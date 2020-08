Aujourd'hui, participez au Jour des camps Tim Hortons® : 100 % des recettes des ventes de café chaud et de TimGlacéMC seront versées aux Camps de la Fondation Tim Hortons





Faites un don de 2 $ et recevez un de nos quatre bracelets inspirés des valeurs des Camps Tim Hortons : Valoriser, Rêver, Croire et Inspirer.

Cette année, le Jour des camps vise avant tout à soutenir le Cyber-Camp Tim Hortons, qui offre des programmes à des jeunes de partout en Amérique du Nord.

TORONTO, le 12 août 2020 /CNW/ - Au cours des quatre dernières décennies, les Camps de la Fondation Tim Hortons ont aidé près de 300 000 jeunes de milieux défavorisés à changer leur histoire pour le mieux. Aujourd'hui, les invités des restaurants Tim Hortons d'un océan à l'autre pourront se joindre à nos 1 500 propriétaires de restaurant pour célébrer une des collectes de fonds d'une seule journée les plus appréciées au Canada - le Jour des camps - et ainsi apporter leur soutien à des milliers de campeurs dans toutes les communautés Tim Hortons.

Bien que les plans du Jour des camps de cette année aient dû être révisés afin de respecter les exigences locales en matière de santé et de sécurité, les propriétaires de restaurant de partout au pays offriront tout de même leur soutien en remettant la totalité de leurs ventes de café chaud et, une nouveauté pour le Jour des camps cette année, leurs ventes de TimGlacéMC, aux Camps de la Fondation Tim Hortons.

« Le Jour des camps est l'un de mes jours préférés de l'année, car nous pouvons montrer aux invités des restaurants Tim Hortons à quel point leurs dons sont importants pour nous et combien l'achat d'un café ou d'un bracelet peut aider », affirme Hrithik Sharma, un ancien campeur.

« Sans les possibilités qui m'ont été offertes par les Camps de la Fondation Tim Hortons, je ne crois pas que j'aurais pu devenir aussi confiant, compétent et motivé que je le suis aujourd'hui. Je veux m'assurer que la prochaine génération de campeurs puisse bénéficier des mêmes possibilités. »

Les Camps Tim Hortons accueillent des jeunes de 12 à 16 ans à une période déterminante de leur vie pour les aider à décider ce qu'ils deviendront à l'âge adulte. Dans le cadre du programme de camps d'été échelonnés sur plusieurs années, les jeunes développent des compétences telles que le leadership, la résilience et le sens des responsabilités, ce qui les aide à croire en leur propre potentiel et à changer leur histoire pour le mieux.

En raison de la pandémie de COVID-19, les Camps de la Fondation Tim Hortons ont annoncé plus tôt ce printemps la création d'une toute nouvelle expérience de camp numérique, le Cyber-Camp Tim Hortons. Le Cyber-Camp a commencé officiellement la première semaine de juillet et durera huit semaines complètes. Les campeurs sont placés dans des Cyber-Groupes et sont encadrés et appuyés par des Cyber-Animateurs formés qui les aident à renforcer leurs compétences sociales, émotionnelles et développementales.

« Nous sommes heureux de pouvoir continuer à célébrer notre plus importante collecte de fonds annuelle cette année en offrant notre soutien aux jeunes qui participent à nos camps dans toute l'Amérique du Nord », affirme Duncan Fulton, directeur des services corporatifs de Tim Hortons et président du conseil d'administration des Camps de la Fondation Tim Hortons. « Les camps Tim Hortons comptent énormément sur l'engagement des propriétaires et invités des restaurants du pays pour soutenir les programmes formidables et toutes les possibilités que les camps offrent aux jeunes. »

Les invités des restaurants Tim Hortons de partout au Canada peuvent contribuer au Jour des camps de différentes façons cette année, que ce soit de la maison ou en déplacement.

Ils peuvent passer une commande de café chaud ou de TimGlacé, qu'ils peuvent venir chercher au restaurant ou faire livrer;

Ils peuvent faire un don de 2 $ en restaurant ou sur l'appli mobile et recevoir un bracelet du Jour des camps, disponible en quatre couleurs vives et arborant un message inspirant basé sur les valeurs de la Fondation : Valoriser, Rêver, Croire et Inspirer.

Ils peuvent arrondir le montant de leur facture au dollar supérieur et verser la différence aux Camps de la Fondation Tim Hortons .

. Ils peuvent faire un don unique ou mensuel en ligne en tout temps au www.CampsTimHortons.com.

Ils peuvent aider à faire connaître le Jour des camps et contribuer à la collecte de fonds en participant au défi #CamperPourLeJourDesCamps sur les médias sociaux à l'adresse https://thcf.akaraisin.com/ui/4EDBE1D92CE54A15ACAA5EA206F0259C.

Voici comment vous joindre à la conversation sur le Jour des camps :

Utilisez le mot-clic : #JourDesCamps

Aimez la Fondation sur Facebook : @TimHortonsFoundationCamps

Abonnez-vous à la chaîne YouTube de la Fondation : @TimsCamps

Suivez la Fondation sur Instagram : @TimsCamps

Suivez la Fondation sur Twitter : @TimsCamps

Historique du Jour des camps

En 1986, un groupe de propriétaires de restaurant du Canada atlantique ont décidé de créer un camp Tim Hortons dans leur région, semblable au premier camp qui a été établi à Parry Sound, en Ontario. Pour financer le nouveau camp, ils ont eu comme idée de verser la totalité des recettes des cafés vendus au cours d'une journée à tous les restaurants du Canada atlantique. La première « journée annuelle de la Fondation Tim Horton pour les enfants », qui a eu lieu le 6 mai 1987, leur a ainsi permis de récolter plus de 131 000 $. Avec les fonds additionnels recueillis grâce à d'autres dons et activités de collecte de fonds, le Camp Tim Horton pour les enfants a pu ouvrir ses portes en 1988 sur les berges du détroit de Northumberland, à Tatamagouche, en Nouvelle-Écosse. Ce n'est qu'en 1991 que la collecte annuelle a été adoptée par l'ensemble des restaurants Tim Hortons d'un océan à l'autre, dans le cadre de ce qu'on appelait à l'époque le « Jour des camps du Canada ».

À propos des Camps de la Fondation Tim Hortons®

Les Camps de la Fondation Tim Hortons® sont un organisme à but non lucratif qui a été fondé en 1974 afin d'aider les jeunes à changer leur histoire pour le mieux. Véritables chefs de file dans le développement des jeunes, les Camps de la Fondation Tim Hortons accueillent des jeunes de 12 à 16 ans provenant de ménages à faible revenu, à une période déterminante de leur vie pour les aider à décider ce qu'ils deviendront à l'âge adulte. Notre programme de camps sur le changement, qui s'échelonne sur plusieurs années, permet aux jeunes de développer leur leadership, leur résilience et leur sens des responsabilités, ce qui les aide à croire en leur propre potentiel et à changer leur histoire pour le mieux. Avec sept camps en Amérique du Nord où l'on offre des programmes estivaux et scolaires tout au long de l'année, les jeunes sont appuyés pour qu'à leur retour à la maison, ils puissent poursuivre des études postsecondaires, réussir au travail et contribuer positivement à leur communauté. Les fonds de la Fondation proviennent du Jour des camps Tim Hortons®, des activités de collecte de fonds, d'événements spéciaux et de dons versés par le public tout au long de l'année dans les boîtes à monnaie au comptoir et au service au volant des restaurants Tim Hortons®, sans oublier tous les autres dons. À ce jour, plus de 295 000 jeunes ont participé à un camp de la Fondation, sans frais ni pour eux ni pour leur famille. Pour en savoir plus sur les Camps de la Fondation Tim Hortons®, veuillez consulter le CampsTimHortons.com.

À propos de Tim Hortons® Canada

En 1964, le premier restaurant Tim Hortons® a ouvert ses portes à Hamilton, en Ontario, et depuis toutes ces années, les Canadiens et les Canadiennes commandent le café de mélange original, le café Deux-DeuxMC, les beignes et les Timbits® emblématiques de Tim Hortons. Cela fait maintenant 55 ans que Tim Hortons ravit le coeur et satisfait les goûts des gens d'ici. Tim Hortons est la plus importante chaîne de restaurants oeuvrant dans l'industrie de la restauration rapide au Canada et ses restaurants servent plus de 5 millions de tasses de café par jour. Au Canada, 80 % de la population se rend à l'un des quelque 4 000 restaurants Tim Hortons du pays au moins une fois par mois. Plus qu'un simple endroit où l'on prépare du café et des pâtisseries, Tim Hortons fait partie du tissu social canadien et propose aux invités des boissons de spécialité chaudes et froides (notamment des lattes, des cappuccinos, des doses d'espresso, des thés et nos célèbres cappuccinos glacés), ainsi que de délicieux déjeuners, sandwichs, wraps, soupes et bien plus encore. Tim Hortons exploite plus de 4 800 restaurants au Canada, aux États-Unis et à travers le monde. Pour obtenir plus de renseignements sur Tim Hortons, veuillez consulter le TimHortons.com.

