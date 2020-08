Andersen Global renforce sa plateforme Afrique en ajoutant un cabinet d'avocats au Gabon





Poursuivant le renforcement de sa plateforme mondiale et l'élargissement de son empreinte régionale en Afrique centrale, Andersen Global annonce son expansion au Gabon grâce à un accord de collaboration avec le cabinet Business & Law Consulting (B & Law Consulting) basé à Libreville.

Ce dernier, fondé en 2017, est composé de plus de 10 professionnels qui conseillent les entreprises dans les domaines des contrats, des sociétés, du commercial, de la fiscalité, du commerce international, de l'emploi et du droit des affaires général.

« Nous sommes engagés à fournir à nos clients les meilleures solutions de leur catégorie, tout en garantissant transparence et indépendance lors du traitement des dossiers client », a déclaré Khadidjatou Boussougou, associée directrice. « Collaborer avec Andersen Global est une formidable opportunité pour nous de continuer à alimenter notre progression et à améliorer la qualité des services offerts à notre clientèle à un niveau international. »

Mark Vorsatz, président d'Andersen Global et PDG d'Andersen, a ajouté pour sa part : « Je suis impressionné par le niveau d'efficacité et d'enthousiasme dont fait preuve B & Law Consulting. Nous partageons la même vision consistant à garantir la qualité maximum du service client, grâce à nos valeurs communes. Cette collaboration va renforcer notre déploiement en Afrique et garantit que nous allons conserver une couverture géographique complète. »

Andersen Global est une association internationale de cabinets membres juridiquement indépendants et distincts, composés de professionnels de la fiscalité et du droit, basés dans le monde entier. Établie en 2013 par le cabinet membre américain Andersen Tax LLC, Andersen Global compte aujourd'hui plus de 6 000 collaborateurs à travers le monde, et jouit d'une présence sur plus de 188 sites, par le biais de ses cabinets membres et de ses cabinets collaborateurs.

