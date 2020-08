Planet surpasse ses objectifs commerciaux et progresse avec dynamisme en 2020





SAN FRANCISCO, 12 août 2020 /PRNewswire/ -- Planet , exploitant de la plus importante flotte commerciale de satellites de l'histoire a fait savoir aujourd'hui que par rapport à la même période l'an dernier le nombre d'entreprises enregistrées pour le second trimestre (T2) de 2020 a doublé. La Société y perçoit une attraction croissante d'intérêt, et les résultats indiquent que les données de la télédétection sont d'une importance capitale pour les industries dans une conjoncture où les déplacements en personne sont limités et où la santé et la sécurité du personnel sont en tête des priorités.

Les nouveaux clients de Planet, par rapport à la même période en 2019, ont augmenté de 21 pour cent pendant la première moitié de 2020. Une croissance de 100 pour cent d'une année sur l'autre s'affiche pour toutes les lignes de produits où l'attribution de tâches à SkySat représente plus de 200 pour cent d'augmentation. Les données de Planet connaissent une énorme demande de la part d'usagers dans divers domaines comme le gouvernement civil , la sylviculture , le gouvernement fédéral des États-Unis , les universités et la gouvernance internationale . À distance et en sécurité, les données de Planet permettent à ces clients de surveiller leurs infrastructures, de mettre en application codes et réglementations de permis, et de garder la trace de leurs biens. La Société a par ailleurs élargi son partenariat avec Esri (Environmental Systems Research Institute) : ainsi les utilisateurs de la plus importante plateforme de système d'information géographique (SIG) du marché peuvent acheter et exploiter directement les données de Planet.

Les équipes de Planet se sont agrandies pour prendre en charge une demande croissante et elles ont accueilli dans la Société de nouveaux et talentueux leaders, dont Ashley Johnson en tant que directrice administrative et financière, Rosanne Saccone en tant que directrice du marketing et Wendy Tan White au conseil d'administration. Consciente de son rôle visant à endiguer l'injustice sociale, Planet redouble d'efforts pour constituer un environnement diversifié et inclusif. Quant au point de vue de l'espace et des produits, la Société a lancé trois autres SkySats et fait paraître une série de nouvelles capacités destinées à sa ligne de produits en haute résolution dominants sur le marché.

Planet se concentre sur une forte position en fin d'année 2020. Elle organisera sa seconde conférence d'usagers, Planet Explore dans la continuité de ses travaux avec les journalistes , chercheurs et universitaires, avec d'autres lancements de satellites sur de multiples fusées. On peut s'attendre à voir davantage d'améliorations dans les produits afin d'aider l'utilisateur à tirer parti des possibilités et des données de la Société.

Cette année aura été difficile pour tous. Néanmoins, Planet espère, grâce à l'entraide et une fourniture ininterrompue de services aux usagers, pouvoir être un point brillant dans un paysage sombre et contribuer au moins un peu à un avenir meilleur.

À propos de Planet

Planet est le fournisseur mondial de premier plan dans le domaine des données et perspectives approfondies d'imagerie satellite de façon quasi quotidienne à l'échelle mondiale. Fondée en 2010 par des scientifiques de la NASA, Planet conçoit, assemble et exploite la plus grande flotte de satellites d'observation de la Terre, et elle fournit en ligne le logiciel, les outils et l'analytique nécessaires à la livraison de données auprès des usagers.

