférence, le numéro de téléphone à composer est le (647) 427-7450 ou 1 (888) 231-8191. Les journalistes et le public investisseur pourront y accéder en mode écoute seulement.

Avis aux lecteurs : Les états financiers intermédiaires consolidés résumés ainsi que le rapport de gestion du troisième trimestre 2020 de METRO INC. sont disponibles sur Internet à l'adresse suivante : www.metro.ca - Site corporatif - Relations avec les investisseurs - Résultats trimestriels 2020 - Troisième trimestre 2020.

(1) Consulter le tableau « Ajustements au bénéfice net » et la section « Mesures non conformes aux IFRS » (2) Consulter le tableau « Ajustements au bénéfice opérationnel avant amortissement et résultats liés à une entreprise associée » et la section « Mesures non conformes aux IFRS » (3) Consulter la section « Informations prospectives »

