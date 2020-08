SKECHERS OUVRE UN FLAGSHIP STORE DANS LA CÉLÈBRE RUE DE RIVOLI À PARIS





Skechers, marque lifestyle internationale, a ouvert un flagship parisien dans la célèbre rue de Rivoli, l'une des plus grandes artères commerçantes de la capitale. La nouvelle boutique offre une expérience Skechers absolue, qui séduira les Parisiens. Les visiteurs vont sans doute y venir souvent pour faire leurs achats, parmi une large gamme des derniers modèles de chaussures et de vêtements lifestyle et performance, pour hommes, femmes et enfants, de Skechers.

« Skechers a bâti une clientèle solide et fidèle en France et les Parisiens adorent porter cette marque. Nous nous réjouissons donc d'ouvrir un flagship store prestigieux rue de Rivoli », déclare Stéphane Drapier, directeur général de SKECHERS USA, France. « Compte tenu du flux de piétons exceptionnel dans cette rue commerçante, connue dans le monde entier, cette boutique sera une référence qui va faire parler d'elle et qui attirera les clients pour essayer le confort et le style des produits Skechers ».

Les magasins Skechers sont les points de vente idéal pour faire découvrir aux clients le vaste assortiment de nos chaussures lifestyle et performance. L'emplacement de ce flagship renforce la position de Skechers en tant que leader mondial de la chaussure auprès des Parisiens, ajoute David Weinberg, chef de l'exploitation de Skechers. Notre chiffre d'affaires français dépassait les deux chiffres en 2019 et poursuivait sa progression avant la pandémie. Quand la plupart des magasins ont fermé au mois de mars dernier, nous n'étions qu'à quelques semaines de l'ouverture initialement prévue de cette magnifique boutique rue de Rivoli. Alors que la reprise se poursuit et que les consommateurs recherchent l'alliance du confort, de la qualité et du style, dans cette année difficile, nous sommes persuadés que Skechers va rester une marque de chaussures incontournable en France et en Europe et nous le prouvons en ouvrant ce point de vente au coeur de Paris. »

Le flagship store de Skechers, situé au 102 rue de Rivoli (au coin de la rue Saint-Denis), se trouve dans un quartier commerçant populaire, près de la Tour Saint-Jacques. Desservi par l'arrêt de métro Châtelet, il est à quelques rues de la Rive droite de la Seine et des principales destinations culturelles, dont le Musée du Louvre. Ce magasin de 545 m2 est doté d'un écran numérique à haute résolution, qui diffuse des images des dernières tendances de Skechers. Situé à l'entrée, il accroche le regard des centaines de milliers de piétons qui passent devant la boutique tous les jours. À l'intérieur, les clients découvriront un design contemporain d'inspiration milieu de siècle, aux caractéristiques durables, dont l'éclairage LED et le système de chauffage, ventilation et climatisation (CVC). Les collections homme, femme, enfant lifestyle et performance sont, quant à elles, présentées dans une installation conçue pour être flexible et s'adapter facilement aux changements saisonniers.

La boutique a ouvert en respectant l'engagement en matière de sécurité que Skechers applique dans tous ses autres points de vente. Les employés suivent un protocole sanitaire strict (y compris dans les zones de contact et de trafic importants). Ils pratiquent également la distanciation sociale et portent des masques pour leur protection et celle de leurs visiteurs.

Ce flagship Skechers rejoint ceux du centre commercial Aéroville et O'parinor non loin de Paris, Les Terrasses du Port et Plan de Campagne, situés à Marseille, ainsi que ceux d'Aix-en-Provence, Toulon, Béziers, Montpellier et Bayonne. La marque a plus de 3 615 destinations à travers le monde, et plus de 90 % d'entre-elles ont rouvert, y compris toutes les boutiques françaises. Skechers va limiter les ouvertures de magasin pour le restant de l'année, en ne concrétisant que les projets qui étaient en développement avant le COVID-19.

À propos de SKECHERS USA, France, S.A.S et Skechers USA, Inc.

Skechers USA France, S.A.S. est une filiale de Skechers USA, Inc. (NYSE: SKX), dont le siège se trouve à Manhattan Beach, Californie. Skechers conçoit, développe et commercialise une gamme variée de chaussures, vêtements et accessoires lifestyle et performance, pour hommes, femmes et enfants.Les collections de l'entreprise sont vendues aux États-Unis et dans plus de 170 pays et territoires dans de grands magasins et des boutiques spécialisées, et sont en vente directe dans 3 615 points de vente appartenant à la marque ou à des tiers, ainsi que sur des sites de commerce électronique. La société gère ses activités à l'international au moyen d'un réseau de distributeurs mondiaux, de partenaires de joint-venture en Asie, en Israël et au Mexique, et de filiales en propriété exclusive au Canada, au Japon, en Inde, en Europe et l'Amérique latine. Pour plus d'informations, merci de consulter about.skechers.com et de nous suivre sur Facebook et Instagram.

Cette communication contient des déclarations à caractère prévisionnel faites conformément aux dispositions d'exonération de la Section 27A de la loi sur les opérations boursières (Securities Act) de 1933, telle que modifiée, et de la Section 21E de la loi sur les valeurs boursières (Securities Exchange Act)de 1934, telle que modifiée. Lesdites déclarations incluent, de manière non limitative, la croissance nationale et internationale, les opérations et résultats financiers futurs de Skechers, dont les ventes et bénéfices nets escomptés, le développement de nouveaux produits par la société, la demande future de ses produits, son expansion nationale et internationale prévue, l'ouverture de nouveaux magasins et des dépenses supplémentaires, ainsi que les initiatives en matière de publicité et de marketing. Ces déclarations à caractère prévisionnel peuvent être identifiées par l'utilisation de termes prévisionnels, tels que « penser », « anticiper », « prévoir », « estimer », « avoir l'intention de », « planifier », « projeter », « sera », « continuera », « entraînera », « pourrait », « peut », ou de toutes variations de ces termes ayant une signification similaire. De telles déclarations sont subordonnées à des risques et incertitudes susceptibles d'entraîner une différence importante entre les résultats réels et les prévisions contenues dans ces déclarations. Les facteurs pouvant entraîner ou contribuer à de telles différences incluent les perturbations de l'activité et des opérations dues à la pandémie du COVID-19 ; la situation économique internationale, les conditions politiques et commerciales, dont les marchés de détail difficiles des États-Unis ; le maintien, la gestion et la prévision des coûts et des niveaux de stock appropriés ; la perte de tous clients importants ; une baisse de la demande émanant des distributeurs du secteur et l'annulation d'engagements de commande, en raison d'un manque de popularité de certains modèles et/ou catégories de produits ; la préservation de l'image de marque et la concurrence rude entre les vendeurs au détail de chaussures, particulièrement sur le marché très concurrentiel des chaussures performantes ; l'anticipation, l'identification, l'interprétation ou la prévision de l'évolution des tendances de la mode, de la demande des consommateurs pour les produits et des différents facteurs de marché précités ; les niveaux de vente au printemps, lors de la rentrée des classes et de la période des fêtes ; et d'autres facteurs indiqués ou intégrés par renvoi dans le rapport annuel de Skechers sur le formulaire 10-K relatif à l'exercice clos le mardi 31 décembre 2019, ainsi que dans son rapport trimestriel sur le formulaire 10-Q pour la période close le 30 juin 2020. Plus particulièrement, la pandémie du COVID-19 a eu et a encore un impact notable sur les activités, la situation financière, la trésorerie et le résultat d'exploitation de Skechers. Les déclarations à caractère prévisionnel concernant la pandémie du COVID-19 incluent, mais sans s'y limiter, les plans de Skechers en réponse à cette pandémie. À ce jour, il existe encore beaucoup d'incertitudes au sujet de la pandémie du COVID-19, y compris, mais sans s'y limiter, (i) la durée et l'étendue de la pandémie, (ii) les réponses gouvernementales à la pandémie, y compris ce que sera l'impact de ces réponses sur les affaires et les opérations de Skechers, ainsi que sur les opérations de ses usines et de ses autres partenaires commerciaux, (iii) l'efficacité des actions de Skechers en réponse à ces risques, et (iv) la capacité de Skechers à adapter efficacement et de manière opportune ses plans en réponse à l'évolution rapide de l'environnement économique et du commerce de détail. En considérant ces risques et les autres liés à la pandémie du COVID-19, la nature dynamique de ces circonstances signifie que les déclarations faites dans ce communiqué de presse peuvent changer à tout moment, et qu'en conséquence, les résultats actuels peuvent différer matériellement de ceux annoncés par de telles déclarations à caractère prévisionnel. La liste des risques indiqués ici n'est pas exhaustive. Skechers exerce son activité dans un environnement très concurrentiel et évoluant rapidement. De nouveaux risques émergent de temps à autre et nous ne pouvons pas prévoir tous ces facteurs de risques. De plus, nous ne pouvons pas évaluer l'impact de ces-derniers sur nos activités ni la mesure dans laquelle un facteur, ou une combinaison de facteurs, peut entraîner une différence importante entre les résultats réels et les prévisions contenues dans toutes déclarations à caractère prévisionnel. Étant donné ces risques et incertitudes, vous ne devez pas accorder une confiance indue à ces déclarations à caractère prévisionnel en tant que prévision des résultats réels. En outre, les résultats publiés ne doivent pas être considérés comme une indication des performances futures.

