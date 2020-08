Thales élargit son écosystème de partenaires technologiques pour accélérer les initiatives de transformations cloud et digitales des entreprises





Les entreprises peuvent dorénavant réduire les risques cyber et sécuriser les initiatives de transformation numérique sur de nouveaux marchés, dont la blockchain, le cloud, le DevOps, l'IoT et la signature de code, alors que Thales étend son écosystème de protection des données à plus de 300 partenaires technologiques.

Grâce à ces intégrations technologiques qui comprennent aujourd'hui plus de 500 produits et services IT, Thales permet aux organisations d'intégrer ses technologies de chiffrement des données, de modules matériels de sécurité, de gestion des clés et de gestion des accès avec leurs infrastructures IT et services cloud actuels, pour protéger les applications, données et identités. Ceci permettra aux organisations de mettre en place une protection centralisée des données et des contrôles de gestion des accès durant toute l'expérience client.

"L'utilisation du cloud et la transformation numérique sont désormais la pierre angulaire de toute entreprise moderne", déclare Sébastien Cano, vice-président principal, Protection du Cloud et Licence Logicielle chez Thales. "Les acteurs qui prennent véritablement une longueur d'avance y parviennent en intégrant la sécurité à leurs processus, dès la conception. En étoffant nos produits et services de protection des données avec des centaines de partenaires technologiques, nous garantissons que nos clients et leurs données sensibles sont protégés durant l'intégralité de leur transformation numérique et restent avant-gardistes sur leurs secteurs."

Protéger la blockchain

Thales collabore avec de grandes sociétés qui stimulent l'adoption de la technologie blockchain en intégrant ses modules matériels de sécurité (HSM) Luna Network comme base de confiance pour sécuriser les transactions basées sur la blockchain. Dernièrement, Thales a intégré son HSM Luna Network à CLS Group ? un processeur crypto dédié, spécialement conçu pour la protection du cycle de vie des clés crypto ? et à Hyperledger ? un effort collaboratif en source libre multi-projets sous l'impulsion de la Linux Foundation, créée pour promouvoir les technologies blockchain dans tous les secteurs.

Sécuriser la transformation cloud

Actuellement, les organisations utilisent en moyenne 29 services cloud pour répondre à leurs besoins de collaboration, puissance informatique, gestion de la relation avec la clientèle et stockage. Thales aide les entreprises à sécuriser le passage vers le cloud grâce à des solutions de gestion des clés et des accès qui s'intègrent aux plateformes et services cloud les plus utilisés, notamment AWS, Azure, Box, Office365 et Slack.

SafeNet Trusted Access de Thales permet aux organisations de moderniser leurs systèmes d'information et de gestion des identités et des accès (IAM), dans le cadre de leurs initiatives de transformation cloud. Par exemple, les intégrations avec des solutions IGA (Identity Governance and Administration) comme celles de SailPoint permettent de sécuriser les flux de gouvernance et de gestion des identités; les solutions de gestion des utilisateurs privilégiés de type PAM telles que BeyondTrust sont sécuriséesau point d'accès; et l'authentification et le contrôle d'accès continus sont assurés grâce à l'intégration avec la solution CASB de CipherCloud.

Sécurisation des environnements informatiqueshybrides

Alors que les organisations adoptent rapidement les services cloud et transfèrent leurs infrastructures sur le cloud, la majorité d'entre elles conservent des environnements informatiques hybrides. La transition entre les architectures IAM modernes et cloud représente un des principaux défis pour ces entreprises. Dans cette optique, l'intégration de SafeNet Trusted Access à F5 BIG IP permet de déployer un SSO intelligent pour les services cloud, tout en sécurisant les applications déjà existantes sur site.

"Les données et les applications ont de plus en plus un caractère vital pour toute organisation, quelle que soit l'industrie", déclare John Morgan, VP & directeur général de F5. "Afin que chaque client tire pleinement parti de cette transformation numérique, les applications et leurs données sous-jacentes doivent être protégées. En rejoignant l'écosystème de partenaires de Thales, nous continuons notre longue histoire de collaboration pour aider nos clients à obtenir des résultats commerciaux positifs grâce à une transformation digitale sécurisée."

Susciter de la confiance envers les DevOps

Les certificats numériques jouent un rôle intégral dans les flux et processus DevOps, pour authentifier l'ensemble des utilisateurs, dispositifs et applications. Les identités et certificats sécurisés suscitent la confiance au sein des infrastructures, pipelines, codes et containers de l'entreprise. Thales a étoffé sa liste de partenaires devops afin d'inclure Red Hat, HashiCorp, Kubernetes, VMWare Tanzu, Docker et Google pour permettre aux clients de tirer les bénéfices de l'automatisation, et de la flexibilité , des applications natives du cloud et de la transformation numérique.

Sécurisation des identités et des données dans l'IoT

Afin de sécuriser, gérer et authentifier les milliards d'identités qui seront créées dans les prochaines années dans l'IoT, Thales a récemment renforcé l'intégration de ses solutions HSM, de chiffrement des données et de gestion des clés auprès de leaders des solutions de sécurité IoT, à l'image de Cisco, Microsoft, DigiCert, Sectigo, GlobalSign, KeyFactor et Venafi.

La signature de code devient un service essentiel pour les entreprises

La signature de code s'est imposée comme un élément essentiel pour toute organisation distribuant des logiciels à des clients et des partenaires. La signature de code vérifie l'identité de l'émetteur d'un code et atteste qu'il n'a pas été modifié depuis la signature. Les certificats fournis avec les logiciels qui ont été signés constituent une méthode fondamentale pour permettre aux utilisateurs de déterminer si un logiciel provient d'une source légitime avant de l'installer. Aujourd'hui, bon nombre de plateformes de distribution de logiciels (marketplace), y compris les plateformes d'applications mobiles, nécessitent que les logiciels répondent à des exigences spécifiques de signature numérique.

Une des obligations consiste pour les requérants à générer et stocker leur clé privée à l'aide d'une solution informatique certifiée FIPS 140-2 de niveau 2. Il peut s'agir d'un HSM qui protège l'identité aussi bien d'un serveur, d'un serveur de virtualisation que d'un utilisateur. Les HSM de Thales font passer la sécurité au niveau supérieur en stockant les documents de signature dans un dispositif matériel, garantissant ainsi l'authenticité et l'intégrité des fichiers logiciels. Parmi les partenaires de signature de code de Thales figurent Adobe, DigiCert, Garantir GlobalSign, Keyfactor, Microsoft et Venafi.

A propos de Thales

Thales (Euronext Paris : HO) est un leader mondial de hautes technologies qui façonne aujourd'hui le monde de demain. Le Groupe propose des solutions, services et produits à ses clients dans les domaines de l'aéronautique, de l'espace, du transport, de l'identité et sécurité numériques, et de la défense. Avec 83 000 collaborateurs dans 68 pays, Thales a réalisé un chiffre d'affaires de 19 milliards d'euros en 2019 (sur une base pro forma intégrant Gemalto).

Thales investit notamment dans les innovations numériques - connectivité, big data, intelligence artificielle et cybersécurité ? des technologies au coeur des moments décisifs des entreprises, des organisations et des Etats.

